Țara care înăsprește regulile pentru rețelele sociale: amenzi uriașe pentru platformele care lasă copiii online

Noile măsuri vin la câteva luni după introducerea uneia dintre cele mai stricte legislații privind accesul minorilor la rețele sociale. Autoritățile susțin că platformele trebuie să facă mai mult pentru verificarea vârstei utilizatorilor, iar simpla introducere a unor filtre care pot fi păcălite nu mai este suficientă.

Amenzi uriașe pentru platformele care nu blochează conturile minorilor

În urma modificărilor propuse, sancțiunea maximă pentru companiile care încalcă în mod repetat regulile ar urma să crească de la 49,5 milioane de dolari australieni la 99 de milioane de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 68 de milioane de dolari americani.

Guvernul australian intenționează să ofere mai multă putere autorității pentru siguranța online, cunoscută drept eSafety Commissioner. Instituția ar putea solicita direct platformelor dovezi despre metodele folosite pentru a limita accesul persoanelor sub 16 ani.

Mai mult, verificările nu se vor opri doar la companiile de social media. Autoritatea ar putea cere informații și de la furnizori de tehnologii pentru verificarea vârstei sau chiar de la magazinele de aplicații, pentru a compara declarațiile făcute de platforme cu datele disponibile.

Printre serviciile analizate de autorități se află unele dintre cele mai populare platforme din lume: Instagram și Facebook, administrate de Meta, YouTube al companiei Google, Snapchat și TikTok. Acestea sunt investigate pentru a se stabili dacă respectă obligațiile impuse de legislația australiană.

Australia a introdus interdicția pentru utilizatorii sub 16 ani pe 10 decembrie, iar guvernul afirmă că de atunci au fost eliminate sau restricționate peste 5 milioane de conturi asociate unor persoane care nu aveau vârsta minimă permisă.

Adolescenții găsesc metode rapide pentru a evita verificarea vârstei

Problema principală este că sistemele actuale de verificare nu par să fie suficient de eficiente. Cercetările recente indică faptul că mulți adolescenți reușesc să treacă de filtre folosind metode simple, precum declararea unei alte vârste sau încărcarea unor imagini care sunt interpretate greșit de sistemele automate.