Samsung rezolvă una dintre cele mai mari probleme ale Galaxy Z Flip. Ecranul exterior poate rula acum mult mai multe aplicații

Galaxy Z Flip 8 poate rula 16 aplicații direct pe ecranul exterior

Noul Galaxy Z Flip 8 vine cu suport nativ pentru 16 aplicații care pot fi folosite fără deschiderea telefonului.

Dintre acestea, 12 sunt aplicații Samsung optimizate special pentru FlexWindow. Lista include Browser Samsung, Calculator, Calendar, Cameră, Ceas, Contacte, Galerie, Samsung Health, Notes, Telefon, Voice Recorder și Bixby.

Pe lângă acestea, Samsung a adăugat și patru aplicații populare dezvoltate de Google și alte companii: Google Maps, Google Messages, YouTube sau Netflix.

Acestea sunt incluse în secțiunea Labs, ceea ce înseamnă că experiența poate varia în funcție de aplicație, însă pot fi utilizate direct de pe ecranul exterior.

Samsung a îmbunătățit și funcțiile Now Bar și Now Nudge, care afișează mai rapid informații și sugestii relevante fără a deschide dispozitivul.

Lansarea aplicațiilor neoficiale este acum mult mai simplă

Samsung nu renunță nici la posibilitatea de a rula aplicații care nu sunt optimizate oficial pentru FlexWindow. În continuare este necesar modulul MultiStar din aplicația Good Lock, însă configurarea a fost simplificată considerabil.

Pe Galaxy Z Flip 8 apare direct pe ecranul exterior o notificare care explică pașii necesari pentru instalarea și configurarea funcției. La generațiile anterioare, utilizatorii trebuiau să caute manual opțiunea în meniurile telefonului, ceea ce făcea funcția dificil de descoperit.