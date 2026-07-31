Țara care caută mii de români și oferă salarii de peste 7.000 de euro pe lună. Domeniile în care se fac angajări
Elveția rămâne una dintre cele mai atractive destinații pentru românii care își doresc un loc de muncă bine plătit în străinătate. În 2026, angajatorii elvețieni estimează că vor recruta aproximativ 85.000 de persoane din afara țării pentru a acoperi deficitul de forță de muncă, iar specialiștii români se numără printre candidații căutați în mai multe domenii.
Deficitul de personal este alimentat atât de pensionarea generației „baby boomer”, cât și de dezvoltarea accelerată a unor sectoare precum tehnologia, sănătatea și ingineria. În acest context, companiile își extind recrutările la nivel internațional.
Potrivit datelor publicate de Secretariatul de Stat pentru Economie (SECO), rata șomajului din Elveția era de doar 2,3% la începutul lui 2026, una dintre cele mai mici din Europa. În același timp, salariul median depășește 7.200 de euro pe lună, iar în anumite profesii veniturile pot fi considerabil mai mari.
IT-ul, printre domeniile cu cele mai mari salarii
Cele mai multe oportunități sunt în sectorul tehnologic, unde companiile caută dezvoltatori software, ingineri DevOps și Cloud, specialiști în securitate cibernetică, experți în inteligență artificială și data scientists.
Salariile pornesc de la aproximativ 96.000 de euro pe an pentru profesioniștii aflați la început de carieră și pot depăși 193.000 de euro anual pentru cei cu experiență. Cele mai multe posturi sunt disponibile în Zürich, Basel și Lausanne.
Față de 2024, numărul locurilor de muncă din IT și domeniul digital a crescut cu aproximativ 35%, pe fondul investițiilor în inteligență artificială, cloud computing și securitate informatică.
Spitalele și clinicile recrutează personal medical
Un alt sector afectat de lipsa angajaților este cel medical. Unitățile sanitare din mai multe cantoane au nevoie de asistenți medicali, medici specialiști, tehnicieni de laborator și ingineri biomedicali.
Cele mai multe posturi sunt disponibile în Geneva, Vaud și Berna, unde autoritățile încearcă să reducă deficitul de personal calificat.
Inginerii, specialiștii din finanțe și construcții au numeroase oportunități
Companiile industriale continuă să recruteze ingineri mecanici și electrici, experți în automatizare și manageri de proiect. Totodată, industria aerospațială, producția de mașini-unelte și renumita industrie a ceasurilor generează în continuare mii de locuri de muncă.
Cererea pentru specialiști în inginerie este cu aproximativ 18% mai mare decât în urmă cu doi ani.
Și sectorul financiar oferă numeroase oportunități pentru analiști, experți în conformitate, specialiști blockchain și administratori de averi, în timp ce investițiile în infrastructură și renovarea clădirilor au crescut cererea pentru arhitecți, ingineri structurali și șefi de șantier.
De ce recrutează Elveția atât de mulți angajați
Specialiștii estimează că, fără imigrație, populația activă a Elveției ar putea scădea cu aproximativ 5% până în 2030. În plus, organizația ICTswitzerland avertiza încă din 2025 că până în 2028 țara s-ar putea confrunta cu un deficit de aproximativ 40.000 de specialiști IT.
Aceste evoluții îi determină pe angajatori să își îndrepte atenția și către candidații din alte state europene, inclusiv din România.
Ce trebuie să știe românii care vor să se angajeze în Elveția
Pentru a avea șanse mai mari de angajare, candidații trebuie să pregătească un CV în formatul utilizat în Elveția, care să includă o fotografie profesională, experiența relevantă și nivelul limbilor străine conform standardelor europene.
Angajatorii apreciază și certificatele lingvistice recunoscute internațional, precum DELF, DALF, Goethe sau Cambridge, iar pentru unele profesii este necesară recunoașterea diplomelor de către autoritățile elvețiene.
Pe lângă salariile ridicate, Elveția oferă un nivel de trai foarte bun, infrastructură modernă, un sistem medical performant și un grad ridicat de siguranță, motive pentru care rămâne una dintre cele mai căutate destinații de muncă din Europa.