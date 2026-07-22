Facultatea ai cărei absolvenți își găsesc tot mai greu un loc de muncă. Domeniul considerat odinioară foarte profitabil trece printr-o criză

Tinerii medici spun că experiența le lipsește cel mai mult

Pentru mulți absolvenți, obținerea diplomei nu înseamnă și începutul unei cariere. Gabriel Huzum, care a terminat Facultatea de Medicină Dentară anul trecut, spune că încă nu și-a găsit un loc de muncă.

În prezent, activează ca voluntar într-un cabinet al Fundației Bucuria Darului din Brașov, unde oferă asistență în cadrul programelor dedicate persoanelor vulnerabile.

„Am întrebat dacă pot să vin ca voluntar, să ajut și apoi am continuat. Am și căutat în paralel, doar că mi-am dat seama că mai am nevoie de puțină experiență”, a declarat tânărul medic.

Potrivit medicului stomatolog Mihai Costenco, lipsa experienței reprezintă unul dintre principalele motive pentru care cabinetele ezită să angajeze absolvenți.

„Pacientul poate că e reticent, dacă nu are un palmares în spate și poate de aia cabinetele au o reținere să ia tineri debutanți”, a explicat acesta.

România are mai mulți dentiști decât media europeană

Datele Colegiului Medicilor Stomatologi arată că în România activează aproximativ 25.000 de medici dentiști, ceea ce înseamnă un stomatolog la aproximativ 735 de locuitori. Comparativ, media Uniunii Europene este de un medic dentist la circa 1.230 de persoane.

Paradoxul este că, deși numărul specialiștilor este ridicat, românii ajung rar la cabinetul stomatologic. Costurile tratamentelor îi determină pe mulți să amâne vizitele, iar consultațiile au loc, în medie, o dată la trei ani.

Unii pacienți spun că plata în rate este singura soluție pentru a putea beneficia de tratamente.

„Am văzut că acum sunt în rate și cred că asta e singura modalitate, la ora actuală, pentru noi, oamenii de rând”, a declarat o pacientă.

Colegiul Medicilor Stomatologi cere schimbarea sistemului

Reprezentanții CMSR consideră că una dintre cauzele dezechilibrului este nivelul redus al finanțării serviciilor stomatologice prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. În prezent, aproximativ 1% din bugetul CNAS este destinat acestor servicii.