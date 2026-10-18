TikTok cenzurează promovarea documentarului despre Elon Musk. Contul publicitar al filmului incomod a fost suspendat permanent

Ce a blocat TikTok și ce explicație a primit distribuitorul

Potrivit TheWrap, care a discutat cu reprezentanții Bleecker Street, distribuitorul a fost notificat vineri, 16 octombrie, despre suspendare. Publicația relatează că ulterior a fost eliminat și contul de promovare al filmului, care strânsese peste 10.000 de urmăritori.

Motivul comunicat a fost încălcarea regulilor privind conținutul politic. Totuși, potrivit aceleiași surse, nu a fost indicată concret regula încălcată sau materialul care ar fi provocat sancțiunea. Variety a confirmat separat suspendarea contului publicitar și a precizat că TikTok nu răspunsese solicitării sale de comentarii până la publicarea articolului.

Politica oficială TikTok interzice publicitatea politică plătită, dar permite distribuirea fără promovare plătită a conținutului politic, dacă acesta respectă regulile comunității. Distincția contează: un videoclip poate fi permis ca postare, fără să fie acceptat automat și ca reclamă.

În acest caz, disputa privește aplicarea regulilor unei campanii pentru un documentar. Suspendarea contului de promovare nu înseamnă că filmul a fost interzis în cinematografe sau că orice discuție despre el a fost eliminată de pe internet.

De ce filmul despre Musk a devenit un subiect incomod

Documentarul de aproape patru ore urmărește ascensiunea lui Musk, influența companiilor sale și apropierea de mișcarea politică din jurul lui Donald Trump. Abordează inclusiv promisiunile Tesla privind conducerea autonomă, ambițiile SpaceX și relațiile personale ale miliardarului.

Producția s-a extins la 472 de cinematografe nord-americane pe 16 octombrie, după o lansare limitată în New York și Los Angeles. Suspendarea intervine, astfel, într-un moment important pentru atragerea spectatorilor, când distribuitorul încearcă să facă filmul cunoscut unui public mai larg.

Problemele nu au început acum. Am urmărit deja refuzurile inițiale ale marilor platforme și revenirea YouTube și Meta asupra deciziilor. X, rețeaua deținută de Musk, a refuzat la rândul său reclamele pentru producție.