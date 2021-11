10 mistere de pe Terra fără explicație. De ce mai plouă cu broaște, uneori

Marile mistere ale lumii au captat dintotdeauna atenția cercetătorilor, care au încercat și încă încearcă să le rezolve. Totuși, unele fenomene naturale parcă n-au explicație, necontenind să-i uimească pe oamenii de știință. Astfel, de la pietrele care se mișcă inexplicabil în SUA și până la luminile misterioase care însoțesc cutremurele, unele fenomene naturale par să sfideze logica. Află în continuare care sunt cele 10 mistere de pe Terra fără explicație la momentul actual.

10 mistere de pe Terra fără explicație

De-a lungul generațiilor, oamenii au fost mereu captivați de misterele lumii, încercând să le dezlege. Întrucât știm că vă place să citiți despre ele, ne-am propus să îți prezentăm o listă cu cele mai ciudate fenomene ale naturii pentru care oamenii de știință nu au o explicație.

1. Luminile care însoțesc seismele

Luminile care apar pe cer înainte și în timpul cutremurelor conduc clasamentul din punct de vedere al misterului, al controversei și al scalei la care are loc fenomenul. Ceea ce le face misterioase este faptul că nu se știe exact ce anume le cauzează, unii cercetători nefiind măcar convinși că ele există cu adevărat.

2. Liniile Nazca

Câmpiile din Peru sunt marcate de o serie de opere de artă supradimensionate – liniile Nazca – ele acoperind 450 de kilometri pătrați de deșert. Liniile Nazca includ forme geometrice de dimensiuni uriașe, dar și imagini care reprezintă plante și animale și chiar siluete umane (mai rar). Despre acestea, cercetătorii cred că ar fi fost realizate într-o perioadă de 1.000 de ani, între 500 înaintea erei noastre şi 500 AD, de către poporul Nazca, fără a se cunoaște scopul pentru care au fost făcute.

3. Navigația fluturilor monarh

An de an, milioane de fluturi monarh din America de Nord migrează spre sud, pe o distanță de mai bine de 3.000 de kilometri, în așteptarea iernii. Până acum mai bine de 70 de ani în urmă, nu se știa unde își termină călătoria fluturii monarh, însă doi soți (Fred și Norah Urquhart) au început să-i marcheze și să-i urmărească în încercarea de a rezolva misterul. Au fost uluiți să afle că aceștia își petrec iernile în aceeași pădure muntoasă din Mexic. Enigma nu se încheie, totuși, aici. Ceea ce nu au descoperit oamenii de știință este cum reușesc fluturii monarh să navigheze până acolo.

4. Fulgerele globulare

Fulgerele globulare au fost produse în laborator de către Nikola Tesla, fizicianul care a dezvoltat curentul alternativ. În 1904, acesta scria: „Nu am văzut bile de foc, dar am determinat modul în care se formează şi am reuşit să le produc artificial“. Ceea ce uimește însă și astăzi este faptul că, după mai bine de 100 de ani, oamenii de știință nu reușesc să reproducă cu exactitate experimentul lui Tesla.

5. Pietrele mișcătoare din Valea Morții

Fenomene ciudate au loc la Racetrack Playa din Valea Morţii, California, Statele Unite. Aici, pietre mari se mișcă pe suprafața plată a unui lac secat, aparent fără vreo explicație logică. Fenomenul i-a fascinat pe oamenii de știință încă de la începutul secolului trecut, astfel că, în anii ’60, au dat startul unui program de monitorizare a rocilor. În timp ce unii cred că pietrele se mișcă din cauza condițiilor meteo, fiind împinse de vânt, pe gheață, alții susțin că un fel de mucus produs de alge ar face pietrele să alunece.

De ce mai plouă cu broaște, uneori

6. Zumzetul de joasă frecvență

The Hum (Zumzetul) este numele dat unui zgomot enervant care se aude de la Bristol până la Bondi, pe zone vaste de teren. Misterul care planează în jurul său e dat de faptul că nu toți oamenii îl pot auzi, doar o persoană din douăzeci fiind deranjată de acest zgomot. În 2020, rezidenţii din Beaufort, Kerry, Irlanda, s-au plâns autorităților din cauza sunetului iritant care îi tot supăra din luna aprilie.

7. Cicadele care reapar

După ce au dormit o mare parte din ultimii 17 ani, adolescenții ies din casele lor întunecate în încercarea de a-și găsi parteneri. Nu vorbim despre tinerii care merg la liceu, ci despre cicade (nume dat unor insecte cu corpul scurt și gros, cu capul mare terminat printr-o proeminență ascuțită), care își petrec viața în liniște, sub pământ, dar care sunt extrem de zgomotoase când ies la suprafață. Cicadele se maturizează abia în al 17-lea an de viață, trăind doar două-trei săptămâni, după care își lasă urmașii din subteran să repete ciclul. Misterul este legat de modul în care reușesc să facă asta.

8. Ploile cu broaște sau pești

Waldo McAttee a prezentat, în ianuarie 1917, o lucrare despre ploile cu materie organică. Lucrarea seamănă cu ingredientele unei rețete pentru o poțiune magică și face referire la fân, furnici sau broaște. Deși respinge unele mărturii care i se par exagerate în cele 8 pagini ale lucrării, McAttee certifică ploi cu larve de salamandră în Minnesota şi cazuri de ploi cu şprot şi heringi în Regatul Unit. O veche explicație, care datează din secolul XIX, ar fi vântul puternic care ridică animalele și le transportă pe distanțe mari.

9. Sferele din Costa Rica

Un alt mister care îi chinuie pe oamenii de știință are legătură cu sferele uriașe din piatră din Costa Rica sau, mai exact, cu motivul pentru care au fost ele sculptate de către populația care a precedat colonizare spaniolă. Sferele au fost descoperite în anul 1930 de către United Fruit Company, în timpul defrișării unei porțiuni de pământ pentru a face loc plantațiilor de banane.

10. Fosilele imposibile

Odată cu acceptarea teoriei evoluției (secolul XIX), oamenii de știință au fost puși în fața unor descoperiri care par să se contrazică. Un alt mister este așadar legat de fosilele umane, extrem de fascinante, dar care apar în locuri nepotrivite. Cercetătorii au descoperit o serie de amprente și de urme de pași fosilizate în regiuni geografice şi zone de timp arheologice în care nu se potrivesc. Argumentele creaționiștilor au fost alimentate de acest fapt, forțându-i pe cei care sprijină teoria evoluţiei să găsească explicaţii.