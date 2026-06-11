Un nou magazin La Cocoș se deschide în România. Ofertele anunțate pentru primii clienți

Clienții vor găsi atât produse alimentare, cât și articole nealimentare, iar conceptul care a făcut celebră rețeaua va fi prezent și aici. Este vorba despre sistemul de prețuri diferențiate în funcție de cantitatea cumpărată.

Astfel, prețul 1 se aplică pentru o singură bucată cumpărată, prețul 2 pentru minimum trei bucăți, iar prețul 3 pentru minimum șase bucăți.

„Cumperi un pic mai mult și plătești mult mai puțin”

Reprezentanții companiei spun că modelul de afaceri este unul deja validat în orașele în care retailerul este prezent.

„Suntem foarte încântați să fim prezenți în Oradea cu un concept de magazin deja validat, care va oferi comunității bihorene prețuri corecte și oferte foarte atractive”, a declarat Iulian Nica, CEO La Cocoș.

Acesta explică faptul că strategia companiei se bazează pe volume mari de vânzări și pe reduceri acordate în funcție de cantitatea cumpărată.

„Modelul nostru se bazează pe vânzarea celor mai cunoscute branduri, atât locale, cât și internaționale, la prețuri cascadate pe trei paliere, în funcție de cantitatea cumpărată – un principiu pe care îl putem rezuma simplu: ‘Cumperi un pic mai mult și plătești mult mai puțin’”, a precizat Iulian Nica.

Ce oferte au fost pregătite pentru inaugurare

Pentru ziua deschiderii, compania a pregătit mai multe promoții și surprize pentru clienți. Astfel, primii 3.000 de clienți care vor face cumpărături de minimum 100 de lei vor primi cadouri. Printre premiile pregătite se numără lenjerii de pat, găleți cu mop și pedală sau aparate de cafea.

În plus, furnizorii prezenți la eveniment vor organiza sesiuni de sampling, iar vizitatorii vor putea testa și primi gratuit diverse produse.

O altă campanie specială este promoția „100 pentru 100”. Primii 100 de clienți care intră în magazin în ziua inaugurării vor primi unul dintre cele trei cadouri pregătite de companie: lenjerie de pat, găleată cu mop sau aparat de cafea.