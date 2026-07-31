Țara care caută mii de români și oferă salarii de peste 7.000 de euro pe lună. Domeniile în care se fac angajări

Potrivit datelor publicate de Secretariatul de Stat pentru Economie (SECO), rata șomajului din Elveția era de doar 2,3% la începutul lui 2026, una dintre cele mai mici din Europa. În același timp, salariul median depășește 7.200 de euro pe lună, iar în anumite profesii veniturile pot fi considerabil mai mari.

IT-ul, printre domeniile cu cele mai mari salarii

Cele mai multe oportunități sunt în sectorul tehnologic, unde companiile caută dezvoltatori software, ingineri DevOps și Cloud, specialiști în securitate cibernetică, experți în inteligență artificială și data scientists.

Salariile pornesc de la aproximativ 96.000 de euro pe an pentru profesioniștii aflați la început de carieră și pot depăși 193.000 de euro anual pentru cei cu experiență. Cele mai multe posturi sunt disponibile în Zürich, Basel și Lausanne.

Față de 2024, numărul locurilor de muncă din IT și domeniul digital a crescut cu aproximativ 35%, pe fondul investițiilor în inteligență artificială, cloud computing și securitate informatică.

Spitalele și clinicile recrutează personal medical

Un alt sector afectat de lipsa angajaților este cel medical. Unitățile sanitare din mai multe cantoane au nevoie de asistenți medicali, medici specialiști, tehnicieni de laborator și ingineri biomedicali.

Cele mai multe posturi sunt disponibile în Geneva, Vaud și Berna, unde autoritățile încearcă să reducă deficitul de personal calificat.

Inginerii, specialiștii din finanțe și construcții au numeroase oportunități

Companiile industriale continuă să recruteze ingineri mecanici și electrici, experți în automatizare și manageri de proiect. Totodată, industria aerospațială, producția de mașini-unelte și renumita industrie a ceasurilor generează în continuare mii de locuri de muncă.