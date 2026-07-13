Yamaha lansează scuterul electric cu baterii pe care le urci în apartament. Aerox-E atinge 95 km/h și promite 117 km autonomie
Yamaha intră pe piața scuterelor electrice premium cu Aerox-E, un model care păstrează designul agresiv al cunoscutului Aerox cu motor termic, dar îl combină cu două baterii detașabile și un motor suficient de puternic pentru deplasări urbane și periurbane.
Modelul a fost lansat inițial în India, unde costă 282.000 de rupii, echivalentul a aproximativ 2.590 de euro la cursul de referință din 10 iulie 2026. Un eventual preț european ar fi probabil mai mare din cauza taxelor, omologării și costurilor de distribuție.
Motorul de 9,4 kW îl duce până la 95 km/h
Aerox-E folosește un motor electric cu o putere maximă de 9,4 kW și un cuplu de 48 Nm. Viteza maximă declarată este de 95 km/h, suficientă pentru artere urbane rapide și pentru drumuri scurte în afara localităților.
Utilizatorul poate alege între modurile Eco, Standard și Power. O funcție Boost oferă temporar un răspuns mai puternic la accelerație, util pentru depășiri sau plecări rapide de la semafor.
Energia este stocată în două baterii detașabile de câte 1,5 kWh, pentru o capacitate totală de 3 kWh. Autonomia declarată în ciclul indian ajunge la 117 kilometri, dar testele inițiale citate de presa locală sugerează că aproximativ 80 de kilometri în modul Eco reprezintă o estimare mai apropiată de utilizarea reală.
Încărcarea completă durează aproximativ trei ore și zece minute cu încărcătorul furnizat. Bateriile pot fi scoase din scuter și duse la o priză, o soluție importantă pentru utilizatorii care nu au garaj sau un loc de parcare electrificat.
Aerox-E include control al tracțiunii, un ecran TFT color, conectare la telefon prin aplicația Yamaha Y-Connect, acces fără cheie și iluminare integrală cu LED. Anvelopa spate mai lată urmărește să îmbunătățească stabilitatea și să păstreze caracterul sportiv al modelului termic.
Bateriile detașabile rezolvă problema încărcării la bloc
Pentru mulți utilizatori români, principalul obstacol în folosirea unui scuter electric nu este autonomia, ci accesul la o priză. Parcările blocurilor nu au, în general, puncte de încărcare, iar prelungitoarele trase de la etaj nu reprezintă o soluție sigură sau acceptabilă.
Posibilitatea de a scoate bateriile schimbă acest calcul. Acumulatorii pot fi încărcați în apartament, la birou sau într-un spațiu tehnic, fără ca scuterul să fie mutat lângă o priză. Dezavantajul este masa fiecărei baterii, pe care Yamaha nu a evidențiat-o în informațiile inițiale. Transportarea zilnică pe scări poate deveni dificilă dacă modulele sunt foarte grele.
Bateriile nu par compatibile cu standardele interschimbabile susținute anterior de Yamaha și alți producători japonezi. Asta înseamnă că nu pot fi introduse automat într-o stație publică de schimb destinată altor mărci și nici înlocuite rapid cu orice acumulator dintr-un sistem comun.
Autonomia de 117 kilometri trebuie privită cu prudență. Stilul de condus, viteza, temperatura, masa utilizatorului și folosirea modului Power pot reduce considerabil distanța. O autonomie reală de aproximativ 70-80 de kilometri ar fi totuși suficientă pentru mai multe zile de navetă urbană.
Puterea de 9,4 kW și viteza de 95 km/h plasează Aerox-E în zona scuterelor care necesită omologare, înmatriculare, asigurare și permis corespunzător, nu în categoria trotinetelor electrice sau a mopedelor limitate la 45 km/h. Condițiile exacte ar depinde de versiunea omologată pentru Europa.
Yamaha trebuie să convingă și prin preț. Cei aproximativ 2.590 de euro din India îl poziționează peste mai multe scutere electrice locale, iar în Europa costul ar putea ajunge într-o zonă în care cumpărătorul compară modelul cu scutere termice consacrate.
Aerox-E are însă un avantaj pe care acestea nu îl pot reproduce: alimentarea poate fi făcută în apartament, fără benzinărie și fără infrastructură dedicată. Pentru orașele aglomerate și pentru navetiștii care parcurg câteva zeci de kilometri pe zi, această flexibilitate ar putea conta mai mult decât autonomia maximă din broșură.