10.000 de lei de la stat pentru români. S-au primit banii deja: cine beneficiază

Peste 10.000 de agricultori din România sunt foarte bucuroși, deoarece au primit de la stat ajutorul pentru reducerea accizei la motorina utilizată în primul trimestru al anului. Agricultorii au primit banii cu întârziere, iar autoritățile au o explicație.

Peste 10 mii de agricultori au primit ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorină

Potrivit datelor oferite de ministrul Agriculturii, Adrian Oros, APIA a virat deja 103,38 milioane de lei către conturile a nu mai puțin de 10.951 de beneficiari ai ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină.

„Legat de reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, astăzi, cei de la conducerea APIA mi-au comunicat că au fost viraţi banii către destinatari pentru trimestrul I. O să mă întrebaţi de ce aşa târziu pentru trimestrul I.

Ministrul Agriculturii a explicat de ce au fost întârziate plățile

Este vorba de 103.381.276 lei pentru 10.951 de beneficiari. În prima perioadă a anului am fost nevoiţi să plătim jumătate din trimestrul II anul trecut, trimestrul III şi trimestrul IV, adică 528 milioane de lei am plătit la începutul acestui an şi până acum pentru restanţele de anul trecut”, a afirmat a afirmat Adrian Oros.

Guvernul a decis, în şedinţa din 22 iulie, să suplimenteze cu 101,9 milioane de lei fondurile care vor fi acordate fermierilor în baza unei scheme de ajutor de stat privind reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

În acest fel, fondurile necesare plăţii ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură în perioada 1 ianuarie 2020 – 31 martie 2020 ajung la o valoare de 629,9 milioane de lei.

Pentru perioada 2015-2020, suma acordată în acest sens are o valoare totală de 3,435 miliarde de lei. Suma alocată se asigură în limita prevederilor bugetar aprobate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Aceasta se încarează în valoarea anuală totală a bugetului schemei de ajutor de stat.