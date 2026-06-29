Unde se află cele 70 de adăposturi anticaniculă din Bucureşti. Cum vor funcţiona „oazele de răcoare” începând din 1 iulie

Fiecare persoană care va ajunge în aceste adăposturi va avea la dispoziţie un spaţiu de 5 metri pătraţi, aer condiţionat, o sursă de apă potabilă şi grup sanitar. Iar în cazul în care va fi nevoie de ajutorul medicilor, un angajat va fi aici în permanenţă pentru a suna la 112.

Aceste spații sunt destinate persoanelor care au nevoie de un loc răcoros în timpul episoadelor de temperaturi extreme și vor pune la dispoziția celor care le folosesc condiții minime de confort și posibilitatea solicitării rapide a ajutorului medical, dacă situația o impune.

Centrele vor fi activate în funcție de avertizările de caniculă

Autoritățile au explicat că adăposturile climatice nu vor funcționa permanent, ci vor fi deschise în funcție de avertizările emise de Administrația Națională de Meteorologie.

„Atunci cand ANM-ul va anunţa caniculă, in funcţie de acele coduri pe care ANM-ul le va anunţa şi noi vom deschide aceste adăposturi. Apelăm la ONG-uri care să ne ajute cu acest lucru. De asemenea, încercăm să apelăm la finanţări europene sau cu privaţi care vor să adopte un astfel de adăpost climatic în care ei să organizeze totul”, explică Gabriela Dinu, consilier general Primăria Capitalei, potrivit Observator News.

În același timp, municipalitatea intenționează să extindă această rețea în următorii doi ani, astfel încât fiecare locuitor al Bucureștiului să aibă acces la un astfel de centru la o distanță de cel mult 300 de metri de locuință.

Unde vor fi amplasate „oazele de răcoare”

Potrivit reprezentanților Primăriei Capitalei, majoritatea adăposturilor sunt concentrate în zona centrală a orașului, însă proiectul urmează să fie extins și prin implicarea altor instituții.

„Ele sunt concentrate în principal în zona centrală dar noi ne adresăm și către primăriile de sector sau alte instituții publice sau private, adică farmacii, librării sau sedii de bănci, universităţi pe care le putem deschide publicului”, spune Bogdan Sabo, consilier general Primăria Capitalei.

Inițiativa este privită diferit de bucureșteni. Unii consideră că astfel de spații sunt necesare și că ar trebui amenajate în număr cât mai mare.

Persoană: „Ar trebui să facă cât mai multe. Sunt bătrâni care ies la plimbare, ies la piaţă.”

Întrebată dacă ar folosi un astfel de centru, aceeași persoană a răspuns: