10 filme cu Daniel Day Lewis pe care trebuie să le vezi. Singurul star care a câștigat 3 premii Oscar pentru ”cel mai bun actor”

Daniel Day-Lewis este unul dintre cei mai talentați și respectați actori din industria cinematografică, cunoscut pentru transformările sale remarcabile în diverse roluri și pentru dedicarea sa excepțională față de arta interpretativă. În cariera sa impresionantă, Day-Lewis a jucat în numeroase filme remarcabile, câștigând de-a lungul timpului multiple premii Oscar și alte distincții prestigioase. Iată o selecție de 10 filme cu Daniel Day-Lewis pe care trebuie să le vezi.

My Left Foot (1989)

„My Left Foot” este un film biografic din 1989, regizat de Jim Sheridan și bazat pe memoriile lui Christy Brown, un scriitor și artist irlandez născut cu paralizie cerebrală, care a reușit să își dezvolte abilitățile artistice folosindu-și piciorul stâng.

Filmul explorează viața lui Christy Brown, luptele sale cu boala și condițiile sociale dificile din Irlanda, precum și eforturile sale de a-și găsi vocea și de a se exprima prin artă.

Acțiunea îl urmărește pe protagonist de la copilărie și până la maturitate, în timp ce își descoperă talentul pentru pictură și scriere, luptând pentru a-și depăși handicapul fizic și a-și găsi locul în lume.

Filmul explorează relația sa complicată cu familia și comunitatea sa, precum și succesele și eșecurile sale în carieră și în viața personală. Actorul Daniel Day Lewis a uimit cu rolul său incredibil, câștigând primul premiu Oscar din carieră pentru ”cel mai bun actor în rol principal”.

The Last of the Mohicans (1992)

„The Last of the Mohicans” este un film epic american din 1992, regizat de Michael Mann, bazat pe romanul omonim al lui James Fenimore Cooper.

Filmul este o adaptare captivantă și spectaculoasă a romanului clasic, plasată în timpul războiului franco-indian din secolul al XVIII-lea în America de Nord. Este cunoscut pentru acțiunea sa intensă, peisajele sale impresionante și povestea sa de dragoste emoționantă.

Acțiunea filmului urmărește aventurile lui Hawkeye (interpretat de Daniel Day-Lewis), un vânător și frontierist american de origine europeană care trăiește alături de populația amerindiană a Mohicanilor.

Împreună cu prietenul său, Uncas, și tatăl lor adoptiv, Chingachgook, Hawkeye se angajează în lupta împotriva francezilor și a aliaților lor amerindieni, în timp ce încearcă să-și protejeze iubita, Cora Munro (interpretată de Madeleine Stowe), și sora ei, Alice, de pericolele războiului și ale frontierelor sălbatice.

In the Name of the Father (1993)

„In the Name of the Father” este un film biografic din 1993, regizat de Jim Sheridan și bazat pe povestea adevărată a lui Gerry Conlon, un irlandez acuzat pe nedrept de un atentat terorist în Marea Britanie și condamnat la închisoare în urma unui proces controversat.

Filmul explorează lupta lui Conlon pentru a-și dovedi nevinovăția și pentru a-și obține eliberarea, precum și relația sa complicată cu tatăl său, Guiseppe Conlon, care a fost, de asemenea, condamnat pe nedrept în același proces.

Acțiunea filmului începe în anul 1974, când Gerry Conlon (interpretat de Daniel Day-Lewis) și prietenul său, Paul Hill, sunt arestați de poliția britanică și acuzați de implicare într-un atentat terorist la Guildford.

În timpul anchetei și a procesului, Gerry și tatăl său, Guiseppe (interpretat de Pete Postlethwaite), sunt supuși la abuzuri și injustiții din partea autorităților britanice, în timp ce luptă să-și dovedească nevinovăția și să obțină justiție.

The Age of Innocence (1993)

„The Age of Innocence” este un film romantic din 1993, regizat de Martin Scorsese, bazat pe romanul omonim al lui Edith Wharton.

Pelicula este o adaptare captivantă a vieții în înalta societate newyorkeză din secolul al XIX-lea și explorează teme precum convențiile sociale, moralitatea și dragostea interzisă, renumită pentru reconstituirea sa autentică a epocii și pentru interpretările remarcabile ale actorilor.

Acțiunea filmului se desfășoară în New York-ul anilor 1870 și urmărește povestea lui Newland Archer (interpretat de Daniel Day-Lewis), un avocat din înalta societate care se îndrăgostește de Contesa Ellen Olenska (interpretată de Michelle Pfeiffer), o femeie frumoasă și enigmatică care își sfidează convențiile sociale.

În timp ce Newland și Ellen încearcă să își urmeze inima, ei se confruntă cu opoziția și prejudecățile societății și cu propriile lor îndoieli și conflicte interioare.

The Crucible (1996)

„The Crucible” este un film dramatic american din 1996, regizat de Nicholas Hytner, bazat pe celebra piesă omonimă a lui Arthur Miller, care a fost scrisă și jucată pentru prima dată în 1953 și care este o allegorie puternică a McCarthysmului și a histeriei anticomuniste din Statele Unite ale Americii din acea perioadă.

Filmul explorează evenimentele care au avut loc în timpul proceselor de vrăjitorie din Salem, Massachusetts, din secolul al XVII-lea, și oferă o reflecție profundă asupra intoleranței, manipulării și corupției morale.

Acțiunea filmului se desfășoară în Salem, Massachusetts, în anul 1692, și urmărește povestea lui John Proctor (interpretat de Daniel Day-Lewis), un fermier respectat din comunitate care devine ținta acuzațiilor de vrăjitorie din partea unor tinere histerice și manipulate, conduse de Abigail Williams (interpretată de Winona Ryder).

