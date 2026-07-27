Volvo lansează SUV-ul electric care depășește estimările: EX60 ajunge la 531 km și se încarcă în timpul unei cafele

Jantele mari pot elimina aproape 30 de kilometri din autonomie

Autonomia maximă de 531 de kilometri este valabilă pentru EX60 P10 AWD echipat cu jante de 20 sau 21 de inci. Alegerea jantelor de 22 de inci reduce valoarea estimată la aproximativ 502 kilometri. Diferența arată cât de mult pot influența roțile mari eficiența unui automobil electric, chiar dacă aspectul exterior devine mai spectaculos.

Versiunea de bază P6 oferă până la aproximativ 494 de kilometri în configurația favorabilă și circa 475 de kilometri cu jante de 22 de inci. Pentru majoritatea șoferilor români, acestea rămân valori suficiente pentru deplasări interurbane, mai ales dacă traseul include stații rapide și bateria este pregătită termic înaintea opririi.

EX60 folosește prima generație a platformei Volvo SPA3, proiectată special pentru automobile electrice. Sistemul de 800 V permite versiunii P10 AWD să atingă o putere de încărcare de până la 370 kW. În condiții ideale, zece minute la o stație suficient de puternică pot adăuga aproximativ 266 de kilometri de autonomie. Încărcarea de la 10% la 80% este estimată la aproximativ 16 minute.

În România, rezultatul real va depinde de stația utilizată, temperatura bateriei și aglomerația din rețeaua de încărcare. Multe stații publice nu pot livra 370 kW unui singur automobil, iar puterea maximă este disponibilă doar pentru o perioadă limitată. Totuși, chiar și la o stație de 150 sau 200 kW, arhitectura modernă ar trebui să ofere opriri rezonabile la călătoriile lungi.

Prețul american pornește de la aproximativ 51.300 de euro

Volvo EX60 P6 Plus este listat în Statele Unite de la aproximativ 51.300 de euro, fără taxa de livrare și fără taxele locale. P10 AWD Plus, varianta care oferă autonomia de 531 de kilometri, pornește de la aproximativ 53.300 de euro. Nivelurile Ultra urcă la aproximativ 57.100 de euro pentru P6 și 59.100 de euro pentru P10 AWD.

Aceste valori nu trebuie tratate ca viitoare prețuri de showroom în România. Echipările, TVA-ul, transportul și politica comercială europeană pot modifica semnificativ suma finală. Pagina Volvo România confirmă deja existența modelului EX60 pentru anul 2027, dar oferta locală trebuie analizată separat de configurațiile americane.

Chiar și versiunea de bază este bine echipată. Lista include un ecran OLED central de 15 inci, servicii Google integrate, asistent Gemini, Pilot Assist, un sistem audio Bose cu 21 de difuzoare și pachetul de siguranță Safe Space. Varianta Ultra adaugă tapițerie ventilată din piele Nappa, plafon panoramic cu transparență reglabilă, încălzirea locurilor din spate și un sistem Bowers & Wilkins cu 28 de difuzoare.