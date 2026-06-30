Ce s-ar întâmpla dacă ROMATSA și-ar suspenda activitatea. CSAT vorbește despre riscuri pentru întreaga țară, cum ar putea fi influențate zborurile și transporturile
Canalele prin care avioanele civile și militare traversează în siguranță spațiul aerian al României au ajuns în centrul atenției după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a avertizat că o eventuală suspendare a activității ROMATSA ar putea avea consecințe grave nu doar pentru transportul aerian, ci și pentru securitatea națională și pentru operațiunile NATO din regiune. Mesajul transmis după ședința condusă luni de președintele Nicușor Dan este unul ferm: Guvernul trebuie să găsească soluții pentru ca serviciile de navigație aeriană să funcționeze fără întreruperi.
Ce este ROMATSA și de ce este atât de importantă
ROMATSA este instituția care asigură serviciile de navigație aeriană în România. Mai simplu spus, controlorii de trafic coordonează permanent deplasarea aeronavelor care survolează sau aterizează în țara noastră, astfel încât acestea să zboare în siguranță și fără riscul unor incidente.
Activitatea instituției nu privește doar zborurile comerciale cu pasageri. De serviciile ROMATSA depind și cursele cargo, zborurile medicale de urgență, aeronavele militare și misiunile desfășurate împreună cu aliații NATO.
Din acest motiv, CSAT consideră că o eventuală întrerupere a activității ar crea o vulnerabilitate majoră pentru România.
De unde a pornit situația
Problema are la bază o decizie pronunțată în luna februarie de Curtea de Apel București. Atunci, un judecător a dispus suspendarea pentru 30 de zile a certificatului prin care ROMATSA este desemnată furnizor de servicii de navigație aeriană, în urma unui proces intentat de 12 controlori de trafic aerian care reclamă discriminare la angajare.
Hotărârea nu este însă definitivă și nici executorie, ceea ce înseamnă că activitatea ROMATSA nu este suspendată în prezent. Totuși, membrii CSAT au analizat scenariul în care o astfel de suspendare ar produce efecte și au concluzionat că impactul ar fi unul extrem de grav.
De ce vorbește CSAT despre „izolare geopolitică”
Potrivit comunicatului transmis de Administrația Prezidențială, consecințele nu s-ar limita la zborurile civile.
„O posibilă suspendare a activității ROMATSA ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe Flancul Estic”, se arată în comunicatul CSAT.
Instituția avertizează că blocajul ar putea obliga aeronavele care tranzitează Europa să evite spațiul aerian românesc.
„Acest blocaj operațional ar atrage o izolare geopolitică prin forțarea rerutării coridoarelor de tranzit europene, critice în contextul conflictelor din Vecinătatea Estică, erodând sever credibilitatea României de furnizor de securitate regională în raport cu EUROCONTROL”, transmite Administrația Prezidențială.
Cu alte cuvinte, România și-ar pierde temporar rolul strategic pe una dintre principalele rute aeriene europene, într-un moment în care războiul din Ucraina face ca spațiul aerian din regiune să fie și mai important.
Ce efecte ar putea avea asupra românilor
În cazul unei suspendări efective, problemele nu s-ar resimți doar în domeniul militar. CSAT avertizează că ar putea fi afectate transportul aerian comercial, cursele cargo și zborurile medicale, iar lanțurile de aprovizionare ar putea avea de suferit.
„În plan intern, blocajul managementului traficului aerian ar afecta infrastructura de transport comercial, cargo și de urgență, provocând prejudicii economice asimetrice și blocarea lanțurilor strategice de aprovizionare”, se precizează în comunicat.
Pentru a evita un asemenea scenariu, membrii Consiliului au decis ca Guvernul și autoritățile competente să identifice rapid soluții care să garanteze continuitatea serviciilor de navigație aeriană și funcționarea în siguranță a spațiului aerian național.
Summitul NATO și obiectivele României
În aceeași ședință, CSAT a aprobat și obiectivele pe care România le va susține la Summitul NATO care va avea loc în perioada 7-8 iulie 2026, la Ankara.
Potrivit Administrației Prezidențiale, România va solicita consolidarea prezenței NATO în regiunea Mării Negre și menținerea unei posturi puternice de descurajare și apărare, în contextul continuării războiului din Ucraina și al incidentelor repetate provocate de drone în apropierea granițelor țării.
De asemenea, autoritățile vor prezenta aliaților progresele făcute în ceea ce privește investițiile în apărare, dezvoltarea industriei militare și sprijinul acordat Ucrainei și Republicii Moldova.
România pregătește și misiunile militare pentru 2027
CSAT a aprobat și contribuția României la misiunile internaționale din anul 2027. Astfel, Armata României va putea pune la dispoziție un efectiv de 5.358 de militari și civili, dintre care 2.786 vor participa efectiv la misiuni externe, 1.801 vor rămâne în țară în stare de alertă pentru o eventuală dislocare, iar 771 vor face parte din forțele propuse pentru misiuni care ar putea fi asumate ulterior.
În paralel, Ministerul Afacerilor Interne va putea participa cu 2.604 militari și polițiști, iar Ministerul Apărării a solicitat și extinderea contribuției României la gruparea navală MCM BLACK SEA, creată împreună cu Turcia și Bulgaria pentru deminarea Mării Negre și protejarea rutelor maritime și a infrastructurii submarine critice.
Prin toate aceste măsuri, autoritățile române încearcă să transmită că, într-un context regional tensionat, funcționarea fără întreruperi a serviciilor de navigație aeriană și consolidarea rolului României în cadrul NATO reprezintă obiective esențiale pentru securitatea națională și pentru stabilitatea întregii regiuni.