În timp ce histeria și paranoia se răspândesc în comunitate, John Proctor se confruntă cu o alegere dificilă între a-și salva viața și a-și menține integritatea morală.

The Boxer (1997)

„The Boxer” este un film dramatic din 1997, regizat de Jim Sheridan și cu Daniel Day-Lewis în rolul principal. Filmul este o poveste despre reconciliere, pasiune și loialitate, plasată în contextul conflictului nord-irlandez și al luptei pentru pace și reconciliere în Belfast.

Acțiunea filmului se desfășoară în Belfast, Irlanda de Nord, și urmărește povestea lui Danny Flynn (interpretat de Daniel Day-Lewis), un fost boxer din IRA care se întoarce acasă după 14 ani de închisoare pentru a-și relua cariera în ring.

În timp ce încearcă să-și reconstruiască viața și să-și găsească locul într-o societate divizată de conflicte și violență, Danny se reîntâlnește cu fosta sa iubită, Maggie (interpretată de Emily Watson), și începe o relație interzisă care aduce cu sine consecințe devastatoare.

Gangs of New York (2002)

„Gangs of New York” este un film american din 2002, regizat de Martin Scorsese și bazat pe o idee originală a lui Jay Cocks.

Acțiunea se desfășoară în New York-ul anilor 1860 și urmărește lupta între bande rivale din cartierele mărginașe ale orașului, în special între gangurile irlandeze și cele anglo-saxone, în timpul războiului civil american și al conscripției.

Pelicula îl urmărește pe Amsterdam Vallon (interpretat de Leonardo DiCaprio), un tânăr care revine în cartierul Five Points din New York pentru a se răzbuna pe Bill „The Butcher” Cutting (interpretat de Daniel Day-Lewis), liderul bandei rivale care l-a ucis pe tatăl său în copilărie.

În timp ce Amsterdam încearcă să se infiltreze în banda lui Bill pentru a-i lua locul, cei doi se angajează într-o luptă brutală pentru controlul asupra cartierului.

There Will Be Blood (2007)

„There Will Be Blood” este un film dramatic american din 2007, regizat și scris de Paul Thomas Anderson, bazat pe romanul „Oil!” de Upton Sinclair.

Filmul este o poveste captivantă despre ambiție, putere și corupție în lumea petrolului din California la începutul secolului al XX-lea. Este considerat unul dintre cele mai bune filme ale anilor 2000 și a fost lăudat de critici pentru regie, scenariu, interpretări și coloană sonoră.

Acțiunea filmului se concentrează pe Daniel Plainview (interpretat de Daniel Day-Lewis), un fermier și investitor independent care devine un magnat al industriei petroliere în California la începutul secolului al XX-lea.

În timp ce își extinde afacerea și își consolidează imperiul, Plainview se confruntă cu rivalități, manipulări și lupte pentru putere, în timp ce încearcă să-și păstreze controlul asupra vieții și asupra propriului său destin.

Filmul a fost primit cu laude de către critici și a fost un succes atât la box office, cât și în competițiile de premii. Interpretarea fenomenală a lui Daniel Day-Lewis a fost lăudată, aducându-i starului cel de-al doilea premiu Oscar pentru ”cel mai bun actor în rol principal”.

Lincoln (2012)

„Lincoln” este o dramă americană din 2012, regizată de Steven Spielberg, care îl prezintă pe legendarul președinte al Statelor Unite ale Americii, Abraham Lincoln, în timpul luptei sale pentru adoptarea celui de-al treisprezecelea amendament al Constituției SUA, pentru a aboli sclavia.

Filmul a fost aclamat de critici și a fost un succes la box office, iar interpretarea lui Daniel Day-Lewis în rolul lui Lincoln a fost lăudată deopotrivă de critici și de public, vedeta câștigând al treilea premiu Oscar pentru ”cel mai bun actor în rol principal”.

Este imperativ necesar de specificat faptul că, până-n prezent, Daniel Day Lewis este primul și singurul actor din istoria cinematografiei care deține trei premii Oscar la categoria ”cel mai bun actor”.

Acțiunea proiectului se concentrează pe ultimele luni din viața lui Abraham Lincoln, în timp ce acesta își conduce țara prin perioada tulbure a Războiului Civil American și încearcă să obțină adoptarea celui de-al treisprezecelea amendament al Constituției SUA, care ar aboli sclavia în întreaga țară.

Filmul explorează abilitățile politice și liderul extraordinar al lui Lincoln, precum și presiunile politice și personale cu care se confruntă în timpul acestei perioade cruciale din istoria americană.

Phantom Thread (2017)

„Phantom Thread” este o dramă din 2017, regizată de Paul Thomas Anderson, cu Daniel Day-Lewis în rolul principal, fiind o poveste despre pasiune, obsesie și control în lumea modei britanice din anii 1950.

Acțiunea filmului se desfășoară în Londra anilor 1950 și urmărește povestea lui Reynolds Woodcock (interpretat de Daniel Day-Lewis), un designer de modă britanic de renume mondial, care trăiește o viață disciplinată și meticuloasă în compania surorii sale Cyril (interpretată de Lesley Manville).

Viața lui Reynolds se schimbă dramatic atunci când întâlnește o tânără chelneriță pe nume Alma (interpretată de Vicky Krieps), care devine muza și iubita sa.

Relația lor complexă este marcată de pasiune, dar și de control și manipulare, pe măsură ce Alma încearcă să își găsească locul în lumea excentrică și exigentă a lui Reynolds.