15 idei de activități care ar putea să îți aducă bani. Ce job-uri part-time ți-ai putea găsi

Dacă ai un job clasic de la 9 la 17, dar îți dorești să obții venituri îm plus, există soluții pentru asta. Iată, așadar, idei care te vor învăța cum să faci bani online în 2020.

1. Poți ține cursuri online

Sunt mulți care reușesc ca în timpul în care sunt angajați să deprindă cunoștințe la mare căutare. Dacă și tu ești în această situație, trebuie să știi că poți ține cursuri online, la care să participe persoane ce vor să învețe de la tine. Domeniile de succes sunt:

IT: programare, design grafic, web design, content writing etc.

Fotografie: de la setarea aparatului foto și până la editarea fotografiilor

Marketing: tactici de vânzare, abordarea unei colaborări B2B etc.

Cursuri de gătit

2. Poți fi copywriter

Numiți și content writers, copywriterii sunt persoane care redactează și editează articole editoriale. Chiar și revistele de succes colaborează cu freelanceri pe diverse teme sau nișe. Ai nevoie doar de laptop sau computer și câteva ore pe internet învățând SEO și, desigur, să stăpânești bine limba în care vrei să scrii.

Pentru limbile de circulație mondială, cum ar fi engleza sau franceza, plata începe de la 10-15 dolari pentru fiecare o mie de cuvinte traduse, iar textele ce țin de domeniul tehnic sau din limbi exotice sunt plătite chiar și de trei ori mai bine.

3. Poți lansa un blog

Dacă îți place să scrii sau sa vorbești cu prietenii pe anumite teme, poți lansa un blog. Blogurile sunt un mare succes la momentul de față. Poți alege domenii de succes precum: turism, IT, gătit, bebeluși, parenting, umor etc. Poți câștiga bani prin intermediul reclamelor plasate sau prin marketing afiliat.

4. Poți scrie o carte electronică

Poate te-ai gândit la o poveste care ar putea fi un real succes. Sau poate îți surâde ideea publicării unei cărți de dezvoltare personală, dietă, fitmess. Pentru o carte electronică aproape că nu ai costuri de publicare și tot ce trebuie să faci este să creezi un cont pe unul dintre magazinele online dedicate, să urci cartea alături de o descriere captivantă și să aștepți ca cititorii să o comande.

5. Poți scrie CV-uri

CV-ul este important pentru viața profesională, iar cele mai multe dintre acestea sunt slab realizate, astfel că un expert în crearea de CV-uri ar fi de căutat.

6. Poți redacta scrisori de intenție

Acestea sunt la fel sau chiar mai importante decât CV-urile, iar ti poți oferi servicii de redactare ale unor astfel de scrisori, contra unor onorarii. Munca o poți face, evident, de acasă.

7. Poți fi expert în rețele sociale

Rețelele sociale precum Facebook, Instagram, Twitter au fost create cu un singur scopul de vânzare promovare de produse. Dacă și tu te pricepi pe aceste platforme sociale și reușești să atragi atenția publicului, te poți folosi de ele făcând bani. O persoană care are experiență în Instagram sau Faacebook marketing poate câștiga și câteva mii de euro pe lună, muncind doar două-trei ore pe zi.

8. Poți fi asistent virtual

Dacă ești o persoană organizată atunci poți face această muncă. Tot mai mulți oameni de afaceri caută persoane care să îi ajute cu gestionarea micilor task-uri care pot apărea zilnic.

Printre task-uri, enumărăm rezervarea biletelor de avion, programarea de întâlniri, răspunderea la e-mail-uri etc. Remunerația pornește de la 50 de euro pe oră.

9. Poți lansa un canal de Youtube

Youtube plătește conturile performante de pe platforma lor. Iată, așadar, câteva ide de canale, care ar fi de succes: blog de gătit, IT, Financiar, Cultural.

10. Poți fi voice-actor

Voice-actor înseamnă să ”împrumuți” vocea pentru a întruchipa diverse personaje din desene animate, reclame, clipuri pe internet, jocuri video etc. Dacă crezi că ai un timbru vocal deosebit, nu ai nevoie decât de un microfon profesional pentru a te apuca de înregistrat clipuri audio.

11. Poți fi nutriționist personal

Nutriționiștii personali sunt mare căutare în ziua de azi. Tot ce trebuie să faci este să te întâlnești cu persoanele care își doresc o schimbare în alimentație și să le stabilești un regim alimentar. Pentru rezultate mai bune ai putea să iei și cursuri de fitness și să combini cele două arii.

12. Poți fi baby-sitter sau house-sitter

Ai putea alege să ai grijă de copiii cuiva sau de casa lor, atunci când persoanele respective sunt plecate din localitate. Atunci când copiii dorm, nimic nu te poate opri să faci și alte job-uri precum cele menționate mai sus.

13. Poți fi administrator de bloc

Administratorii de bloc au venituri care variază între 30 și 50 de lei pentru fiecare apartament din scara pe care o administrează. Trebuie să urmezi, ce-i drept, niște cursuri, dar nu prea complicate.

14. Poți fi instructor personal de fitness

Dacă ai făcut sport toată viața și știi exact mișcările pe care orice atlet trebuie să le execute pentru a-și antrena anumite grupe musculare, atunci poți face bani din asta, devenind instructor personal de fitness.

15. Poți crea papioane

Dacă ești în căutarea unor locuri de muncă de acasă, ai putea crea paioaane deosebite pe care să le vinzi. Poți folosi materiale mai ciudate precum: scoarță de copac, carioci, chei de înșurubat, cipuri electronice etc.