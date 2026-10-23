S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul care i-a adus unui român peste 17,7 milioane de lei
Tot mai mulți români își încearcă norocul la Loto în speranța unui câștig care să le schimbe viața, iar în ultimele zile două premii uriașe au fost adjudecate. După jackpotul de peste 10 milioane de lei de la Joker, joi a fost câștigat și marele premiu la Loto 6/49: peste 17,7 milioane de lei.
Premiu de peste 3,32 milioane de euro
Premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare exactă de 17.760.754,40 de lei, echivalentul a peste 3,32 milioane de euro, a fost câștigat la tragerea de joi, potrivit anunțului făcut de Loteria Română.
De această dată, suma investită de jucător a fost foarte mică în comparație cu premiul obținut. Biletul norocos a costat numai 24,50 de lei și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49.
Mai mult, câștigătorul nici măcar nu a mers într-o agenție loto pentru a cumpăra biletul. Acesta a fost jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro. Raportat strict la suma investită, premiul brut este de peste 724.000 de ori mai mare decât prețul biletului.
Este al treilea câștig de categoria I acordat în 2026 la Loto 6/49. Precedentul jackpot a fost câștigat pe 13 august și a fost considerabil mai mare: 52.839.623,04 lei.
Un alt premiu uriaș a fost câștigat cu doar câteva zile înainte
Câștigul vine la foarte scurt timp după ce un alt jucător a devenit milionar în urma tragerilor speciale de toamnă de la Joker. Pe 19 octombrie a fost anunțată câștigarea premiului de categoria I, în valoare de 10.004.076,02 lei, echivalentul a peste 1,87 milioane de euro.
Și acel bilet fusese cumpărat online, însă strategia și suma investită au fost complet diferite.
Câștigătorul de la Joker a plătit 987,50 de lei pentru bilet și a înregistrat 123 de variante la Joker și o variantă la Noroc Plus. Au fost utilizate schema redusă cod 12 în zona A și schema redusă cod 45 în zona B. Chiar și în acest caz, premiul brut a fost de peste 10.000 de ori mai mare decât suma cheltuită pe bilet.
Și la Joker acesta a fost al treilea premiu de categoria I câștigat în 2026.
Două bilete online, două premii de milioane de euro
Cele două câștiguri au un element comun important: ambele bilete au fost jucate online. Diferența dintre sumele investite este însă uriașă.
La Joker, jucătorul a mizat aproape 1.000 de lei și a înregistrat 123 de variante. La Loto 6/49, câștigătorul a avut nevoie de numai trei variante simple și de un bilet de 24,50 de lei pentru a obține un premiu de peste 17,7 milioane de lei.
Câștigurile nu trebuie însă interpretate drept o garanție că un număr mai mare de variante sau bilete cumpărate va conduce la obținerea unui premiu. Jocurile loto sunt jocuri de noroc, iar probabilitatea câștigării jackpotului rămâne foarte redusă.
Câștigătorul are 90 de zile să ridice premiul
Persoana care deține biletul câștigător la Loto 6/49 nu are la dispoziție o perioadă nelimitată pentru a solicita banii. Conform regulamentului jocurilor loto, câștigătorul trebuie să își revendice premiul în maximum 90 de zile de la data tragerii.
Suma de 17,76 milioane de lei reprezintă premiul brut. Câștigurile din jocurile de noroc sunt impozitate conform legislației fiscale, astfel că suma care va ajunge efectiv la câștigător va fi mai mică decât jackpotul anunțat.