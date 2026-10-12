Tesla a făcut presiuni asupra autorităților europene pentru aprobarea conducerii automate. Factura de 365.000 de euro care a declanșat un conflict

Investigația nu demonstrează că sistemul Tesla este nesigur și nici că autoritatea olandeză a acordat o aprobare ilegală. Totuși, schimburile de mesaje prezentate de Reuters ridică întrebări despre independența procesului de verificare și despre dovezile folosite de companie pentru a susține că tehnologia sa poate preveni accidente și salva vieți.

Pentru România, miza este importantă deoarece aprobarea la nivelul Uniunii Europene ar putea permite extinderea funcțiilor Tesla Assisted Driving și pe drumurile românești. O asemenea decizie ar trebui să se bazeze pe rezultate verificabile, nu exclusiv pe promisiunile constructorului sau pe presiunea publică exercitată de susținătorii acestuia.

Ce arată emailurile dintre Tesla și autoritatea olandeză care a aprobat sistemul

Reuters a analizat sute de pagini de corespondență dintre Tesla și autoritățile de reglementare din șapte țări europene, obținute prin solicitări de acces la documente publice.

Cele mai relevante mesaje privesc relația dintre companie și RDW, autoritatea olandeză responsabilă de omologarea și verificarea anumitor tehnologii auto.

În noiembrie 2024, reprezentanții Tesla au insistat ca testele să înceapă într-un interval foarte scurt, prezentând respectarea calendarului drept o prioritate pentru conducerea companiei.

Ulterior, Tesla a contestat o factură de 365.000 de euro, emisă pentru aproximativ cinci luni de activități de evaluare, autorizare și testare.

Compania a solicitat o evidență detaliată a orelor lucrate, a costurilor individuale și a calificărilor angajaților implicați, precizând că va amâna plata până la primirea explicațiilor.