Toyota admite că nu mai poate continua ca înainte: viitoarea Corolla electrică devine pariul care poate salva compania
Toyota Corolla este cel mai vândut automobil din istorie, cu peste 57 de milioane de exemplare și 12 schimbări majore de generație în aproximativ șase decenii. Tocmai de aceea, transformarea sa într-un model disponibil și cu propulsie complet electrică reprezintă una dintre cele mai importante decizii luate vreodată de constructorul japonez.
Într-un material realizat la centrul secret de dezvoltare al noii generații, conducerea și inginerii Toyota au vorbit deschis despre presiunea venită din China și despre riscul ca producătorul să rămână în urmă. Mesajul a fost neobișnuit de dur pentru o companie care a încheiat anul 2025 ca cel mai mare constructor auto din lume.
Inginerii Toyota recunosc avansul Chinei
Akio Toyoda, președintele companiei și fost director general, a avertizat că mulțumirea de sine poate deveni cel mai mare pericol. Competiția și schimbarea tehnologică sunt inevitabile, iar Toyota nu poate supraviețui dacă rămâne blocată în metodele tradiționale.
Unul dintre inginerii intervievați a formulat problema și mai direct, afirmând că Toyota pierde în fața Chinei. Constructori precum BYD dezvoltă modele într-un ritm foarte rapid, folosesc baterii proprii și schimbă frecvent software-ul, designul și tehnologiile de fabricație.
Toyota a mizat mult timp pe hibride, o strategie care i-a adus vânzări uriașe și emisii mai mici fără dependența completă de infrastructura de încărcare. Această abordare continuă să aibă sens în multe piețe, inclusiv în România, unde accesul la o priză nu este garantat pentru locuitorii blocurilor.
Problema este că succesul hibridelor poate încetini investițiile în baterii, software și platforme electrice. BYD a renunțat în 2022 la automobilele propulsate exclusiv de motoare termice și s-a concentrat pe electrice și plug-in hybrid. Rezultatul este o creștere accelerată și ambiția declarată de a deveni cel mai mare producător mondial.
Toyota a început să recupereze prin modele electrice noi și actualizări ale gamei bZ, dar a și amânat sau anulat proiecte importante. Renunțarea la Lexus LF-ZC, prezentat inițial drept un vârf tehnologic, a ridicat întrebări despre ritmul real al transformării.
Corolla va rămâne electrică, hibridă și termică în același timp
Noua platformă Corolla va accepta mai multe forme de propulsie: electrică, plug-in hybrid, hibridă și cu motor convențional. Toyota refuză astfel să parieze totul pe o singură tehnologie și încearcă să adapteze aceeași familie la piețe foarte diferite.
Conceptul prezentat are o siluetă joasă, un profil sportiv și o parte frontală mult mai agresivă decât actuala Corolla. Versiunea electrică este sugerată de grila închisă și de portul de încărcare, dar dezvoltarea include sedan, hatchback, crossover și o posibilă versiune GR.
Pentru România, strategia poate fi ideală. Corolla Hybrid este deja apreciată pentru consum, fiabilitate și utilizarea urbană. O versiune electrică ar putea atrage clienții cu încărcare acasă, iar modelul convențional ar rămâne disponibil în piețele unde electrificarea avansează mai lent.
Riscul este compromisul tehnic. O platformă care trebuie să găzduiască motor termic, rezervor, baterie mare și motoare electrice poate fi mai puțin eficientă decât una proiectată exclusiv pentru electric. Spațiul interior, greutatea și costurile pot avea de suferit.
Toyota trebuie să demonstreze și că poate accelera dezvoltarea software-ului. Automobilul modern nu mai este evaluat doar după motor și suspensie. Actualizările, aplicația, planificarea încărcării și sistemele de asistență influențează experiența zilnică și pot deveni surse de nemulțumire dacă sunt lansate incomplet.
Viitoarea Corolla nu va salva singură Toyota, dar reprezintă un test simbolic. Dacă producătorul poate transforma cel mai cunoscut model al său fără să piardă fiabilitatea și caracterul accesibil, va demonstra că tradiția și electrificarea pot coexista. Dacă dezvoltarea rămâne prea lentă, numele Corolla nu va fi suficient pentru a opri avansul concurenței chineze.