Tesla trebuie să plătească peste 102.000 de euro după ce un Model X a luat foc. Judecătorul a respins explicația constructorului
Un incendiu care a distrus complet un Tesla Model X în Canada s-a transformat într-un litigiu cu implicații importante pentru responsabilitatea constructorilor auto. Instanța din Quebec a menținut o hotărâre prin care Tesla Canada trebuie să ramburseze companiei de asigurări Intact aproximativ 102.300 de euro, după ce vehiculul a fost distrus de flăcări în martie 2023.
Cazul atrage atenția nu doar prin valoarea despăgubirii, ci și prin argumentele prezentate în instanță. Tesla a susținut că incendiile automobilelor sunt în general asociate utilizării incorecte sau vandalismului, însă judecătorul a considerat că această explicație nu era susținută de dovezi suficiente pentru cazul analizat. Pentru proprietarii de automobile electrice, inclusiv din România, situația evidențiază importanța expertizelor tehnice și a documentelor de garanție în soluționarea disputelor.
Model X a fost distrus la câteva minute după pornirea încălzirii habitaclului
Incidentul s-a produs în noaptea de 5 martie 2023, în Montreal, când proprietarul unui Tesla Model X din 2020 circula împreună cu partenera sa.
Potrivit relatărilor prezentate în documentele judiciare, fumul a început să pătrundă în habitaclu la scurt timp după activarea sistemului de încălzire.
Șoferul a oprit automobilul, iar cei doi ocupanți au reușit să iasă înainte ca incendiul să se extindă. În aproximativ cinci minute, vehiculul a fost distrus de flăcări.
Ancheta poliției din Montreal a exclus caracterul criminal al incendiului. Ulterior, un raport de expertiză a indicat că focul ar fi pornit din zona planșei de bord, pe partea pasagerului, cauza probabilă fiind o defecțiune electrică prematură.
Această constatare este importantă deoarece incendiul nu a fost atribuit în mod direct bateriei de înaltă tensiune. Automobilele electrice includ numeroase circuite și componente electrice, iar apariția unui incendiu nu demonstrează automat existența unei probleme la acumulatorul de tracțiune.
Vehiculul se afla încă în perioada de garanție oferită de producător. În Canada, garanția de bază Tesla acoperă patru ani sau 80.000 de kilometri, în condițiile stabilite contractual.
Compania de asigurări Intact a despăgubit proprietarul cu 161.700 de dolari canadieni, echivalentul a aproximativ 102.300 de euro, și a solicitat ulterior recuperarea acestei sume de la Tesla Canada. (Insurance Business Canada)
Tesla a contestat hotărârea, dar nu a prezentat dovezi tehnice suficiente
Compania de asigurări a obținut inițial o hotărâre în lipsă împotriva Tesla. Constructorul a solicitat ulterior anularea acesteia, încercând să redeschidă procedura.
În susținerea cererii, reprezentantul Tesla a invocat posibilitatea ca incendiile automobilelor să fie provocate de utilizarea incorectă sau de acte de vandalism.
Judecătorul Ian Demers a respins solicitarea, apreciind că argumentele prezentate nu constituiau o apărare serioasă și nu erau susținute de date concrete.
Instanța a acordat importanță raportului de expertiză, care indica o defecțiune electrică drept cauză probabilă, în contextul în care nu fusese prezentată o expertiză tehnică alternativă suficientă pentru contestarea concluziilor.
Este important de precizat că hotărârea analizată privește și o problemă procedurală. Tesla încerca să obțină anularea unei hotărâri pronunțate în lipsă, iar respingerea cererii nu trebuie confundată cu rezultatul unui proces complet în care toate probele tehnice ar fi fost analizate contradictoriu.
La momentul relatărilor, termenul pentru eventuale căi de atac nu expirase.
Tesla publică periodic informații statistice despre incendiile automobilelor sale. Compania susține că frecvența incendiilor raportată la distanța parcursă este mai mică decât media generală a vehiculelor din Statele Unite.
Totuși, comparațiile dintre diferite categorii de automobile trebuie interpretate prudent, deoarece vechimea vehiculelor, condițiile de utilizare și metodele de colectare a datelor pot influența rezultatele.
Pentru proprietarii de automobile din România, cazul ilustrează importanța garanției legale și comerciale, dar și a identificării exacte a cauzei unei defecțiuni.
Dacă un automobil aflat în garanție suferă o avarie majoră, documentarea incidentului și realizarea unei expertize independente pot deveni esențiale pentru stabilirea responsabilității.
În România, asemenea dispute sunt analizate potrivit legislației locale și europene, astfel că hotărârea canadiană nu reprezintă un precedent juridic obligatoriu pentru instanțele românești.
Cazul Model X demonstrează că, indiferent de tehnologia de propulsie, responsabilitatea producătorului trebuie stabilită pe baza probelor tehnice și a obligațiilor contractuale, nu prin presupuneri generale despre modul în care apar incendiile auto.