Statul poate amâna plata banilor datorați magistraților. Condițiile în care CEDO consideră eșalonarea justificată

Aceștia obținuseră prin hotărâri judecătorești definitive diferite sume reprezentând diferențe salariale, sporuri și alte drepturi rezultate inclusiv din tratamente salariale considerate discriminatorii. Problema a apărut în momentul plății.

Statul nu a achitat imediat și integral toate sumele, ci a adoptat succesiv mecanisme prin care banii urmau să fie plătiți în tranșe. Calendarul a fost modificat de mai multe ori. În 2023, de exemplu, unele restanțe urmau să fie achitate pe parcursul a cinci ani, începând din 2024, iar ulterior au intervenit noi amânări.

Reclamanții s-au adresat CEDO invocând, între altele, dreptul la un proces echitabil și protecția proprietății.

Curtea a declarat însă, în unanimitate, cele cinci cereri inadmisibile, considerându-le vădit nefondate. Decizia a fost pronunțată pe 13 octombrie 2026 și comunicată pe 22 octombrie.

Statul nu scapă de plata banilor

Aceasta este distincția esențială pentru înțelegerea deciziei: CEDO nu a stabilit că magistrații pierd banii pe care i-au câștigat prin hotărâri definitive.

Curtea a acceptat însă că, în condițiile analizate, România putea să nu achite toate sumele imediat.

CEDO a luat în calcul situația bugetară, deficitul public, efectele pandemiei și valoarea foarte mare a obligațiilor financiare acumulate. A contat și faptul că au existat plăți parțiale, actualizarea sumelor cu inflația și, în anumite cazuri, dobânzi.