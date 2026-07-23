Samsung rezolvă una dintre cele mai mari probleme ale Galaxy Z Flip. Ecranul exterior poate rula acum mult mai multe aplicații
Samsung a adus una dintre cele mai importante schimbări pentru seria Galaxy Z Flip odată cu lansarea noului Galaxy Z Flip 8. Compania extinde semnificativ posibilitățile ecranului exterior, iar utilizatorii nu mai sunt obligați să deschidă telefonul pentru a accesa majoritatea aplicațiilor.
Până acum, funcționalitatea ecranului FlexWindow era considerată una dintre principalele slăbiciuni ale telefoanelor pliabile Samsung, mai ales în comparație cu modelele Motorola Razr, care ofereau de mai mult timp suport extins pentru aplicațiile de pe ecranul secundar.
Galaxy Z Flip 8 poate rula 16 aplicații direct pe ecranul exterior
Noul Galaxy Z Flip 8 vine cu suport nativ pentru 16 aplicații care pot fi folosite fără deschiderea telefonului.
Dintre acestea, 12 sunt aplicații Samsung optimizate special pentru FlexWindow. Lista include Browser Samsung, Calculator, Calendar, Cameră, Ceas, Contacte, Galerie, Samsung Health, Notes, Telefon, Voice Recorder și Bixby.
Pe lângă acestea, Samsung a adăugat și patru aplicații populare dezvoltate de Google și alte companii: Google Maps, Google Messages, YouTube sau Netflix.
Acestea sunt incluse în secțiunea Labs, ceea ce înseamnă că experiența poate varia în funcție de aplicație, însă pot fi utilizate direct de pe ecranul exterior.
Samsung a îmbunătățit și funcțiile Now Bar și Now Nudge, care afișează mai rapid informații și sugestii relevante fără a deschide dispozitivul.
Lansarea aplicațiilor neoficiale este acum mult mai simplă
Samsung nu renunță nici la posibilitatea de a rula aplicații care nu sunt optimizate oficial pentru FlexWindow. În continuare este necesar modulul MultiStar din aplicația Good Lock, însă configurarea a fost simplificată considerabil.
Pe Galaxy Z Flip 8 apare direct pe ecranul exterior o notificare care explică pașii necesari pentru instalarea și configurarea funcției. La generațiile anterioare, utilizatorii trebuiau să caute manual opțiunea în meniurile telefonului, ceea ce făcea funcția dificil de descoperit.
Actualizarea ar putea ajunge și pe Galaxy Z Flip 7
Potrivit informațiilor publicate de Android Authority, Samsung intenționează să aducă această experiență îmbunătățită și pe Galaxy Z Flip 7 printr-o actualizare software.
În schimb, compania nu a confirmat deocamdată dacă și modelele mai vechi din seria Galaxy Z Flip vor beneficia de aceleași îmbunătățiri odată cu lansarea One UI 9.
Dacă actualizarea va ajunge și pe generațiile anterioare, utilizatorii vor putea transforma ecranul exterior într-un spațiu mult mai util pentru activitățile de zi cu zi, fără să mai fie nevoiți să deschidă telefonul pentru fiecare acțiune.