Telefoanele Android vechi primesc o nouă utilitate. Un start-up le transformă în detectoare de drone

Cum sunt transformate telefoanele în senzori pentru detectarea dronelor

Sistemul folosește microfonul telefoanelor Android pentru a asculta permanent sunetele din mediul înconjurător. Atunci când aplicația detectează un zgomot care seamănă cu cel produs de motorul unei drone, înregistrarea este analizată și comparată cu o bază de date care conține semnături acustice ale diferitelor tipuri de aparate de zbor.

Scopul este de a diferenția dronele de alte surse de zgomot și de a transmite rapid informațiile către rețea. Cu cât sunt conectate mai multe dispozitive, cu atât sistemul poate determina mai precis direcția și zona în care se află aparatul detectat.

Inițiatorii proiectului spun că nu încearcă să înlocuiască sistemele militare sau instituțiile statului, ci să ofere un instrument suplimentar care poate completa metodele existente de supraveghere și avertizare.

Proiectul vrea să construiască cea mai mare rețea de acest tip din regiune

Drone Radar a fost lansat de antreprenorul lituanian Audrius Zujus și este dezvoltat împreună cu specialiști din domeniul tehnologiei și securității, inclusiv experți ai Asociației Lituaniene de Inteligență Artificială și ai Institutului Baltic de Tehnologie.

În prezent, rețeaua include aproximativ 250 de dispozitive active, însă obiectivul este mult mai ambițios. Echipa dorește să atragă aproximativ 10.000 de participanți și să extindă sistemul dincolo de granițele Lituaniei, în celelalte state baltice și în Polonia.

Fondatorul proiectului susține că acesta ar putea deveni primul radar acustic colaborativ de acest fel și consideră că implicarea cetățenilor poate accelera dezvoltarea unor soluții care, în mod normal, ar necesita ani pentru a fi implementate exclusiv prin programe guvernamentale.

De ce apare acum o astfel de inițiativă

Interesul pentru detectarea dronelor a crescut semnificativ în Europa de Est în ultimii ani, pe fondul conflictului din Ucraina și al incidentelor în care aparate de zbor fără pilot au ajuns accidental în spațiul aerian al unor state vecine.