Un nou concurent pentru Pepco și Action în România. Retailerul danez cu preţuri mici „Normal” deschide primul magazin la București
Românii vor avea din această toamnă o nouă opțiune pentru cumpărăturile de zi cu zi. Lanțul danez de magazine Normal, unul dintre cele mai dinamice branduri de retail din Europa în ultimul deceniu, intră oficial pe piața locală și va deschide primul magazin în Mega Mall București. Anunțul vine într-un moment în care tot mai mulți consumatori caută produse de brand la prețuri cât mai accesibile, iar competiția dintre retailerii de discount devine tot mai puternică.
Cine este Normal și cum a ajuns la aproape 1.000 de magazine
Normal a fost fondat în Danemarca în anul 2013 și este controlat de omul de afaceri danez Anders Holch Povlsen, unul dintre cei mai bogați antreprenori din Scandinavia.
În doar câțiva ani, compania a cunoscut o expansiune spectaculoasă, ajungând la aproape 1.000 de magazine în 11 țări europene. Conceptul care a făcut celebru lanțul este relativ simplu: produse cunoscute, multe dintre ele aparținând unor branduri internaționale importante, vândute la prețuri fixe și reduse. Spre deosebire de supermarketurile clasice, magazinele Normal sunt organizate astfel încât clienții să descopere permanent produse noi, iar sortimentul se schimbă frecvent.
Ce produse vor găsi românii în magazine
Oferta Normal este concentrată în special pe produse de larg consum. Pe rafturi se găsesc:
- produse de îngrijire personală;
- cosmetice;
- șampoane și geluri de duș;
- produse pentru curățenia casei;
- detergenți;
- dulciuri;
- băuturi răcoritoare;
- snacks-uri;
- jucării;
- articole pentru uz casnic.
În magazinele din Europa Occidentală, clienții găsesc frecvent produse de la branduri precum Dove, Nivea, Colgate, Oral-B, Gillette, Schwarzkopf, Haribo, Kinder sau Coca-Cola.
Ce prețuri practică retailerul danez
Deși compania nu a anunțat încă lista de prețuri pentru România, experiența din alte țări europene oferă câteva repere. În magazinele Normal din Danemarca, Germania sau Spania, un șampon de brand poate costa între 2 și 4 euro, un deodorant între 1,5 și 3 euro, iar produsele pentru curățenie sunt adesea cu 10-30% mai ieftine decât în supermarketurile clasice.
Dulciurile și băuturile importate reprezintă una dintre principalele atracții pentru clienți, multe dintre ele fiind greu de găsit în alte magazine. Practic, strategia companiei este să mențină prețuri constante și să evite promoțiile agresive, mizând pe costuri reduse pe termen lung.
Primul magazin se deschide în Mega Mall
Prima unitate Normal din România va fi inaugurată în toamna acestui an în Mega Mall București. Potrivit informațiilor disponibile, compania nu se oprește aici. Planurile pentru piața românească includ între 10 și 15 magazine în următorii ani, ceea ce arată că retailerul vede un potențial important de dezvoltare.
Intrarea Normal pe piața locală vine într-un moment în care românii sunt din ce în ce mai atenți la prețuri, iar magazinele de discount câștigă constant cotă de piață.
Mega Mall trece printr-o perioadă de transformare
Deschiderea Normal face parte dintr-un proces mai amplu de schimbare a mixului de chiriași din Mega Mall. În ultimele luni, centrul comercial a anunțat mai multe deschideri și modernizări. Brandul de bijuterii DAAR și-a inaugurat recent noua unitate, în timp ce magazinul TEILOR a fost redeschis într-un concept modernizat.
De asemenea, C&A și-a redeschis magazinul amenajat pe două niveluri și cu o suprafață de peste 1.500 de metri pătrați, iar PEPCO revine în centrul comercial după numeroase solicitări din partea clienților.
Inaugurat în urma unei investiții de aproximativ 165 de milioane de euro, Mega Mall găzduiește peste 200 de magazine și rămâne unul dintre cele mai importante centre comerciale din București.
Prin intrarea Normal în România, concurența dintre retailerii de discount devine și mai puternică, iar consumatorii ar putea avea de câștigat printr-o ofertă mai variată și prețuri mai competitive.