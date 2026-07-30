Spotify îți alege muzica în funcție de ce faci. Noua funcție adaptează playlistul când alergi sau faci sport

Muzica se adaptează la ritmul tău

Ideea este simplă: aplicația nu mai ține cont doar de artiștii și genurile pe care le asculți de obicei, ci încearcă să găsească și tempo-ul potrivit pentru fiecare etapă a alergării.

Astfel, începutul antrenamentului poate avea melodii mai relaxate, urmate de piese cu un ritm mai alert atunci când alergătorul intră în ritmul optim, iar spre final muzica poate deveni mai energică pentru a oferi un plus de motivație.

Pentru mulți utilizatori, această abordare poate fi mai utilă decât playlisturile clasice de fitness. Nu de puține ori se întâmplă ca o melodie lentă să apară exact când ai nevoie de energie sau, dimpotrivă, o piesă foarte intensă să înceapă chiar în primele minute ale alergării.

Spotify încearcă să elimine tocmai aceste momente și să transforme muzica într-un partener activ al antrenamentului, nu doar într-un fundal sonor.

Spotify devine tot mai mult o aplicație inteligentă

Noua funcție face parte din strategia prin care Spotify încearcă să ofere mai mult decât simpla redare a melodiilor. În ultimii ani, platforma a investit în recomandări personalizate, podcasturi, audiobook-uri și funcții bazate pe inteligență artificială, menite să personalizeze experiența fiecărui utilizator.

Am explicat într-un material anterior și cum Spotify folosește inteligența artificială pentru a crea recomandări muzicale tot mai personalizate, iar noul mod pentru alergare merge în aceeași direcție.

Funcția ar putea fi utilă mai ales pentru utilizatorii care folosesc deja smartwatch-uri și aplicații de monitorizare a activității fizice. În viitor, astfel de sisteme ar putea adapta muzica nu doar la viteza alergării, ci și la puls, distanță sau nivelul de efort.