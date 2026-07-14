Skoda a pus un SUV electric față în față cu legendele Ferrari și Lamborghini din anii ’80. Rezultatul a stârnit controverse VIDEO

Vorbim despre un SUV electric de familie a învins trei supercar-uri clasice

Protagonistul testului este Skoda Elroq vRS, versiunea de performanță a SUV-ului electric Elroq. Modelul dezvoltă 340 CP și folosește două motoare electrice, câte unul pe fiecare punte, ceea ce îi asigură tracțiune integrală și un răspuns instantaneu la apăsarea accelerației, scrie AOL.

Chiar dacă bateria de 92 kWh face ca masa mașinii să depășească 2,1 tone, SUV-ul reușește să accelereze de la 0 la 100 km/h în 5,4 secunde, performanță care până nu demult era rezervată exclusiv automobilelor sport.

În fața sa au fost aliniate trei modele devenite între timp adevărate piese de colecție: Ferrari Testarossa, Porsche 944 Turbo și Lamborghini Countach 25th Anniversary.

Pe hârtie, Ferrari Testarossa era principalul favorit. Motorul său boxer V12 produce aproximativ 390 CP, iar timpul oficial pentru sprintul până la 100 km/h este de 5,3 secunde, foarte apropiat de cel al SUV-ului electric.

Porsche 944 Turbo dezvoltă 250 CP și are un timp identic cu Elroq vRS, în timp ce Lamborghini Countach, deși oferă 455 CP, are nevoie de aproximativ 5,7 secunde pentru aceeași accelerație.

Cum a făcut Skoda să câștige

La start, avantajul tehnologiei electrice și-a spus imediat cuvântul. Cuplul maxim disponibil instantaneu a permis SUV-ului să plece mult mai rapid de pe loc decât rivalii săi echipați cu motoare termice.

Ferrari-ul, singurul care avea șanse reale să obțină victoria conform specificațiilor tehnice, nu s-a aflat însă în cea mai bună formă. În timpul accelerației a fost observat fum albastru evacuat de motor, semn că propulsorul avea nevoie de intervenții tehnice și nu mai livra performanțele din perioada de glorie.