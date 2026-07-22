Facultatea ai cărei absolvenți își găsesc tot mai greu un loc de muncă. Domeniul considerat odinioară foarte profitabil trece printr-o criză
În fiecare an, mii de absolvenți de liceu aleg să urmeze Facultatea de Medicină Dentară, convinși că vor avea parte de o carieră stabilă și bine plătită. În realitate, însă, tot mai mulți tineri medici stomatologi întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă, în ciuda numărului mare de cabinete existente în România.
Colegiul Medicilor Stomatologi din România (CMSR) avertizează că piața este suprasaturată, iar sistemul public de sănătate alocă în continuare fonduri reduse pentru serviciile stomatologice, ceea ce limitează accesul pacienților și oportunitățile de angajare pentru noii absolvenți.
Tinerii medici spun că experiența le lipsește cel mai mult
Pentru mulți absolvenți, obținerea diplomei nu înseamnă și începutul unei cariere. Gabriel Huzum, care a terminat Facultatea de Medicină Dentară anul trecut, spune că încă nu și-a găsit un loc de muncă.
În prezent, activează ca voluntar într-un cabinet al Fundației Bucuria Darului din Brașov, unde oferă asistență în cadrul programelor dedicate persoanelor vulnerabile.
„Am întrebat dacă pot să vin ca voluntar, să ajut și apoi am continuat. Am și căutat în paralel, doar că mi-am dat seama că mai am nevoie de puțină experiență”, a declarat tânărul medic.
Potrivit medicului stomatolog Mihai Costenco, lipsa experienței reprezintă unul dintre principalele motive pentru care cabinetele ezită să angajeze absolvenți.
„Pacientul poate că e reticent, dacă nu are un palmares în spate și poate de aia cabinetele au o reținere să ia tineri debutanți”, a explicat acesta.
România are mai mulți dentiști decât media europeană
Datele Colegiului Medicilor Stomatologi arată că în România activează aproximativ 25.000 de medici dentiști, ceea ce înseamnă un stomatolog la aproximativ 735 de locuitori. Comparativ, media Uniunii Europene este de un medic dentist la circa 1.230 de persoane.
Paradoxul este că, deși numărul specialiștilor este ridicat, românii ajung rar la cabinetul stomatologic. Costurile tratamentelor îi determină pe mulți să amâne vizitele, iar consultațiile au loc, în medie, o dată la trei ani.
Unii pacienți spun că plata în rate este singura soluție pentru a putea beneficia de tratamente.
„Am văzut că acum sunt în rate și cred că asta e singura modalitate, la ora actuală, pentru noi, oamenii de rând”, a declarat o pacientă.
Colegiul Medicilor Stomatologi cere schimbarea sistemului
Reprezentanții CMSR consideră că una dintre cauzele dezechilibrului este nivelul redus al finanțării serviciilor stomatologice prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. În prezent, aproximativ 1% din bugetul CNAS este destinat acestor servicii.
Organizația solicită majorarea fondurilor pentru medicina dentară și, în același timp, reducerea numărului de locuri la facultățile de profil, pentru a evita creșterea continuă a numărului de absolvenți într-o piață care oferă tot mai puține oportunități.
Vicepreședintele Colegiului Medicilor Stomatologi, dr. Bogdan Baldea, susține că ideea potrivit căreia un număr mai mare de medici ar duce automat la ieftinirea serviciilor nu este realistă.
„Ipoteza cum că un număr foarte mare va duce la scăderea prețurilor este, din punctul meu de vedere, falsă. Scăderea sub un anumit standard pune în pericol sănătatea pacienților”, a afirmat acesta.
Admiterea rămâne competitivă
Deși perspectivele de angajare sunt tot mai dificile, interesul pentru Facultatea de Medicină Dentară rămâne ridicat. Anul trecut, la nivel național, concurența a fost de aproximativ doi candidați pe un loc.
Pentru ocuparea locurilor finanțate de la buget, candidații au avut nevoie, în general, de punctaje echivalente unor medii de peste 7,50-8,00, în timp ce pentru locurile cu taxă pragul de admitere a fost ușor mai redus.
Ministerul Educației precizează că numărul total de locuri din domeniul sănătății este stabilit cu avizul Ministerului Sănătății, însă fiecare universitate decide în mod autonom cum le distribuie între facultăți și programe de studiu.
Astfel, deși Stomatologia continuă să fie percepută drept una dintre cele mai atractive facultăți din domeniul medical, realitatea din piața muncii arată că obținerea unei diplome nu mai garantează, ca în trecut, și un loc de muncă imediat după absolvire.