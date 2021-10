4 urși, capturați și tranchilizați în zona cartierului Șchei din Brașov

În urmă cu două zile, 4 urși au fost capturați și tranchilizați, în zona străzii Nisipului de Sus din Brașov, cartierul Șchei. Este vorba de trei pui și un exemplar matur, de aproximativ 5 ani. Aceștia veneau des în zonele locuite din oraș.

Potrivit protocolului, după capturare, urșii au fost măsurați și cântăriți. Apoi, întreaga familie de urși a fost relocată. Mai mulți locuitori din Brașov din diferite zone ale orașului se confruntă cu aceeași problemă. Oamenii stau baricadați în case de teama animalelor.

Oamenii nu mai pleacă de acasă decât cu mașinile, iar noaptea totul este baricadat, urmând ca a doua zi de dimineață să se evalueze pagubele. Cetățenii se simt neajutorați. Atunci când sunt chemați, jandarmii completează un formular, iar primăria, de cele mai multe ori, nu răspund cerințelor locuitorilor.

Aceasta este cea de a doua ursoaică realocată în ultima săptămână, împreună cu puii ei. Cele mai multe incidente sunt semnalate în zona cartierului Șchei. Aici, deseori urșii intră în gospodăriile oamenilor. În aceeași zonă municipalitatea mai monitorizează alți 4 urși maturi și 5 pui.

Totodată, Primăria Brașov a demarat deja procedura de achiziționare a echipamentelor și materialelor necesare pentru a monitoriza, captura și reloca urșii care intră frecvent în zonele populate.

Săptămâna viitoare, primăria va semna contractul de achiziție a două capcane pentru capturarea și transportul urșilor. Momentan, municipalitatea folosește două astfel de capcane, puse la dispoziție de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură.

Oamenii sunt speriați, iar seara la ore târzii nu mai ies din casă de teama urșilor. Dacă au o urgență și sunt nevoiți să plece, pleacă doar cu mașina.

”În momentul ăsta, pentru că toate lumea se ferește, sunt mai mulți urși decât oameni pe stradă. Efectiv e de-a dreptul dramatic, nu se pune problema de a ieși și de a te plimba pe stradă. Nu sunt o mimoză, sunt un om care am făcut jogging dimineața și seara, sunt om al muntelui, am locuit la casă, aproape de pădure, dar acum e prea mult.”

Locuitorii unui cartier au făcut o scrisoare pe care au trimis-o Primăriei Brașov, cerându-i să ia măsuri și să le asigure siguranță atunci când ies seara afară. Au sunat și la primăria, însă nu au primit nici un răspuns concret.

„Jandarmii mi-au recomandat să vorbim cu viceprimarul orașului, pentru că el ar trebui să se ocupe de această comisie fantasmagorică. Cer la cabinet și-mi spune că nu-mi poate face legătura, dacă am problemă cu urșii să sun la 112 Serios? Eu nu am problemă cu urșii acum, am problemă cu voi, cu oamenii, cu primăria!”.