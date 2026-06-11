Un nou magazin La Cocoș se deschide în România. Ofertele anunțate pentru primii clienți
Lanțul românesc de magazine La Cocoș continuă să se extindă la nivel național și anunță deschiderea unui nou magazin în Oradea. Inaugurarea va avea loc pe 17 iunie 2026, începând cu ora 09:00, iar reprezentanții companiei promit promoții speciale, cadouri pentru clienți și o ofertă variată de produse la prețuri competitive. Noul magazin va fi amplasat pe Strada Suișului nr. 10 și va deveni una dintre cele mai mari unități comerciale din rețeaua retailerului românesc.
Un magazin La Cocoș de aproape 11.000 de metri pătrați
Noua unitate La Cocoș din Oradea va funcționa pe o suprafață de vânzare de aproximativ 11.000 de metri pătrați. Spațiul a fost amenajat cu culoare largi și o organizare a produselor menită să faciliteze cumpărăturile rapide și eficiente.
Clienții vor găsi atât produse alimentare, cât și articole nealimentare, iar conceptul care a făcut celebră rețeaua va fi prezent și aici. Este vorba despre sistemul de prețuri diferențiate în funcție de cantitatea cumpărată.
Astfel, prețul 1 se aplică pentru o singură bucată cumpărată, prețul 2 pentru minimum trei bucăți, iar prețul 3 pentru minimum șase bucăți.
„Cumperi un pic mai mult și plătești mult mai puțin”
Reprezentanții companiei spun că modelul de afaceri este unul deja validat în orașele în care retailerul este prezent.
„Suntem foarte încântați să fim prezenți în Oradea cu un concept de magazin deja validat, care va oferi comunității bihorene prețuri corecte și oferte foarte atractive”, a declarat Iulian Nica, CEO La Cocoș.
Acesta explică faptul că strategia companiei se bazează pe volume mari de vânzări și pe reduceri acordate în funcție de cantitatea cumpărată.
„Modelul nostru se bazează pe vânzarea celor mai cunoscute branduri, atât locale, cât și internaționale, la prețuri cascadate pe trei paliere, în funcție de cantitatea cumpărată – un principiu pe care îl putem rezuma simplu: ‘Cumperi un pic mai mult și plătești mult mai puțin’”, a precizat Iulian Nica.
Ce oferte au fost pregătite pentru inaugurare
Pentru ziua deschiderii, compania a pregătit mai multe promoții și surprize pentru clienți. Astfel, primii 3.000 de clienți care vor face cumpărături de minimum 100 de lei vor primi cadouri. Printre premiile pregătite se numără lenjerii de pat, găleți cu mop și pedală sau aparate de cafea.
În plus, furnizorii prezenți la eveniment vor organiza sesiuni de sampling, iar vizitatorii vor putea testa și primi gratuit diverse produse.
O altă campanie specială este promoția „100 pentru 100”. Primii 100 de clienți care intră în magazin în ziua inaugurării vor primi unul dintre cele trei cadouri pregătite de companie: lenjerie de pat, găleată cu mop sau aparat de cafea.
160 de locuri de muncă noi pentru Oradea
Deschiderea magazinului nu înseamnă doar o ofertă comercială mai bogată pentru locuitorii din Oradea, ci și o investiție importantă în economia locală.
Noua unitate a creat aproximativ 160 de locuri de muncă, iar compania spune că a colaborat cu numeroși parteneri și furnizori locali pentru implementarea proiectului.
Reprezentanții retailerului susțin că dezvoltarea fiecărui magazin contribuie la susținerea economiei regionale și la crearea de oportunități pentru producătorii locali.
Un retailer românesc aflat în plină expansiune
La Cocoș a fost fondat în 2014 și a devenit unul dintre cele mai cunoscute nume din segmentul hypercash din România. În prezent, compania operează magazine în Ploiești, București, Brașov, Pitești, Craiova și Arad, iar deschiderea unității din Oradea reprezintă un nou pas în planul de extindere națională.
În 2025, retailerul a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 300 de milioane de euro, iar planurile de dezvoltare continuă. Un moment important pentru companie a fost și investiția anunțată în 2024 de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), care, alături de fondurile CEECAT Capital și Morphosis Capital, a investit până la 15 milioane de euro pentru preluarea pachetului majoritar de acțiuni.
Chiar și după această tranzacție, fondatorul Iulian Nica a rămas acționar și continuă să conducă operațiunile companiei, care își propune să deschidă noi magazine în România în următorii ani.