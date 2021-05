17 ani de la explozia din Mihăileşti, considerată una dintre marile tragedii produse pe şoselele României

Au trecut 17 ani de la una dintre cele mai mari tragedii produse pe șoselele din România, explozia de la Mihăilești. În anul 2004, pe 24 mai, un camion care transporta 20 de tone de azot de amoniu a explodat la Mihăilești, județul Buzău. În urma exploziei, 18 oameni și-au pierdut viața.

În fiecare an, momentul este marcat printr-o slujbă de pomenire la monumentul care a fost ridicat în locul craterului de șapte metri adâncime, rezultat în urma exploziei. Pe 24 mai 2004, unitatea de pompieri din Buzău a pierdut un număr de șapte militari.

După un an de la tragedie, a fost ridicat un monument din marmură pe locul unde explozia a produs craterul uriaș, în memoria celor șapte militari. În fiecare an, supraviețuitorii exploziei revin pentru a aprinde luminări în memoria colegilor care și-au pierdut viața. Unul dintre pompierii militare care au supraviețuit este Sorin Teșcan.

„Era o zi mohorât, ploioasă, parcă de doliu. Aflasem că e un camion răsturnat. Am plecat cu sirene, alarme iar la Mihăileşti am găsit un nor de fum gălbui şi autotrenul răsturnat pe stânga. A coborât radiotelefonistul cu comandantul gărzii de intervenţie ca să facă cercetarea şi să transmită la bază”, a declarat Sorin Teşcan.