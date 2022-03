20 de zile în infernul din Mariupol. Mărturii tulburătoare despre agonia trăită de ucraineni

20 de zile în infernul din Mariupol. Mărturiile tulburătoare ale unui jurnalist Associated Press, despre agonia trăită de ucraineni în orașul-fantomă. El povestește în detaliu clipele petrecute acolo în cele aproape trei săptămâni de bombardamente ale armatei ruse.

Videojurnalistul ucrainean Mstyslav Chernov, de la AP și colegul său de aceeași naționalitate, fotojurnalistui Evgeniy Maloletka, au fost singurii ziariști care au rămas în Mariupol după asaltul asupra orașului. Aceștia au surprins în imagini și au descris în cuvinte, ororile la care au fost supuși civilii în orașul-port.

Mstyslav Chernov începe prin a povesti cum au reușit cei doi să se ascundă de trupele ruse în interiorul spitalului din Mariupol, folosindu-se de halatele pe care i le-au dat medicii pentru a se „camufla”.

„Dintr-o dată, în zori, o mulțime de soldați dau buzna: „Unde sunt jurnaliștii, pentru numele lui Dumnezeu?” M-am uitat la banderolele lor, albastre pentru Ucraina, și am încercat să calculez șansele ca ei să fie ruși deghizați. Am făcut un pas înainte pentru a mă identifica. „Suntem aici ca să vă scoatem de acolo”, au spus ei.”, povestește jurnalistul.

Au fugit împreună cu militarii ucraineni lăsând în urmă „doctorii care ne-au adăpostit, femeile însărcinate” și „oamenii care dormeau pe holuri pentru că nu aveau unde să se ducă”. Jurnalistul continuă spunând că s-a simțit „groaznic” luând această decizie.

„Nouă minute, poate 10, o eternitate printre drumuri și clădiri bombardate. În timp ce obuzele cădeau în apropiere, am căzut la pământ. Timpul era măsurat de la un obuz la altul, iar noi aveam trupul încordat și respirația ținută. Undă de șoc, după undă de șoc mi-au zguduit pieptul, iar mâinile mele au devenit reci”

În cele din urmă au ajuns în subsolul unei clădiri, iar acolo au aflat de la un polițist că militarii ucraineni și-au riscat viețile salvându-i pe ei pentru că dacă i-ar fi prins soldații ruși i-ar fi forțat să spună că tot ceea ce se petrece acolo este o minciună.

430.000 de cetățeni au plecat din Mariupol în primele zile ale războiului, adică aproape un sfert din populația orașului. Însă puțini oameni credeau că va fi un conflict militar cu Rusia, dar când și-au dat seama ce greșeală au făcut, a fost prea târziu, spune Chernov.

În timp ce rușii lăsau în beznă orașul, fără electricitate, radio, telefonie mobilă și televiziune, blocând inclusiv aprovizionarea cu hrană și apă, restul jurnaliștilor părăseau orașul. Astfel s-a instalat o „blocadă completă” și a urmat haosul în Mariupol.

Au venit și primele decese: pe 27 februarie a murit o fetiță rănită de o schijă. Iar de atunci numărul lor a continuat să crească în fiecare zi.

Jurnaliștii AP căutau un loc cu o conexiune stabilă la internet pentru a putea trimite materialele video și fotografiile. Mergeau o dată pe zi la un magazin alimentar distrus și se ascundeau sub scările acestuia astfel încât să nu fie văzuți, iar de acolo puteau încărca clipurile și pozele.

„Semnalul a dispărut până pe 3 martie. Am încercat să trimitem videoclipurile de la ferestrele etajului 7 al spitalului. De acolo am văzut ultimele bucăți ale orașului Mariupol dezintegrându-se.”

Un adolescent a trecut pe lângă un scaun de birou plin cu electronice, în timp ce cutiile se prăbușeau. „Prietenii mei erau acolo și obuzul a lovit la 10 metri de noi”, mi-a spus el. „Nu am idee ce sa întâmplat cu ei.””, mărturisește jurnalistul.

Cei doi au ajuns din noul la spital unde răniții începuseră să vină rând pe rând, unii dintre ei chiar și în cărucioare de cumpărături. În acele zile, moartea era peste tot. Jurnalistul mărturisește că văzuse „atât de multă moarte” încât filma aproape fără să o accepte.

„Pe 9 martie, două lovituri aeriene au sfărâmat plasticul lipit peste geamurile furgonetei noastre. Am văzut mingea de foc cu doar o fracțiune de secundă înainte ca durerea să-mi străpungă urechea interioară, pielea, fața. Am văzut cum se ridica fumul dintr-o maternitate. Când am ajuns, echipele de intervenție încă scoteau dintre ruine gravide însângerate.”