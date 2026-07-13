Trotineta electrică de 700 de euro cu 90 km autonomie și suspensie integrală. De ce viteza ei complică folosirea în România

VX2 Lite promite o autonomie de până la 90 de kilometri, suspensie pe ambele roți și o putere de vârf de 1.400 W. Viteza maximă de 40 km/h este atractivă din perspectiva performanței, dar creează o problemă juridică importantă pentru utilizarea pe drumurile publice din România.

Două baterii și suspensie pentru asfaltul deteriorat

Motorul amplasat în roata din spate dezvoltă 500 W în regim continuu și poate ajunge temporar la 1.400 W. VMAX susține că trotineta poate aborda pante cu o înclinație de până la 28%, o specificație utilă în orașele construite pe teren denivelat.

Varianta de bază are o baterie de 499 Wh și o autonomie declarată de până la 50 de kilometri. Modelul superior folosește un acumulator de 874 Wh și poate ajunge, în condiții ideale, la 90 de kilometri. Autonomia reală va fi mai mică atunci când utilizatorul este greu, viteza este ridicată, temperatura scade sau traseul include multe urcări.

Suspensia frontală folosește o furcă hidraulică, amortizată cu ulei, cu o cursă de 47 mm. În spate este montat un sistem cu elastomer. Împreună cu anvelopele tubeless de 10 inci, ansamblul ar trebui să reducă șocurile produse de fisuri, pavele și denivelări.

Acest detaliu este relevant pentru orașele din România, unde o trotinetă fără suspensie poate deveni obositoare sau greu de controlat pe asfalt degradat. Roțile mici reacționează mult mai violent la gropi decât cele ale unei biciclete, iar amortizarea nu este doar o funcție de confort.

Frânarea este asigurată de un tambur pe roata din față și de recuperare electronică pe roata din spate. Frâna cu tambur necesită mai puțină întreținere și este mai bine protejată de lovituri decât un disc montat foarte aproape de sol.

Ce înseamnă viteza de 40 km/h pentru un utilizator român

Legislația românească definește trotineta electrică drept un vehicul a cărui viteză maximă constructivă nu depășește 25 km/h. Un model capabil din construcție de 40 km/h nu mai intră automat în aceeași categorie juridică atunci când este utilizat pe drumurile publice.