Românii fug de incendiile de vegetație din Grecia. Mărturia unui român aflat chiar în calea flăcărilor: „Am scăpat la limită”

„Focul a pornit destul de aproape de noi dar a luat-o în direcția opusă, spre mare. Cum s-ar zice, zeii au ținut cu noi!”

Potrivit acestuia, situația a devenit dramatică pentru oamenii aflați în calea flăcărilor, în condițiile în care vântul puternic a alimentat incendiul și a făcut ca acesta să avanseze foarte repede.

„Din nefericire, situația a fost teribil de nasoală pentru toți care au fost în calea lui. Vânturi de 11 pe scara Beaufort (uragan, practic) au făcut ca frontul să înainteze cu o viteză amețitoare spre Sud.”

Mai multe localități au fost evacuate din cauza incendiilor

Incendiul a afectat mai multe zone cunoscute din Grecia, inclusiv locuri frecventate de turiști. Potrivit relatării, urgia a ajuns în Agios Pavlos, unde oamenii au fost evacuați pe mare, în condiții dificile, din cauza valurilor foarte mari.

De asemenea, focul a ajuns și în Triopetra, Agia Galini și Ligres, localități pe care românul spune că le vizitează în mod regulat.

Lista zonelor evacuate sau afectate cuprinde localitățile Krya Vrysi, Sakturia, Agios Pavlos, Agios Giorgios, Triopetra, Melampes, Orne, Agia Galini și Ligres. Cea mai mare tabără destinată persoanelor evacuate a fost organizată în Mires.

Oameni care și-au pierdut locuințele și afacerile

Dincolo de evacuări, incendiile au produs și pagube importante. Românul spune că mai multe persoane pe care le cunoaște au rămas fără locuințe, ferme sau afaceri, însă dimensiunea reală a dezastrului va putea fi evaluată abia după ce accesul în zonele afectate va fi posibil.

„Mai multe cunoștințe ne-au informat deja că au pierdut locuințe personale, ferme, afaceri, dar adevărata scară a dezastrelor o vom putea vedea doar când o să reușim să ajungem în zonele afectate.”

Potrivit aceleiași mărturii, incendiile s-au soldat și cu pierderi de vieți omenești.