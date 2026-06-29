Țara care înăsprește regulile pentru rețelele sociale: amenzi uriașe pentru platformele care lasă copiii online
Australia pregătește o nouă lovitură pentru marile platforme de social media, după ce autoritățile au constatat că interdicția privind accesul copiilor sub 16 ani nu funcționează atât de eficient pe cât se spera.
Guvernul australian vrea să dubleze amenzile aplicate companiilor care nu împiedică minorii să își creeze conturi, în timp ce studiile arată că majoritatea adolescenților au găsit deja metode prin care să evite restricțiile, scrie Reuters.
Noile măsuri vin la câteva luni după introducerea uneia dintre cele mai stricte legislații privind accesul minorilor la rețele sociale. Autoritățile susțin că platformele trebuie să facă mai mult pentru verificarea vârstei utilizatorilor, iar simpla introducere a unor filtre care pot fi păcălite nu mai este suficientă.
Amenzi uriașe pentru platformele care nu blochează conturile minorilor
În urma modificărilor propuse, sancțiunea maximă pentru companiile care încalcă în mod repetat regulile ar urma să crească de la 49,5 milioane de dolari australieni la 99 de milioane de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 68 de milioane de dolari americani.
Guvernul australian intenționează să ofere mai multă putere autorității pentru siguranța online, cunoscută drept eSafety Commissioner. Instituția ar putea solicita direct platformelor dovezi despre metodele folosite pentru a limita accesul persoanelor sub 16 ani.
Mai mult, verificările nu se vor opri doar la companiile de social media. Autoritatea ar putea cere informații și de la furnizori de tehnologii pentru verificarea vârstei sau chiar de la magazinele de aplicații, pentru a compara declarațiile făcute de platforme cu datele disponibile.
Printre serviciile analizate de autorități se află unele dintre cele mai populare platforme din lume: Instagram și Facebook, administrate de Meta, YouTube al companiei Google, Snapchat și TikTok. Acestea sunt investigate pentru a se stabili dacă respectă obligațiile impuse de legislația australiană.
Australia a introdus interdicția pentru utilizatorii sub 16 ani pe 10 decembrie, iar guvernul afirmă că de atunci au fost eliminate sau restricționate peste 5 milioane de conturi asociate unor persoane care nu aveau vârsta minimă permisă.
Adolescenții găsesc metode rapide pentru a evita verificarea vârstei
Problema principală este că sistemele actuale de verificare nu par să fie suficient de eficiente. Cercetările recente indică faptul că mulți adolescenți reușesc să treacă de filtre folosind metode simple, precum declararea unei alte vârste sau încărcarea unor imagini care sunt interpretate greșit de sistemele automate.
Un studiu publicat în British Medical Journal, realizat pe un grup de 408 adolescenți, arată că aproximativ 85% dintre utilizatorii australieni cu vârste între 12 și 15 ani foloseau în continuare rețelele sociale la trei luni după intrarea în vigoare a interdicției.
O parte importantă dintre aceștia au reușit să rămână activi online susținând că au peste 16 ani, iar alții au trecut de verificarea prin selfie, deși nu aveau vârsta necesară. Rezultatele ridică semne de întrebare legate de eficiența metodelor actuale de protecție.
Pentru guvernul australian, problema nu este doar accesul în sine, ci și responsabilitatea companiilor care gestionează platformele. Autoritățile consideră că marile rețele sociale trebuie să investească mai mult în tehnologii capabile să identifice utilizatorii minori înainte ca aceștia să își creeze conturi.