Tesla a făcut presiuni asupra autorităților europene pentru aprobarea conducerii automate. Factura de 365.000 de euro care a declanșat un conflict
Aprobarea sistemelor avansate de asistență la conducere ar trebui să fie un proces în care siguranța rutieră primează asupra intereselor comerciale, mai ales atunci când tehnologia urmează să fie utilizată pe drumurile publice de milioane de șoferi. O investigație Reuters publicată pe 7 octombrie 2026 ridică însă întrebări despre modul în care Tesla a încercat să influențeze evaluarea europeană a sistemului Full Self-Driving, redenumit între timp Tesla Assisted Driving.
Documentele obținute de jurnaliști arată că producătorul american a contestat costurile și metodele de testare utilizate de autoritatea olandeză RDW, instituția care a acordat prima aprobare importantă pentru utilizarea sistemului în Europa. În centrul corespondenței se află inclusiv o factură de 365.000 de euro, pe care Tesla a considerat-o excesivă, solicitând explicații detaliate despre activitatea fiecărui angajat implicat în evaluare.
Investigația nu demonstrează că sistemul Tesla este nesigur și nici că autoritatea olandeză a acordat o aprobare ilegală. Totuși, schimburile de mesaje prezentate de Reuters ridică întrebări despre independența procesului de verificare și despre dovezile folosite de companie pentru a susține că tehnologia sa poate preveni accidente și salva vieți.
Pentru România, miza este importantă deoarece aprobarea la nivelul Uniunii Europene ar putea permite extinderea funcțiilor Tesla Assisted Driving și pe drumurile românești. O asemenea decizie ar trebui să se bazeze pe rezultate verificabile, nu exclusiv pe promisiunile constructorului sau pe presiunea publică exercitată de susținătorii acestuia.
Ce arată emailurile dintre Tesla și autoritatea olandeză care a aprobat sistemul
Reuters a analizat sute de pagini de corespondență dintre Tesla și autoritățile de reglementare din șapte țări europene, obținute prin solicitări de acces la documente publice.
Cele mai relevante mesaje privesc relația dintre companie și RDW, autoritatea olandeză responsabilă de omologarea și verificarea anumitor tehnologii auto.
În noiembrie 2024, reprezentanții Tesla au insistat ca testele să înceapă într-un interval foarte scurt, prezentând respectarea calendarului drept o prioritate pentru conducerea companiei.
Ulterior, Tesla a contestat o factură de 365.000 de euro, emisă pentru aproximativ cinci luni de activități de evaluare, autorizare și testare.
Compania a solicitat o evidență detaliată a orelor lucrate, a costurilor individuale și a calificărilor angajaților implicați, precizând că va amâna plata până la primirea explicațiilor.
La aproximativ o săptămână după această dispută, un reprezentant RDW a invitat Tesla să propună modalități de ajustare sau reducere a volumului de muncă necesar continuării evaluării.
Alte mesaje arată că Tesla a contestat necesitatea deplasării unor inspectori pentru observarea directă a testelor și a propus utilizarea rapoartelor întocmite de companie.
Autoritatea olandeză a acceptat posibilitatea monitorizării de la distanță a unor activități, iar în anumite situații a transmis că nu dorește să aprofundeze excesiv detaliile tehnice ale proceselor software.
Experții în reglementarea vehiculelor autonome consultați de Reuters consideră că asemenea schimburi pot ridica probleme privind delimitarea dintre colaborarea tehnică legitimă și influențarea evaluării de către compania verificată.
RDW respinge însă ideea că independența sa ar fi fost compromisă. Instituția susține că dialogul cu producătorii reprezintă o componentă obișnuită a procedurilor de omologare și că evaluările sunt realizate obiectiv.
O parte importantă a documentelor a fost anonimizată sau cenzurată înaintea publicării, iar rezultatele complete ale testelor efectuate de autoritatea olandeză nu sunt disponibile public, inclusiv din cauza protecției informațiilor comerciale confidențiale.
Această lipsă de transparență limitează posibilitatea unei verificări independente a tuturor concluziilor.
De ce statisticile Tesla despre siguranță nu demonstrează automat că sistemul salvează vieți
A doua componentă importantă a investigației privește cercetările prezentate de Tesla autorităților europene pentru susținerea aprobării sistemului.
Compania a publicat date care compară comportamentul automobilelor conduse cu ajutorul Full Self-Driving și al celor operate manual, susținând că tehnologia poate contribui semnificativ la reducerea accidentelor.
Problema este metodologia. Șapte specialiști în siguranță rutieră consultați de Reuters au considerat că eșantionul european utilizat pentru evaluarea sistemului era prea mic pentru comparații statistice robuste privind accidentele.
În loc să se bazeze exclusiv pe incidente reale, studiul folosește indicatori indirecți, precum frânările puternice, accelerările bruște, folosirea claxonului și anumite comportamente legate de semnalizarea schimbării direcției.
Unii asemenea indicatori pot oferi informații utile despre comportamentul automobilului, dar nu reprezintă automat dovezi că un sistem previne accidente mortale.
Mai mult, automobilele folosite în testele europene erau conduse de șoferi profesioniști ai Tesla, în timp ce grupul de comparație includea automobile utilizate de proprietari obișnuiți.
Diferențele de experiență, traseu și comportament pot influența rezultatele, fără ca efectul să poată fi atribuit exclusiv software-ului.
Tesla recunoaște în documentația metodologică faptul că aceste comparații nu permit stabilirea directă a unei relații cauzale. Totuși, mesajele publice ale companiei și ale lui Elon Musk au sugerat că întârzierile de reglementare ar împiedica prevenirea unui număr important de decese rutiere.
Experții consultați de Reuters consideră că datele disponibile nu susțin asemenea concluzii categorice.
Tesla nu a oferit un răspuns detaliat întrebărilor Reuters despre cercetările sale și relația cu autoritățile.
Situația a devenit și una de presiune publică. Elon Musk le-a cerut anterior proprietarilor europeni să contacteze autoritățile pentru accelerarea aprobărilor, iar instituțiile din mai multe țări au primit numeroase mesaje de la susținătorii companiei.
În prezent, opt state ale Uniunii Europene permit utilizarea sistemului în condițiile aprobate la nivel național, iar o decizie privind extinderea comunitară este așteptată cel mai devreme în decembrie 2026.
Pentru România, aprobarea ar putea reprezenta un progres tehnologic important, dar nu ar transforma Tesla într-un automobil complet autonom. Șoferul ar continua să fie responsabil și ar trebui să supravegheze permanent traficul.
Investigația Reuters ridică, în cele din urmă, o problemă care depășește cazul Tesla. Atunci când producătorii dezvoltă tehnologii capabile să influențeze direct siguranța oamenilor, autoritățile trebuie să poată demonstra că deciziile lor au fost fundamentate pe evaluări independente și pe date suficiente.
Presiunea comercială pentru lansarea rapidă a unei funcții poate fi ușor de înțeles. Totuși, încrederea publicului în conducerea automatizată depinde inclusiv de transparența testelor și de posibilitatea verificării afirmațiilor făcute de constructori.