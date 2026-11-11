Steam Deck va afișa câte FPS obțin jucătorii în fiecare joc. Valve schimbă sistemul de verificare

Valve adaugă date despre performanța reală a jocurilor pe Steam Deck

Până acum, sistemul Steam Deck Verified se baza pe criterii de testare standardizate. Acestea verificau dacă un joc funcționează corespunzător pe dispozitiv, însă nu puteau surprinde toate diferențele dintre experiența recomandată de Valve și cea întâlnită în timpul sesiunilor obișnuite de joc.

Noul sistem va completa etichetele existente cu rata medie de cadre pe secundă. Datele vor fi colectate de la persoanele care joacă pe Steam Deck, folosind configurația implicită a dispozitivului, iar apoi vor fi calculate în funcție de timpul total petrecut în fiecare joc.

Astfel, pagina unui titlu va putea oferi o indicație mai clară despre fluiditatea experienței. Pentru cineva care caută un joc ce rulează constant la o anumită rată de cadre, informația poate fi mai relevantă decât simpla etichetă Verified.

Valve precizează că evaluarea actuală nu poate reflecta întotdeauna pragul de performanță acceptat de fiecare jucător. Tocmai de aceea, noile statistici nu înlocuiesc sistemul de verificare, ci îl completează cu rezultate obținute în condiții reale de utilizare.

Un grafic arată cum variază FPS-ul în timpul jocului

Pe lângă valoarea medie, Valve introduce și o histogramă care prezintă distribuția ratelor medii de cadre înregistrate în diferite intervale de joc. Graficul poate scoate la iveală situații în care performanța scade în anumite momente, chiar dacă media generală pare satisfăcătoare.

De exemplu, un joc poate avea o medie bună de FPS, dar să întâmpine probleme de performanță în anumite secvențe. O singură valoare nu arată neapărat aceste variații, în timp ce distribuția datelor oferă mai mult context despre comportamentul titlului.

Informațiile suplimentare îi pot ajuta pe cumpărători să evite surprizele după achiziție. În loc să se bazeze exclusiv pe clasificarea oferită de Valve sau pe impresiile altor persoane, aceștia vor putea consulta și statistici provenite din sesiunile de joc ale comunității.