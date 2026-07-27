Toyota admite că nu mai poate continua ca înainte: viitoarea Corolla electrică devine pariul care poate salva compania

Inginerii Toyota recunosc avansul Chinei

Akio Toyoda, președintele companiei și fost director general, a avertizat că mulțumirea de sine poate deveni cel mai mare pericol. Competiția și schimbarea tehnologică sunt inevitabile, iar Toyota nu poate supraviețui dacă rămâne blocată în metodele tradiționale.

Unul dintre inginerii intervievați a formulat problema și mai direct, afirmând că Toyota pierde în fața Chinei. Constructori precum BYD dezvoltă modele într-un ritm foarte rapid, folosesc baterii proprii și schimbă frecvent software-ul, designul și tehnologiile de fabricație.

Toyota a mizat mult timp pe hibride, o strategie care i-a adus vânzări uriașe și emisii mai mici fără dependența completă de infrastructura de încărcare. Această abordare continuă să aibă sens în multe piețe, inclusiv în România, unde accesul la o priză nu este garantat pentru locuitorii blocurilor.

Problema este că succesul hibridelor poate încetini investițiile în baterii, software și platforme electrice. BYD a renunțat în 2022 la automobilele propulsate exclusiv de motoare termice și s-a concentrat pe electrice și plug-in hybrid. Rezultatul este o creștere accelerată și ambiția declarată de a deveni cel mai mare producător mondial.

Toyota a început să recupereze prin modele electrice noi și actualizări ale gamei bZ, dar a și amânat sau anulat proiecte importante. Renunțarea la Lexus LF-ZC, prezentat inițial drept un vârf tehnologic, a ridicat întrebări despre ritmul real al transformării.

Corolla va rămâne electrică, hibridă și termică în același timp

Noua platformă Corolla va accepta mai multe forme de propulsie: electrică, plug-in hybrid, hibridă și cu motor convențional. Toyota refuză astfel să parieze totul pe o singură tehnologie și încearcă să adapteze aceeași familie la piețe foarte diferite.

Conceptul prezentat are o siluetă joasă, un profil sportiv și o parte frontală mult mai agresivă decât actuala Corolla. Versiunea electrică este sugerată de grila închisă și de portul de încărcare, dar dezvoltarea include sedan, hatchback, crossover și o posibilă versiune GR.