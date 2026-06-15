Un nou concurent pentru Pepco și Action în România. Retailerul danez cu preţuri mici „Normal” deschide primul magazin la București

În doar câțiva ani, compania a cunoscut o expansiune spectaculoasă, ajungând la aproape 1.000 de magazine în 11 țări europene. Conceptul care a făcut celebru lanțul este relativ simplu: produse cunoscute, multe dintre ele aparținând unor branduri internaționale importante, vândute la prețuri fixe și reduse. Spre deosebire de supermarketurile clasice, magazinele Normal sunt organizate astfel încât clienții să descopere permanent produse noi, iar sortimentul se schimbă frecvent.

Ce produse vor găsi românii în magazine

Oferta Normal este concentrată în special pe produse de larg consum. Pe rafturi se găsesc:

produse de îngrijire personală;

cosmetice;

șampoane și geluri de duș;

produse pentru curățenia casei;

detergenți;

dulciuri;

băuturi răcoritoare;

snacks-uri;

jucării;

articole pentru uz casnic.

În magazinele din Europa Occidentală, clienții găsesc frecvent produse de la branduri precum Dove, Nivea, Colgate, Oral-B, Gillette, Schwarzkopf, Haribo, Kinder sau Coca-Cola.

Ce prețuri practică retailerul danez

Deși compania nu a anunțat încă lista de prețuri pentru România, experiența din alte țări europene oferă câteva repere. În magazinele Normal din Danemarca, Germania sau Spania, un șampon de brand poate costa între 2 și 4 euro, un deodorant între 1,5 și 3 euro, iar produsele pentru curățenie sunt adesea cu 10-30% mai ieftine decât în supermarketurile clasice.

Dulciurile și băuturile importate reprezintă una dintre principalele atracții pentru clienți, multe dintre ele fiind greu de găsit în alte magazine. Practic, strategia companiei este să mențină prețuri constante și să evite promoțiile agresive, mizând pe costuri reduse pe termen lung.

Primul magazin se deschide în Mega Mall

Prima unitate Normal din România va fi inaugurată în toamna acestui an în Mega Mall București. Potrivit informațiilor disponibile, compania nu se oprește aici. Planurile pentru piața românească includ între 10 și 15 magazine în următorii ani, ceea ce arată că retailerul vede un potențial important de dezvoltare.

Intrarea Normal pe piața locală vine într-un moment în care românii sunt din ce în ce mai atenți la prețuri, iar magazinele de discount câștigă constant cotă de piață.