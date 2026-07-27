Telefoanele Android vechi primesc o nouă utilitate. Un start-up le transformă în detectoare de drone
Un telefon Android pe care nu îl mai folosești ar putea avea un rol cu totul diferit față de cel pentru care a fost cumpărat. În loc să ajungă într-un sertar sau la reciclare, dispozitivul poate deveni parte dintr-o rețea care detectează dronele aflate în zbor, contribuind la un sistem de avertizare timpurie dezvoltat de un start-up din Lituania.
Proiectul, denumit Drone Radar, își propune să creeze o rețea de senzori acustici folosind telefoane vechi conectate la internet. Ideea este simplă, dar ambițioasă: mii de dispozitive distribuite în diferite locații ar putea identifica zgomotul specific produs de drone și ar transmite informațiile către o platformă centralizată, care analizează datele în timp real, scrie TVP World.
Cum sunt transformate telefoanele în senzori pentru detectarea dronelor
Sistemul folosește microfonul telefoanelor Android pentru a asculta permanent sunetele din mediul înconjurător. Atunci când aplicația detectează un zgomot care seamănă cu cel produs de motorul unei drone, înregistrarea este analizată și comparată cu o bază de date care conține semnături acustice ale diferitelor tipuri de aparate de zbor.
Scopul este de a diferenția dronele de alte surse de zgomot și de a transmite rapid informațiile către rețea. Cu cât sunt conectate mai multe dispozitive, cu atât sistemul poate determina mai precis direcția și zona în care se află aparatul detectat.
Inițiatorii proiectului spun că nu încearcă să înlocuiască sistemele militare sau instituțiile statului, ci să ofere un instrument suplimentar care poate completa metodele existente de supraveghere și avertizare.
Proiectul vrea să construiască cea mai mare rețea de acest tip din regiune
Drone Radar a fost lansat de antreprenorul lituanian Audrius Zujus și este dezvoltat împreună cu specialiști din domeniul tehnologiei și securității, inclusiv experți ai Asociației Lituaniene de Inteligență Artificială și ai Institutului Baltic de Tehnologie.
În prezent, rețeaua include aproximativ 250 de dispozitive active, însă obiectivul este mult mai ambițios. Echipa dorește să atragă aproximativ 10.000 de participanți și să extindă sistemul dincolo de granițele Lituaniei, în celelalte state baltice și în Polonia.
Fondatorul proiectului susține că acesta ar putea deveni primul radar acustic colaborativ de acest fel și consideră că implicarea cetățenilor poate accelera dezvoltarea unor soluții care, în mod normal, ar necesita ani pentru a fi implementate exclusiv prin programe guvernamentale.
De ce apare acum o astfel de inițiativă
Interesul pentru detectarea dronelor a crescut semnificativ în Europa de Est în ultimii ani, pe fondul conflictului din Ucraina și al incidentelor în care aparate de zbor fără pilot au ajuns accidental în spațiul aerian al unor state vecine.
Senzorii acustici sunt deja utilizați în Ucraina pentru identificarea dronelor, iar autoritățile lituaniene au instalat la rândul lor astfel de sisteme în apropierea frontierelor. Ministerul Apărării analizează inclusiv posibilitatea extinderii acestei infrastructuri.
În ultimul an au existat mai multe cazuri în care drone lansate în cadrul conflictului din Ucraina și-au modificat traseul după interferențe GPS și au pătruns în spațiul aerian al țărilor baltice sau al Finlandei. Un astfel de incident a determinat chiar emiterea unei alerte în capitala Lituaniei, Vilnius, unde populația a fost sfătuită să se adăpostească preventiv.
O nouă utilizare pentru telefoanele care nu mai sunt folosite
Dincolo de componenta de securitate, proiectul încearcă să ofere și o soluție pentru reutilizarea dispozitivelor electronice. În loc ca telefoanele Android vechi să devină deșeuri electronice, acestea pot continua să funcționeze ca senzori conectați permanent la internet, fără să mai fie utilizate pentru apeluri sau aplicații obișnuite.
Dacă inițiativa va atrage numărul de voluntari estimat de dezvoltatori, mii de smartphone-uri scoase din uz ar putea forma una dintre cele mai extinse rețele civile de monitorizare acustică a dronelor din Europa. Rămâne însă de văzut cât de precis va funcționa sistemul în condiții reale și dacă va putea completa eficient infrastructura de supraveghere utilizată de autorități