Șoferii cer autonomie de aproape 500 km, dar majoritatea conduc sub 120 km pe zi. Studiul BMW care explică teama de mașinile electrice

Majoritatea șoferilor au nevoie de mult mai puțină autonomie decât solicită la cumpărare

Conform sondajului BMW Group, 73% dintre americanii chestionați consideră că o autonomie de cel mult aproximativ 120 de kilometri ar fi suficientă pentru deplasările lor zilnice. În schimb, 42% afirmă că ar dori un automobil electric cu autonomie de minimum 483 de kilometri înainte să ia în calcul achiziția.

Diferența devine și mai interesantă atunci când sunt analizate așteptările cumpărătorilor foarte precauți. Aproximativ 18% dintre respondenți își doresc cel puțin 644 de kilometri autonomie, chiar dacă majoritatea deplasărilor cotidiene sunt mult mai scurte.

Explicația ține de faptul că oamenii nu cumpără automobile exclusiv pentru naveta obișnuită. O mașină trebuie să poată acoperi și vacanțe, deplasări neplanificate, situații de urgență sau călătorii în zone unde infrastructura de încărcare este mai puțin dezvoltată.

Studiul a fost realizat online de Big Village, între 11 și 13 septembrie 2026, pe un eșantion de 1.005 adulți americani. Rezultatele au fost ponderate pentru a reflecta populația adultă a Statelor Unite, dar nu reprezintă automat comportamentul cumpărătorilor din Europa. BMW Group PressClub

Un alt rezultat interesant este că 68% dintre respondenți declară că ar lua în considerare cumpărarea unui automobil electric. Printre principalele argumente se numără costurile de exploatare mai mici, performanțele, tehnologiile avansate și reducerea emisiilor.

Încărcarea rapidă și prețul pot conta mai mult decât autonomia maximă

Pentru 53% dintre participanții la studiu, posibilitatea de a recupera aproximativ 241 de kilometri autonomie în numai zece minute ar crește interesul pentru automobilele electrice. Procentul ajunge la 70% în rândul generației Z și la 65% în cazul milenialilor.

Rezultatul sugerează că autonomia foarte mare nu reprezintă singura modalitate de eliminare a anxietății asociate încărcării. O mașină care poate recupera rapid energia necesară continuării călătoriei poate deveni atractivă chiar dacă bateria nu este cea mai mare din segment.