Skoda a pus un SUV electric față în față cu legendele Ferrari și Lamborghini din anii ’80. Rezultatul a stârnit controverse VIDEO
Ani la rând, posterele cu Ferrari Testarossa, Lamborghini Countach sau Porsche 944 Turbo au decorat camerele pasionaților de mașini. În anii ’80 și ’90, aceste modele reprezentau vârful performanței și al designului auto, iar pentru mulți rămân și astăzi simboluri ale unei epoci de aur. Tocmai de aceea, un experiment realizat de Skoda a atras atenția comunității auto și a împărțit fanii în două tabere.
Constructorul ceh a ales să compare accelerația noului Skoda Elroq vRS, cel mai puternic model din gama sa, cu trei dintre cele mai cunoscute supercar-uri ale anilor 1980. Deși comparația pare surprinzătoare la prima vedere, rezultatul demonstrează cât de mult au evoluat automobilele electrice în ultimii ani.
Vorbim despre un SUV electric de familie a învins trei supercar-uri clasice
Protagonistul testului este Skoda Elroq vRS, versiunea de performanță a SUV-ului electric Elroq. Modelul dezvoltă 340 CP și folosește două motoare electrice, câte unul pe fiecare punte, ceea ce îi asigură tracțiune integrală și un răspuns instantaneu la apăsarea accelerației, scrie AOL.
Chiar dacă bateria de 92 kWh face ca masa mașinii să depășească 2,1 tone, SUV-ul reușește să accelereze de la 0 la 100 km/h în 5,4 secunde, performanță care până nu demult era rezervată exclusiv automobilelor sport.
În fața sa au fost aliniate trei modele devenite între timp adevărate piese de colecție: Ferrari Testarossa, Porsche 944 Turbo și Lamborghini Countach 25th Anniversary.
Pe hârtie, Ferrari Testarossa era principalul favorit. Motorul său boxer V12 produce aproximativ 390 CP, iar timpul oficial pentru sprintul până la 100 km/h este de 5,3 secunde, foarte apropiat de cel al SUV-ului electric.
Porsche 944 Turbo dezvoltă 250 CP și are un timp identic cu Elroq vRS, în timp ce Lamborghini Countach, deși oferă 455 CP, are nevoie de aproximativ 5,7 secunde pentru aceeași accelerație.
Cum a făcut Skoda să câștige
La start, avantajul tehnologiei electrice și-a spus imediat cuvântul. Cuplul maxim disponibil instantaneu a permis SUV-ului să plece mult mai rapid de pe loc decât rivalii săi echipați cu motoare termice.
Ferrari-ul, singurul care avea șanse reale să obțină victoria conform specificațiilor tehnice, nu s-a aflat însă în cea mai bună formă. În timpul accelerației a fost observat fum albastru evacuat de motor, semn că propulsorul avea nevoie de intervenții tehnice și nu mai livra performanțele din perioada de glorie.
În aceste condiții, Skoda Elroq vRS a trecut prima linia de sosire, confirmând încă o dată că automobilele electrice pot oferi accelerații impresionante chiar și fără puteri spectaculoase.
Comparația are însă și limite
Victoria SUV-ului electric nu spune întreaga poveste. Testul s-a desfășurat pe o distanță scurtă, unde avantajul cuplului instantaneu este decisiv.
Dacă duelul s-ar fi mutat pe autostradă, rezultatul ar fi fost cu totul diferit. Skoda Elroq vRS are viteza maximă limitată electronic la 180 km/h, în timp ce Porsche 944 Turbo poate depăși 260 km/h, Ferrari Testarossa ajunge la aproximativ 290 km/h, iar Lamborghini Countach trece de pragul de 300 km/h.
Există și un alt aspect important. Cele trei supercar-uri participante au peste 35 de ani vechime și, chiar dacă sunt bine întreținute, este dificil să mai ofere performanțele din momentul lansării.
Iată o demonstrație de marketing care a împărțit pasionații în tabere
Dincolo de rezultatul cursei, experimentul realizat de Skoda a avut un scop evident: să demonstreze cât de mult au evoluat automobilele electrice și să promoveze noul Elroq vRS.
Pentru unii, comparația confirmă că performanțele care impresionau în urmă cu patru decenii pot fi atinse astăzi chiar și de un SUV electric destinat utilizării cotidiene. Pentru alții, duelul este discutabil, deoarece pune față în față mașini clasice, vechi de aproape 40 de ani, cu un model nou, construit cu tehnologii imposibil de imaginat în anii ’80.