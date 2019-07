10 lucruri despre Bon Jovi pe care că le știi înainte de concertul din București

Concertul lui Bon Jovi din Piața Constituției din București este după colț. Dacă ești sau nu fanul acestuia înrăit, iată o listă cu curiozități despre artist și cele mai importante lucruri despre el.

10 lucruri pe care nu le știai despre Bon Jovi

Înainte de a fi Bon Jovi, trupa urma să se numească „Johnny Electric”

„Johnny Electric” În anul 1990, Jon Bon Jovi a contribuit la coloana sonoră a filmului Young Guns II, mai cunoscut sub numele de Blaze of Glory

Tatăl lui John Bon Jovi era de origine italiană (din Sciacca, Sicilia) cu descendență slovacă, iar mama sa este de origine germană și rusă.

În 2010, președintele Barack Obama l-a numit pe Jon Bon Jovi drept Consilier pentru soluții comunitare al Casei Albe.

pentru soluții comunitare al Casei Albe. În 1991, „Blaze of Glory” a câștigat premiul pentru Single-ul favorit Pop / Rock la American Music Awards și i s-a acordat Globul de Aur.

Până în prezent, Bon Jovi a susținut mai mult de 2700 de concerte în peste 50 de țări din întreaga lume. „Bon Jovi Live!” a fost primul turneu fără chitaristul Richie Sambora și a fost prezentat în sprijinul albumului „Burning Bridges” din 2015.

După ce el și trupa sa au avut succes, Jon Bon Jovi a fost rugat să contribuie la producerea albumului lui Cher. Albumul a fost lansat în 1987.

Cel de-al doilea album al trupei este intitulat „7800 Fahrenheit” și a fost numit după romanul lui Ray Bradbury, „Fahrenheit 451”. Cărțile iau foc la temperatura de 451 grade Fahrenheit și majoritatea rocilor încep să se topească la 7800 grade Fahrenheit.

În 1996, revista People îl numește pe Jon Bon Jovi drept unul dintre „Cei mai frumoși 50 de oameni din întreaga lume”.

În anul 2012, Jon Bon Jovi s-a clasat pe locul cincizeci pe lista revistei Billboard „Power 100”, un clasament al „Celor mai puternici și mai influenti oameni din industria muzicală”.

În 1980, Jon Bon Jovi a fost recomandat de către vărul său să facă parte dintr-un album numit „Christmas in the Stars: The Star Wars Christmas Album”. El a participat la melodia numită „R2-D2 We Wish You A Merry Christmas”, aceasta fiind de fapt prima sa înregistrare profesională.

Bon Jovi cântă azi, 21 iulie, în București

Bon Jovi va concerta în cursul zilei de duminică în Piața Constituției din București. Spectacolul mult așteptat va avea loc în jurul orei 20:30. Formula în care trupa va urma în scenă va fi: Jon Bon Jovi, voce şi chitară, David Bryan, clape, Tico Torres, baterie, basistul Hugh McDonald, John Shanks, chitară, plus chitaristul Phil X, care a fost cooptat în turneul din 2013, conform Agerpres. Truba lui Jon Bon Jovi va începe cu piesa This House is Not for Sale, cea care denumește și turneul.

După aceasta, va urma Knockout și You Giver Love a Bad Name, conform site-ului de concerte susținute în Europa. De asemenea, din concertul de azi din Piața Constituției nu vor lipsi nici: „Roller Coaster”, „Lost Highway”, „Bed of Roses”, „It’s My Life”, „Keep The Faith” sau „I’ll Sleep When I’m Dead”. Pentru bis-uri, trupa are pregătite trei piesei – „Raise Your Hands”, „Wanted Dead or Alive” şi „Livin’ on a Prayer”.