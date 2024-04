10 lucruri interesante pe care le găsești doar în Dubai. De ce să vizitezi neapărat acest oraș magnific

Dubai a devenit una dintre cele mai râvnite destinații turistice din lume. Este un oraș cu adevărat diferit, iar odată ajuns aici, vei avea parte de experiențe unice în lume.

Lucruri nebunești pe care le găsești doar în Dubai

Zgârie-norii și mașinile de lux sunt doar vârful aisbergului atunci când vine vorba de Dubai. Pe lângă acestea, aici vei descoperi lucruri interesante pe care nu le vei găsi oriunde altundeva în lume.

Poliția pe Hover-Bikes

Cerul nu mai este limita pentru forțele de ordine din Dubai. Pe lângă vehiculele deja extravagante de poliție, autoritățile de aici folosesc motociclete care zboară. Acestea sunt foarte ușoară și au 4 elice care permit decolarea și aterizarea pe verticală.

Ferrari McDelivery

În Dubai, McDonald’s se află la un alt nivel. Dacă în majoritatea țărilor atunci când dai o comandă este livrată de cineva pe scuter, în Dubai, șoferul conduce Ferrari sau Lamborghini.

Ofițeri de poliție robotizați

Poate părea o scenă dintr-un film SF, dar în Dubai există ofițeri de poliție roboți. Aceștia se plimbă prin mall-uri și atracții populare, complet echipați pentru a colecta amenzi, a raporta crime și puteți discuta cu ei prin intermediul unui ecran tactil.

Dubai are de gând să lanseze un plan prin care va transforma forțele sale de poliție. 25% dintre oamenii legii de aici vor fi robotizați până în 2030.

Hotel submarin

Dubai, un oraș sinonim cu opulența și minunile arhitecturale, oferă, de asemenea, o experiență de ospitalitate extraordinară, care cufundă oaspeții în adâncurile luxului subacvatic.

Aceste unități de cazare spectaculoase au ferestre din podea până în tavan, care oferă oaspeților vederi de neegalat asupra vietăților din mare.

Uber pentru iahturi

Uber nu este doar pentru plimbări cu mașina, cel puțin nu în Dubai. Aici, compania de ride-sharing oferă și iahturi. Pentru circa 100 de dolari pe cursă, veți putea merge cu iahtul, iar inclus în preț aveți și muzică cu DJ sau băutură.

Terenuri de tenis pe clădiri

Pe acoperișul hotelului Burj al Arab din Dubai este un teren de tenis, situat la circa 300 de metri înălțime. În anul 2005, Roger Federer și Andre Agassi au jucat aici pentru a inaugura terenul.

Bancomate de aur

În Dubai puteți retrage lingouri de aur de la bancomat, iar acestea sunt din aur. Produse de TG Gold-Super-Markt, aceste mașini unice sunt stocate cu 320 de articole din aur uimitoare, de la monede personalizate până la lingouri de aur ponderate de 24 de carate sigilate în plastic.

Mașini de aur

Este impresionant să vezi un Lamborghini, Ferrari, McLaren sau alte mașini de lux, dar în Dubai este ceva normal. Aici, aceste mașinile sunt ca niște piese de artă în mișcare, deoarece sunt acoperite cu aur.

Primul oraș din lume cu temperatură controlată

Dubai plănuiește să construiască primul oraș din lume care are controlul temperaturii, numit Mall of the World. Este un proiect uriaș care va costa 6,8 miliarde de dolari și va acoperi 48 de milioane de metri pătrați.

Gheparzi de companie

Aveți câini sau pisici ca animale de companie? Și cei din Dubai au pisici, dar mai diferite. Aici, unii păstrează gheparzii sau chiar leii ca animale de companie pentru a arăta cât de bogați sunt.