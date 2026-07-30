Spotify îți alege muzica în funcție de ce faci. Noua funcție adaptează playlistul când alergi sau faci sport
Oricine aleargă știe că muzica potrivită poate face diferența dintre un antrenament abandonat după câteva minute și unul dus până la capăt. Spotify vrea acum să profite de acest lucru și testează o funcție nouă care promite să aleagă melodiile în funcție de ritmul alergării și de momentul în care te afli în timpul antrenamentului.
Potrivit publicației de tehnologie TechCrunch, noul Running Mode este conceput pentru a adapta muzica pe măsură ce alergi. În loc să redea pur și simplu un playlist creat anterior, aplicația încearcă să selecteze melodii care se potrivesc atât preferințelor utilizatorului, cât și intensității exercițiului.
Muzica se adaptează la ritmul tău
Ideea este simplă: aplicația nu mai ține cont doar de artiștii și genurile pe care le asculți de obicei, ci încearcă să găsească și tempo-ul potrivit pentru fiecare etapă a alergării.
Astfel, începutul antrenamentului poate avea melodii mai relaxate, urmate de piese cu un ritm mai alert atunci când alergătorul intră în ritmul optim, iar spre final muzica poate deveni mai energică pentru a oferi un plus de motivație.
Pentru mulți utilizatori, această abordare poate fi mai utilă decât playlisturile clasice de fitness. Nu de puține ori se întâmplă ca o melodie lentă să apară exact când ai nevoie de energie sau, dimpotrivă, o piesă foarte intensă să înceapă chiar în primele minute ale alergării.
Spotify încearcă să elimine tocmai aceste momente și să transforme muzica într-un partener activ al antrenamentului, nu doar într-un fundal sonor.
Spotify devine tot mai mult o aplicație inteligentă
Noua funcție face parte din strategia prin care Spotify încearcă să ofere mai mult decât simpla redare a melodiilor. În ultimii ani, platforma a investit în recomandări personalizate, podcasturi, audiobook-uri și funcții bazate pe inteligență artificială, menite să personalizeze experiența fiecărui utilizator.
Am explicat într-un material anterior și cum Spotify folosește inteligența artificială pentru a crea recomandări muzicale tot mai personalizate, iar noul mod pentru alergare merge în aceeași direcție.
Funcția ar putea fi utilă mai ales pentru utilizatorii care folosesc deja smartwatch-uri și aplicații de monitorizare a activității fizice. În viitor, astfel de sisteme ar putea adapta muzica nu doar la viteza alergării, ci și la puls, distanță sau nivelul de efort.
Totuși, succesul noii funcții va depinde de cât de bine reușește Spotify să „ghicească” gusturile fiecăruia. Muzica pentru sport este extrem de personală: unii preferă rock, alții muzică electronică, iar mulți aleg chiar podcasturi în locul melodiilor.
În ultima perioadă, platforma testează constant funcții noi pentru a-i convinge pe utilizatori să petreacă mai mult timp în aplicație. De altfel, Spotify pregătește și alte modificări menite să simplifice modul în care utilizatorii descoperă conținut nou, semn că lupta dintre serviciile de streaming muzical se mută tot mai mult în zona experienței oferite, nu doar a catalogului de melodii.