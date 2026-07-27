Vehiculul electric de 7.000 de euro pe care îl transformi în 18 modele diferite, de la utilitară la cafenea mobilă

De ce o singură platformă poate costa mai puțin decât 18 vehicule separate

Vehiculele specializate sunt scumpe deoarece se produc în volume reduse. O mașină pentru aeroport, un transportor pentru hotel și un ATV utilitar folosesc adesea componente diferite, chiar dacă îndeplinesc sarcini relativ apropiate. Fiecare model are nevoie de dezvoltare, certificare, piese și linie de asamblare proprie.

ENVO încearcă să reducă aceste costuri prin fabricarea unei platforme comune. Clientul poate alege șasiul, numărul de motoare, bateriile, sistemul de direcție, anvelopele, benele, scaunele și barele de protecție într-un configurator 3D.

Prețurile estimate se situează între aproximativ 7.000 și 10.500 de euro, în funcție de configurație. Suma nu este mică pentru un vehicul care nu înlocuiește neapărat un autoturism, dar poate fi atractivă pentru o firmă care altfel ar cumpăra mai multe utilaje diferite.

Platforma poate oferi tracțiune integrală, control individual al roților, mod de deplasare lentă, actualizări software la distanță și conectare la telefon. Sunt prevăzute ieșiri pentru alimentarea accesoriilor, compatibilitate cu încărcarea solară și protecție IP67 împotriva apei și prafului.

ENVO vorbește și despre pregătirea pentru control de la distanță sau funcționare robotică. Un asemenea sistem ar putea fi folosit în depozite, ferme sau zone industriale fără ca un operator să stea permanent la volan. Deocamdată, aceste funcții trebuie privite ca direcții de dezvoltare, nu ca autonomie deplină garantată.

Unde ar putea fi folosit în România

UPT ar putea avea sens în ferme, podgorii, pensiuni, resorturi, parcuri industriale, aeroporturi și campusuri. Un proprietar de pensiune îl poate configura pentru transportul bagajelor, apoi îl poate transforma într-un vehicul cu mai multe locuri pentru deplasarea oaspeților.

În agricultură, aceeași platformă ar putea transporta unelte în timpul săptămânii și produse către un punct de vânzare în weekend. O cafenea mobilă, un stand pentru evenimente sau un vehicul de întreținere municipală reprezintă alte utilizări posibile.