Tesla trebuie să plătească peste 102.000 de euro după ce un Model X a luat foc. Judecătorul a respins explicația constructorului

Model X a fost distrus la câteva minute după pornirea încălzirii habitaclului

Incidentul s-a produs în noaptea de 5 martie 2023, în Montreal, când proprietarul unui Tesla Model X din 2020 circula împreună cu partenera sa.

Potrivit relatărilor prezentate în documentele judiciare, fumul a început să pătrundă în habitaclu la scurt timp după activarea sistemului de încălzire.

Șoferul a oprit automobilul, iar cei doi ocupanți au reușit să iasă înainte ca incendiul să se extindă. În aproximativ cinci minute, vehiculul a fost distrus de flăcări.

Ancheta poliției din Montreal a exclus caracterul criminal al incendiului. Ulterior, un raport de expertiză a indicat că focul ar fi pornit din zona planșei de bord, pe partea pasagerului, cauza probabilă fiind o defecțiune electrică prematură.

Această constatare este importantă deoarece incendiul nu a fost atribuit în mod direct bateriei de înaltă tensiune. Automobilele electrice includ numeroase circuite și componente electrice, iar apariția unui incendiu nu demonstrează automat existența unei probleme la acumulatorul de tracțiune.

Vehiculul se afla încă în perioada de garanție oferită de producător. În Canada, garanția de bază Tesla acoperă patru ani sau 80.000 de kilometri, în condițiile stabilite contractual.

Compania de asigurări Intact a despăgubit proprietarul cu 161.700 de dolari canadieni, echivalentul a aproximativ 102.300 de euro, și a solicitat ulterior recuperarea acestei sume de la Tesla Canada. (Insurance Business Canada)