Șoferii cer autonomie de aproape 500 km, dar majoritatea conduc sub 120 km pe zi. Studiul BMW care explică teama de mașinile electrice
Autonomia automobilelor electrice continuă să fie unul dintre cele mai discutate subiecte din industria auto, însă un nou studiu arată că există o diferență considerabilă între ceea ce șoferii folosesc în realitate și ceea ce consideră necesar atunci când cumpără o mașină. Cercetarea realizată pentru BMW Group în Statele Unite arată că majoritatea respondenților își pot acoperi activitățile zilnice cu o autonomie relativ redusă, dar preferă automobile capabile să parcurgă distanțe mult mai mari.
Rezultatele sunt relevante inclusiv pentru România, unde discuțiile despre autonomia electricelor sunt influențate de infrastructura de încărcare, deplasările interurbane și experiențele șoferilor care locuiesc la bloc. Studiul sugerează că reticența față de automobilele electrice nu poate fi explicată exclusiv prin numărul de kilometri parcurși zilnic, ci și prin dorința de siguranță și predictibilitate.
Majoritatea șoferilor au nevoie de mult mai puțină autonomie decât solicită la cumpărare
Conform sondajului BMW Group, 73% dintre americanii chestionați consideră că o autonomie de cel mult aproximativ 120 de kilometri ar fi suficientă pentru deplasările lor zilnice. În schimb, 42% afirmă că ar dori un automobil electric cu autonomie de minimum 483 de kilometri înainte să ia în calcul achiziția.
Diferența devine și mai interesantă atunci când sunt analizate așteptările cumpărătorilor foarte precauți. Aproximativ 18% dintre respondenți își doresc cel puțin 644 de kilometri autonomie, chiar dacă majoritatea deplasărilor cotidiene sunt mult mai scurte.
Explicația ține de faptul că oamenii nu cumpără automobile exclusiv pentru naveta obișnuită. O mașină trebuie să poată acoperi și vacanțe, deplasări neplanificate, situații de urgență sau călătorii în zone unde infrastructura de încărcare este mai puțin dezvoltată.
Studiul a fost realizat online de Big Village, între 11 și 13 septembrie 2026, pe un eșantion de 1.005 adulți americani. Rezultatele au fost ponderate pentru a reflecta populația adultă a Statelor Unite, dar nu reprezintă automat comportamentul cumpărătorilor din Europa. BMW Group PressClub
Un alt rezultat interesant este că 68% dintre respondenți declară că ar lua în considerare cumpărarea unui automobil electric. Printre principalele argumente se numără costurile de exploatare mai mici, performanțele, tehnologiile avansate și reducerea emisiilor.
Încărcarea rapidă și prețul pot conta mai mult decât autonomia maximă
Pentru 53% dintre participanții la studiu, posibilitatea de a recupera aproximativ 241 de kilometri autonomie în numai zece minute ar crește interesul pentru automobilele electrice. Procentul ajunge la 70% în rândul generației Z și la 65% în cazul milenialilor.
Rezultatul sugerează că autonomia foarte mare nu reprezintă singura modalitate de eliminare a anxietății asociate încărcării. O mașină care poate recupera rapid energia necesară continuării călătoriei poate deveni atractivă chiar dacă bateria nu este cea mai mare din segment.
Prețul de achiziție rămâne însă principala problemă pentru 51% dintre respondenți. Alte 31 de procente sunt preocupate de durata de viață a bateriei și de eventualele costuri de înlocuire.
Piața second-hand poate avea un rol important. Nu mai puțin de 55% dintre participanți ar lua în considerare cumpărarea unui automobil electric rulat sau certificat de producător, dacă economia obținută ar fi suficient de mare.
Un alt aspect interesant este utilizarea automobilului ca sursă de energie. Pentru 57% dintre respondenți, posibilitatea alimentării locuinței în cazul unei întreruperi de curent ar face un vehicul electric mai atractiv.
În România, aceste rezultate trebuie interpretate în contextul condițiilor locale. Un șofer care locuiește la casă și dispune de încărcare proprie poate avea o experiență foarte diferită față de unul care depinde exclusiv de stațiile publice.
De exemplu, un automobil cu autonomie reală de 250-300 de kilometri poate fi suficient pentru naveta zilnică, cumpărături și majoritatea deplasărilor urbane. În schimb, pentru cineva care circulă frecvent între București, Cluj-Napoca și Timișoara, viteza încărcării și disponibilitatea stațiilor pot deveni criterii importante.
Există și o componentă psihologică. Șoferii obișnuiți cu automobilele pe benzină sau motorină se așteaptă ca alimentarea să dureze câteva minute, iar autonomia să permită deplasări lungi fără planificare.
Studiul BMW arată că industria trebuie să răspundă nu doar nevoilor tehnice, ci și așteptărilor emoționale ale cumpărătorilor. Reducerea prețurilor, încărcarea mai rapidă și informațiile clare despre degradarea bateriilor ar putea conta la fel de mult ca lansarea unor modele capabile să parcurgă 700 sau 800 de kilometri între două încărcări.