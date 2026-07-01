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EDUCAȚIE

Video. Rezolvarea subiectelor la Matematică Bacalaureat 2026. Ce ar fi trebuit elevii să scrie pe foaia de examen

Video. Rezolvarea subiectelor la Matematică Bacalaureat 2026. Ce ar fi trebuit elevii să scrie pe foaia de examen
Profesorii explică rezolvările Matematică, Bacalaureat 2026 (Foto: Profimedia)
Diana Dumitrache
de Diana Dumitrache
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Absolvenții de liceu de la profilul real și de la filiera tehnologică au susținut miercuri, 1 iulie, proba scrisă la Matematică din cadrul Bacalaureatului 2026, aceasta fiind proba obligatorie a profilului. După încheierea examenului, profesorii de la Centrul Educațional Unirea au început, de la ora 13:00, rezolvarea completă a subiectelor, explicând pas cu pas modul în care trebuiau rezolvate cerințele pentru obținerea punctajului maxim.

Cuprins
  1. Profesorii explică rezolvările la Bacalaureat în direct
  2. Păreri împărțite în rândul elevilor
  3. „La integrală nici nu m-am uitat”
  4. Când apare baremul oficial

Profesorii explică rezolvările la Bacalaureat în direct

Profesorii de matematică ai Centrului Educațional Unirea au analizat subiectele primite de candidați și au prezentat, într-o transmisiune live pe YouTube, rezolvările detaliate pentru fiecare exercițiu.

Explicațiile îi ajută pe elevi să compare propriile răspunsuri cu variantele corecte și să își estimeze nota înainte de publicarea baremului oficial de către Ministerul Educației. Potrivit profesoarei Dina Ceban, nivelul de dificultate al subiectelor a fost, în general, unul accesibil.

„Poate la cele de mate-info sunt câteva subpuncte mai deosebite, unde elevii au trebuit să depună mai mult efort pentru o notă de 10, dar la celelalte specializări subiectele au fost accesibile”, a declarat aceasta.

Păreri împărțite în rândul elevilor

La ieșirea din examen, elevii au avut impresii diferite despre subiectele primite. Matei, unul dintre candidați, consideră că examenul nu i-a pus probleme deosebite.

„În opinia mea, a fost destul de ușor”, spune el, precizând că exercițiile cu derivate și integrale de la subiectele II și III nu i-au creat dificultăți și că speră la o notă de peste 9,50, conform HotNews.ro.

Nu toți elevii au avut însă aceeași percepție. Adrian consideră că subiectele au fost mai dificile decât cele din anii anteriori.

„Examenul de astăzi a fost extrem de greu, comparativ cu anii precedenți. La subiectul I, exercițiul 4 a fost combinatorică. Eu am lăsat această parte deoparte pentru că, de obicei, apare probabilitatea. Subpunctele C de la subiectele II și III mi s-au părut de nivel mediu spre avansat, dar nu imposibile”, a explicat acesta.

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„La integrală nici nu m-am uitat”

Vlad, un alt candidat, spune că examenul a fost totuși mai accesibil decât simularea susținută în acest an.

„În afară de subpunctele C, a fost în regulă. La subiectul II am avut o matrice cu sistem și trebuia să aflăm niște soluții unice, iar acolo nu am știut. La legile de compoziție trebuia să determinăm perechile M și N. La derivate am mai rezolvat câte ceva, dar la integrală nici nu m-am uitat”, a povestit elevul.

Acesta estimează că va obține o notă în jur de 8, deși spune că nu a făcut pregătire suplimentară pentru Bacalaureat. Vlad a povestit și că a ajuns foarte devreme la centrul de examen pentru a evita aglomerația.

„La 6:30 eram deja în curtea liceului. Plec mereu mai devreme ca să găsesc loc de parcare, pentru că vin din Pantelimon”, a spus el.

Când apare baremul oficial

Proba la Matematică a început la ora 09:00, iar candidații au avut la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Baremul oficial de corectare și subiectele sunt publicate de Ministerul Educației în cursul după-amiezii, iar până atunci rezolvările realizate de profesorii de specialitate reprezintă cea mai bună metodă prin care elevii își pot verifica răspunsurile și își pot face o estimare cât mai apropiată de nota pe care o vor obține la examen.

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