Steam Deck va afișa câte FPS obțin jucătorii în fiecare joc. Valve schimbă sistemul de verificare
Valve modifică modul în care jucătorii pot afla dacă un titlu rulează bine pe Steam Deck. Pe lângă etichetele de compatibilitate deja existente, paginile jocurilor din magazin vor afișa și date despre rata medie de cadre pe secundă (FPS), colectate de la persoanele care folosesc consola portabilă. Informațiile vor oferi o imagine mai apropiată de experiența reală de joc și îi vor ajuta pe cumpărători să decidă dacă un titlu merită achiziționat pentru Steam Deck.
Schimbarea vine după ce Valve a recunoscut limitele programului Steam Deck Verified. Deși sistemul oferă o indicație utilă despre compatibilitatea jocurilor, etichetele sale nu reflectă întotdeauna performanța pe care o obțin jucătorii în utilizarea obișnuită. Un titlu marcat drept Verified poate avea o rată de cadre prea mică pentru preferințele anumitor persoane, în timp ce un joc clasificat Unsupported poate rula suficient de bine pentru alți jucători, scrie Gamespot.
Valve adaugă date despre performanța reală a jocurilor pe Steam Deck
Până acum, sistemul Steam Deck Verified se baza pe criterii de testare standardizate. Acestea verificau dacă un joc funcționează corespunzător pe dispozitiv, însă nu puteau surprinde toate diferențele dintre experiența recomandată de Valve și cea întâlnită în timpul sesiunilor obișnuite de joc.
Noul sistem va completa etichetele existente cu rata medie de cadre pe secundă. Datele vor fi colectate de la persoanele care joacă pe Steam Deck, folosind configurația implicită a dispozitivului, iar apoi vor fi calculate în funcție de timpul total petrecut în fiecare joc.
Astfel, pagina unui titlu va putea oferi o indicație mai clară despre fluiditatea experienței. Pentru cineva care caută un joc ce rulează constant la o anumită rată de cadre, informația poate fi mai relevantă decât simpla etichetă Verified.
Valve precizează că evaluarea actuală nu poate reflecta întotdeauna pragul de performanță acceptat de fiecare jucător. Tocmai de aceea, noile statistici nu înlocuiesc sistemul de verificare, ci îl completează cu rezultate obținute în condiții reale de utilizare.
Un grafic arată cum variază FPS-ul în timpul jocului
Pe lângă valoarea medie, Valve introduce și o histogramă care prezintă distribuția ratelor medii de cadre înregistrate în diferite intervale de joc. Graficul poate scoate la iveală situații în care performanța scade în anumite momente, chiar dacă media generală pare satisfăcătoare.
De exemplu, un joc poate avea o medie bună de FPS, dar să întâmpine probleme de performanță în anumite secvențe. O singură valoare nu arată neapărat aceste variații, în timp ce distribuția datelor oferă mai mult context despre comportamentul titlului.
Informațiile suplimentare îi pot ajuta pe cumpărători să evite surprizele după achiziție. În loc să se bazeze exclusiv pe clasificarea oferită de Valve sau pe impresiile altor persoane, aceștia vor putea consulta și statistici provenite din sesiunile de joc ale comunității.
Mii de jocuri au deja statistici, dar colectarea datelor este opțională
Valve spune că mii de jocuri au deja suficiente informații pentru afișarea noilor statistici în magazinul Steam. Pentru alte titluri, datele nu sunt încă suficiente, iar compania va avea nevoie de mai mult timp de joc înainte să poată calcula și publica mediile.
Există și o condiție importantă: colectarea informațiilor este opțională. În statistici intră doar datele furnizate de persoanele care au ales să le partajeze prin Steam Beta Client. Prin urmare, rezultatele nu reprezintă neapărat experiența tuturor celor care joacă pe Steam Deck.
Deocamdată, funcția este disponibilă în versiunea beta a clientului Steam, însă Valve intenționează să o introducă în curând și în versiunea principală a platformei.
Sistemul ar putea ajunge și pe alte dispozitive Valve
Compania spune că un instrument similar ar putea fi disponibil, în viitor, și pentru alte platforme. Steam Deck a fost ales pentru început datorită configurației hardware standardizate, care permite compararea mai ușoară a rezultatelor obținute de diferiți jucători.
Aceeași abordare ar putea fi potrivită și pentru Steam Machine, viitorul dispozitiv Valve destinat jocurilor pe televizor. Totuși, pentru statistici relevante ar fi nevoie ca un număr suficient de persoane să aibă acces la hardware și să contribuie cu date de utilizare.
Informațiile ar putea avea valoare și pentru dezvoltarea viitoarelor dispozitive ale companiei. Datele despre performanța jocurilor pe Steam Deck îi pot oferi Valve indicii despre limitele hardware-ului actual și despre îmbunătățirile care ar conta cu adevărat la un eventual succesor al consolei portabile.