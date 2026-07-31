Viltrox lansează un ecran secundar pentru telefoane. Accesoriul se conectează prin USB-C și este gândit pentru vlogging și selfie-uri
Viltrox, companie cunoscută mai ales pentru obiective foto și accesorii dedicate creatorilor de conținut, a prezentat un nou produs destinat celor care filmează frecvent cu telefonul. Este vorba despre DC-T1, un ecran secundar care se montează pe spatele smartphone-ului și îți permite să vezi în timp real imaginea captată de camera principală.
Accesoriul a fost lansat inițial în China și se adresează în special celor care realizează vloguri, clipuri pentru rețelele sociale sau transmisii live și preferă să folosească senzorii foto principali ai telefonului, în locul camerei frontale, anunță Notebookcheck.com.
Un ecran Full HD de 5 inch care transformă camera principală într-un monitor pentru selfie-uri
Viltrox DC-T1 este echipat cu un ecran tactil de 5 inch și o rezoluție de 1.080 x 1.920 de pixeli, suficientă pentru monitorizarea clară a imaginii în timpul filmării. Luminozitatea maximă ajunge la 400 de niți, ceea ce îl face potrivit pentru utilizarea în majoritatea condițiilor de iluminare.
Spre deosebire de alte accesorii similare, dispozitivul nu funcționează prin conexiune wireless. Acesta se conectează exclusiv prin USB-C și afișează imaginea transmisă de telefon, ceea ce înseamnă că smartphone-ul trebuie să suporte ieșire video prin portul USB-C.
Această abordare reduce latența și oferă o conexiune stabilă, însă limitează compatibilitatea la modelele care pot transmite semnal video prin USB-C.
Trei porturi USB-C și suport pentru accesorii externe
Unul dintre avantajele noului accesoriu este conectivitatea. DC-T1 dispune de trei porturi USB-C, fiecare având un rol diferit.
Primul este utilizat pentru conectarea la telefon și transmiterea imaginii, al doilea oferă încărcare în regim pass-through, astfel încât telefonul poate fi alimentat în timpul utilizării, iar al treilea permite conectarea directă a unui microfon USB-C.
Pe carcasa dispozitivului se găsesc și butoane dedicate pentru reglarea rapidă a luminozității și inversarea imaginii, o funcție utilă atunci când schimbi orientarea ecranului în timpul filmării.
Sistem de prindere magnetic și suport pentru echipamente suplimentare
Deși ecranul nu are magneți integrați în carcasă, Viltrox livrează produsul împreună cu un suport magnetic care permite montarea acestuia pe spatele telefonului.
Sistemul este conceput pentru a fi flexibil și include un filet standard de 1/4 inch, compatibil cu trepiede și alte accesorii foto-video. În plus, suportul integrează și un cold shoe, ceea ce îți permite să montezi echipamente suplimentare, precum o lumină LED sau un microfon extern. Această configurație transformă telefonul într-un mic studio mobil, fără să fie nevoie de accesorii voluminoase.