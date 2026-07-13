Trotineta electrică de 700 de euro cu 90 km autonomie și suspensie integrală. De ce viteza ei complică folosirea în România
Producătorul elvețian VMAX a lansat VX2 Lite, o trotinetă electrică gândită pentru naveta urbană, dar echipată cu specificații apropiate de modelele de performanță. Varianta de bază costă în Statele Unite 799 de dolari, adică aproximativ 700 de euro la cursul de referință din 10 iulie 2026.
Modelul cu bateria mai mare ajunge la 1.099 de dolari, echivalentul a aproximativ 962 de euro. Aceste valori nu includ eventualele taxe, transportul sau costurile de import în Europa, iar disponibilitatea oficială în România nu a fost confirmată.
VX2 Lite promite o autonomie de până la 90 de kilometri, suspensie pe ambele roți și o putere de vârf de 1.400 W. Viteza maximă de 40 km/h este atractivă din perspectiva performanței, dar creează o problemă juridică importantă pentru utilizarea pe drumurile publice din România.
Două baterii și suspensie pentru asfaltul deteriorat
Motorul amplasat în roata din spate dezvoltă 500 W în regim continuu și poate ajunge temporar la 1.400 W. VMAX susține că trotineta poate aborda pante cu o înclinație de până la 28%, o specificație utilă în orașele construite pe teren denivelat.
Varianta de bază are o baterie de 499 Wh și o autonomie declarată de până la 50 de kilometri. Modelul superior folosește un acumulator de 874 Wh și poate ajunge, în condiții ideale, la 90 de kilometri. Autonomia reală va fi mai mică atunci când utilizatorul este greu, viteza este ridicată, temperatura scade sau traseul include multe urcări.
Suspensia frontală folosește o furcă hidraulică, amortizată cu ulei, cu o cursă de 47 mm. În spate este montat un sistem cu elastomer. Împreună cu anvelopele tubeless de 10 inci, ansamblul ar trebui să reducă șocurile produse de fisuri, pavele și denivelări.
Acest detaliu este relevant pentru orașele din România, unde o trotinetă fără suspensie poate deveni obositoare sau greu de controlat pe asfalt degradat. Roțile mici reacționează mult mai violent la gropi decât cele ale unei biciclete, iar amortizarea nu este doar o funcție de confort.
Frânarea este asigurată de un tambur pe roata din față și de recuperare electronică pe roata din spate. Frâna cu tambur necesită mai puțină întreținere și este mai bine protejată de lovituri decât un disc montat foarte aproape de sol.
Ce înseamnă viteza de 40 km/h pentru un utilizator român
Legislația românească definește trotineta electrică drept un vehicul a cărui viteză maximă constructivă nu depășește 25 km/h. Un model capabil din construcție de 40 km/h nu mai intră automat în aceeași categorie juridică atunci când este utilizat pe drumurile publice.
Vehiculele fără pedale care depășesc pragul de 25 km/h pot ajunge sub regulile aplicabile mopedelor, în funcție de caracteristicile constructive și de omologare. Aceasta poate presupune cerințe privind permisul, înregistrarea, echiparea și asigurarea. Simpla limitare dintr-o aplicație nu garantează că vehiculul este considerat legal o trotinetă de 25 km/h dacă viteza sa constructivă rămâne mai mare.
Prin urmare, VX2 Lite poate fi atractiv pentru proprietăți private sau pentru piețele în care viteza de 40 km/h este permisă. În România, cumpărătorul trebuie să verifice versiunea europeană, omologarea și limitarea din fabrică înainte să o folosească în trafic.
Modelul cântărește 21,9 kilograme cu bateria mică și 23,5 kilograme în versiunea de autonomie mare. Este mai ușor decât multe trotinete de performanță, dar nu poate fi considerat comod pentru urcarea zilnică pe mai multe etaje.
Protecția IPX6 permite utilizarea în condiții umede și rezistență la jeturi de apă, fără să transforme trotineta într-un vehicul destinat traversării bălților adânci. VMAX oferă o garanție de 24 de luni pe piața americană.
VX2 Lite combină autonomia, confortul și puterea într-un pachet interesant. Pentru un cumpărător român, cea mai importantă specificație nu este însă raza de 90 de kilometri, ci viteza constructivă. O trotinetă bună tehnic poate deveni dificil de utilizat legal dacă nu este configurată pentru regulile locale.