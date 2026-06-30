Ce s-ar întâmpla dacă ROMATSA și-ar suspenda activitatea. CSAT vorbește despre riscuri pentru întreaga țară, cum ar putea fi influențate zborurile și transporturile

Activitatea instituției nu privește doar zborurile comerciale cu pasageri. De serviciile ROMATSA depind și cursele cargo, zborurile medicale de urgență, aeronavele militare și misiunile desfășurate împreună cu aliații NATO.

Din acest motiv, CSAT consideră că o eventuală întrerupere a activității ar crea o vulnerabilitate majoră pentru România.

De unde a pornit situația

Problema are la bază o decizie pronunțată în luna februarie de Curtea de Apel București. Atunci, un judecător a dispus suspendarea pentru 30 de zile a certificatului prin care ROMATSA este desemnată furnizor de servicii de navigație aeriană, în urma unui proces intentat de 12 controlori de trafic aerian care reclamă discriminare la angajare.

Hotărârea nu este însă definitivă și nici executorie, ceea ce înseamnă că activitatea ROMATSA nu este suspendată în prezent. Totuși, membrii CSAT au analizat scenariul în care o astfel de suspendare ar produce efecte și au concluzionat că impactul ar fi unul extrem de grav.

De ce vorbește CSAT despre „izolare geopolitică”

Potrivit comunicatului transmis de Administrația Prezidențială, consecințele nu s-ar limita la zborurile civile.

„O posibilă suspendare a activității ROMATSA ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale, determinând degradarea imediată a supravegherii spațiului aerian integrat și perturbarea misiunilor tactice sau logistice ale NATO pe Flancul Estic”, se arată în comunicatul CSAT.

Instituția avertizează că blocajul ar putea obliga aeronavele care tranzitează Europa să evite spațiul aerian românesc.

„Acest blocaj operațional ar atrage o izolare geopolitică prin forțarea rerutării coridoarelor de tranzit europene, critice în contextul conflictelor din Vecinătatea Estică, erodând sever credibilitatea României de furnizor de securitate regională în raport cu EUROCONTROL”, transmite Administrația Prezidențială.

Cu alte cuvinte, România și-ar pierde temporar rolul strategic pe una dintre principalele rute aeriene europene, într-un moment în care războiul din Ucraina face ca spațiul aerian din regiune să fie și mai important.