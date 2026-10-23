S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul care i-a adus unui român peste 17,7 milioane de lei

De această dată, suma investită de jucător a fost foarte mică în comparație cu premiul obținut. Biletul norocos a costat numai 24,50 de lei și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49.

Mai mult, câștigătorul nici măcar nu a mers într-o agenție loto pentru a cumpăra biletul. Acesta a fost jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro. Raportat strict la suma investită, premiul brut este de peste 724.000 de ori mai mare decât prețul biletului.

Este al treilea câștig de categoria I acordat în 2026 la Loto 6/49. Precedentul jackpot a fost câștigat pe 13 august și a fost considerabil mai mare: 52.839.623,04 lei.

Un alt premiu uriaș a fost câștigat cu doar câteva zile înainte

Câștigul vine la foarte scurt timp după ce un alt jucător a devenit milionar în urma tragerilor speciale de toamnă de la Joker. Pe 19 octombrie a fost anunțată câștigarea premiului de categoria I, în valoare de 10.004.076,02 lei, echivalentul a peste 1,87 milioane de euro.

Și acel bilet fusese cumpărat online, însă strategia și suma investită au fost complet diferite.

Câștigătorul de la Joker a plătit 987,50 de lei pentru bilet și a înregistrat 123 de variante la Joker și o variantă la Noroc Plus. Au fost utilizate schema redusă cod 12 în zona A și schema redusă cod 45 în zona B. Chiar și în acest caz, premiul brut a fost de peste 10.000 de ori mai mare decât suma cheltuită pe bilet.

Și la Joker acesta a fost al treilea premiu de categoria I câștigat în 2026.