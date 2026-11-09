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Un singur constructor chinez vinde mai multe electrice decât toată America într-un trimestru. Recordul BYD

Un singur constructor chinez vinde mai multe electrice decât toată America într-un trimestru. Recordul BYD
Automobilele electrice BYD și recordul de peste 305.000 de unități vândute în octombrie 2026
Alexandru Puiu
de Alexandru Puiu
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Transformarea industriei auto mondiale devine tot mai ușor de observat atunci când cifrele de vânzări sunt puse în perspectivă. În urmă cu doar câțiva ani, producătorii chinezi de automobile erau considerați mai degrabă concurenți regionali, cu ambiții internaționale încă greu de evaluat. Astăzi, unul dintre acești constructori comercializează într-o singură lună mai multe automobile complet electrice decât se vând pe întreaga piață americană într-un trimestru.

BYD a raportat pentru octombrie 2026 un nou record de vânzări în segmentul automobilelor electrice cu baterie, confirmând expansiunea accelerată a companiei. Rezultatele sunt cu atât mai relevante cu cât piața americană rămâne una dintre cele mai importante la nivel global, însă ritmul electrificării sale diferă considerabil de cel al Chinei.

Peste 305.000 de automobile electrice într-o singură lună

Potrivit raportului oficial publicat de BYD la începutul lunii noiembrie, compania a comercializat 490.168 de vehicule cu propulsie electrică sau hibridă plug-in în octombrie 2026, cu aproximativ 11% mai multe decât în aceeași lună a anului precedent.

Dintre acestea, 305.743 au fost autoturisme complet electrice, ceea ce reprezintă un avans anual de aproximativ 37,4%. Este pentru prima dată când BYD depășește pragul de 300.000 de automobile electrice cu baterie într-o singură lună, performanță care reflectă dezvoltarea rapidă a portofoliului companiei și capacitatea sa industrială.

Comparația cu Statele Unite este spectaculoasă. Conform estimărilor Cox Automotive și Kelley Blue Book, piața americană a înregistrat puțin peste 262.500 de automobile complet electrice vândute în întregul trimestru al treilea din 2026. Practic, un singur constructor chinez a depășit într-o lună rezultatul cumulat al tuturor mărcilor de pe piața americană în trei luni.

Trebuie făcută însă o distincție importantă. Cele 490.168 de vehicule raportate de BYD includ și modelele hibride plug-in, precum și vehicule comerciale, în timp ce comparația cu piața americană se referă strict la automobilele complet electrice cu baterie.

Europa devine tot mai importantă pentru expansiunea BYD

Creșterea vânzărilor de automobile electrice are loc într-un moment în care modelele hibride plug-in BYD înregistrează o evoluție diferită. În octombrie, compania a vândut 177.382 de autoturisme PHEV, cu aproximativ 17% mai puține decât în aceeași lună a anului anterior.

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În schimb, exporturile continuă să reprezinte o componentă esențială a strategiei BYD. Constructorul a raportat 170.194 de vehicule cu propulsie electrică și hibridă plug-in expediate peste hotare în octombrie, iar volumul cumulativ de exporturi de la începutul anului depășea 1,5 milioane de unități.

Europa este una dintre piețele pe care BYD încearcă să își consolideze prezența prin modele din categorii diferite, de la automobile urbane până la SUV-uri și sedanuri. Compania investește și în tehnologii precum bateria Blade de generația a doua și încărcarea Flash Charging, pentru a reduce inconvenientele asociate autonomiei și timpilor de alimentare.

Pentru România, dezvoltarea BYD poate însemna o concurență mai puternică în segmentul automobilelor electrice și hibride plug-in, unde prețul de achiziție, garanția bateriei și costurile de utilizare au o influență importantă asupra deciziei de cumpărare. Presiunea exercitată de producătorii chinezi poate obliga mărcile tradiționale să ofere mai multe dotări sau prețuri competitive.

Totuși, rezultatele globale ale BYD trebuie interpretate în contextul dimensiunii pieței sale interne și al diferențelor dintre regiunile lumii. Succesul din China nu garantează automat aceeași cotă de piață în Europa sau America de Nord.

Recordul din octombrie confirmă însă că producătorii chinezi au depășit etapa în care încercau doar să recupereze decalajul tehnologic față de concurenții occidentali. BYD dispune acum de volume industriale suficient de mari pentru a influența competiția internațională și pentru a accelera transformarea întregii piețe auto.

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