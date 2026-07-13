Yamaha lansează scuterul electric cu baterii pe care le urci în apartament. Aerox-E atinge 95 km/h și promite 117 km autonomie

Motorul de 9,4 kW îl duce până la 95 km/h

Aerox-E folosește un motor electric cu o putere maximă de 9,4 kW și un cuplu de 48 Nm. Viteza maximă declarată este de 95 km/h, suficientă pentru artere urbane rapide și pentru drumuri scurte în afara localităților.

Utilizatorul poate alege între modurile Eco, Standard și Power. O funcție Boost oferă temporar un răspuns mai puternic la accelerație, util pentru depășiri sau plecări rapide de la semafor.

Energia este stocată în două baterii detașabile de câte 1,5 kWh, pentru o capacitate totală de 3 kWh. Autonomia declarată în ciclul indian ajunge la 117 kilometri, dar testele inițiale citate de presa locală sugerează că aproximativ 80 de kilometri în modul Eco reprezintă o estimare mai apropiată de utilizarea reală.

Încărcarea completă durează aproximativ trei ore și zece minute cu încărcătorul furnizat. Bateriile pot fi scoase din scuter și duse la o priză, o soluție importantă pentru utilizatorii care nu au garaj sau un loc de parcare electrificat.

Aerox-E include control al tracțiunii, un ecran TFT color, conectare la telefon prin aplicația Yamaha Y-Connect, acces fără cheie și iluminare integrală cu LED. Anvelopa spate mai lată urmărește să îmbunătățească stabilitatea și să păstreze caracterul sportiv al modelului termic.

Bateriile detașabile rezolvă problema încărcării la bloc

Pentru mulți utilizatori români, principalul obstacol în folosirea unui scuter electric nu este autonomia, ci accesul la o priză. Parcările blocurilor nu au, în general, puncte de încărcare, iar prelungitoarele trase de la etaj nu reprezintă o soluție sigură sau acceptabilă.

Posibilitatea de a scoate bateriile schimbă acest calcul. Acumulatorii pot fi încărcați în apartament, la birou sau într-un spațiu tehnic, fără ca scuterul să fie mutat lângă o priză. Dezavantajul este masa fiecărei baterii, pe care Yamaha nu a evidențiat-o în informațiile inițiale. Transportarea zilnică pe scări poate deveni dificilă dacă modulele sunt foarte grele.