Un singur constructor chinez vinde mai multe electrice decât toată America într-un trimestru. Recordul BYD

Peste 305.000 de automobile electrice într-o singură lună

Potrivit raportului oficial publicat de BYD la începutul lunii noiembrie, compania a comercializat 490.168 de vehicule cu propulsie electrică sau hibridă plug-in în octombrie 2026, cu aproximativ 11% mai multe decât în aceeași lună a anului precedent.

Dintre acestea, 305.743 au fost autoturisme complet electrice, ceea ce reprezintă un avans anual de aproximativ 37,4%. Este pentru prima dată când BYD depășește pragul de 300.000 de automobile electrice cu baterie într-o singură lună, performanță care reflectă dezvoltarea rapidă a portofoliului companiei și capacitatea sa industrială.

Comparația cu Statele Unite este spectaculoasă. Conform estimărilor Cox Automotive și Kelley Blue Book, piața americană a înregistrat puțin peste 262.500 de automobile complet electrice vândute în întregul trimestru al treilea din 2026. Practic, un singur constructor chinez a depășit într-o lună rezultatul cumulat al tuturor mărcilor de pe piața americană în trei luni.

Trebuie făcută însă o distincție importantă. Cele 490.168 de vehicule raportate de BYD includ și modelele hibride plug-in, precum și vehicule comerciale, în timp ce comparația cu piața americană se referă strict la automobilele complet electrice cu baterie.

Europa devine tot mai importantă pentru expansiunea BYD

Creșterea vânzărilor de automobile electrice are loc într-un moment în care modelele hibride plug-in BYD înregistrează o evoluție diferită. În octombrie, compania a vândut 177.382 de autoturisme PHEV, cu aproximativ 17% mai puține decât în aceeași lună a anului anterior.

În schimb, exporturile continuă să reprezinte o componentă esențială a strategiei BYD. Constructorul a raportat 170.194 de vehicule cu propulsie electrică și hibridă plug-in expediate peste hotare în octombrie, iar volumul cumulativ de exporturi de la începutul anului depășea 1,5 milioane de unități.

Europa este una dintre piețele pe care BYD încearcă să își consolideze prezența prin modele din categorii diferite, de la automobile urbane până la SUV-uri și sedanuri. Compania investește și în tehnologii precum bateria Blade de generația a doua și încărcarea Flash Charging, pentru a reduce inconvenientele asociate autonomiei și timpilor de alimentare.