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Românii fug de incendiile de vegetație din Grecia. Mărturia unui român aflat chiar în calea flăcărilor: „Am scăpat la limită”

Românii fug de incendiile de vegetație din Grecia. Mărturia unui român aflat chiar în calea flăcărilor: „Am scăpat la limită”
Imagine reprezentativă de ilustrație
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
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Incendiile de vegetație care afectează Grecia au provocat evacuări în mai multe localități, iar printre cei care au trăit momente dificile se află și români aflați în vacanță. Unul dintre ei a povestit cum focul s-a apropiat de zona în care se afla și cum schimbarea direcției vântului a făcut diferența între pericol și siguranță.

Cuprins
  1. Un român spune că a scăpat în ultimul moment din calea flăcărilor
  2. Mai multe localități au fost evacuate din cauza incendiilor
  3. Oameni care și-au pierdut locuințele și afacerile
  4. Intervențiile continuă, iar vântul s-a mai domolit

Un român spune că a scăpat în ultimul moment din calea flăcărilor

Mărturia românului surprinde amploarea incendiilor care au afectat mai multe localități din Grecia. Acesta spune că focul a izbucnit în apropierea zonei în care se afla, însă, din fericire, frontul de incendiu și-a schimbat direcția.

„Focul a pornit destul de aproape de noi dar a luat-o în direcția opusă, spre mare. Cum s-ar zice, zeii au ținut cu noi!”

Potrivit acestuia, situația a devenit dramatică pentru oamenii aflați în calea flăcărilor, în condițiile în care vântul puternic a alimentat incendiul și a făcut ca acesta să avanseze foarte repede.

„Din nefericire, situația a fost teribil de nasoală pentru toți care au fost în calea lui. Vânturi de 11 pe scara Beaufort (uragan, practic) au făcut ca frontul să înainteze cu o viteză amețitoare spre Sud.”

Mai multe localități au fost evacuate din cauza incendiilor

Incendiul a afectat mai multe zone cunoscute din Grecia, inclusiv locuri frecventate de turiști. Potrivit relatării, urgia a ajuns în Agios Pavlos, unde oamenii au fost evacuați pe mare, în condiții dificile, din cauza valurilor foarte mari.

De asemenea, focul a ajuns și în Triopetra, Agia Galini și Ligres, localități pe care românul spune că le vizitează în mod regulat.

Lista zonelor evacuate sau afectate cuprinde localitățile Krya Vrysi, Sakturia, Agios Pavlos, Agios Giorgios, Triopetra, Melampes, Orne, Agia Galini și Ligres. Cea mai mare tabără destinată persoanelor evacuate a fost organizată în Mires.

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Oameni care și-au pierdut locuințele și afacerile

Dincolo de evacuări, incendiile au produs și pagube importante. Românul spune că mai multe persoane pe care le cunoaște au rămas fără locuințe, ferme sau afaceri, însă dimensiunea reală a dezastrului va putea fi evaluată abia după ce accesul în zonele afectate va fi posibil.

„Mai multe cunoștințe ne-au informat deja că au pierdut locuințe personale, ferme, afaceri, dar adevărata scară a dezastrelor o vom putea vedea doar când o să reușim să ajungem în zonele afectate.”

Potrivit aceleiași mărturii, incendiile s-au soldat și cu pierderi de vieți omenești.

„Din păcate au fost și pierderi umane, trei pompieri au decedat în lupta cu focul.”

Intervențiile continuă, iar vântul s-a mai domolit

Deși situația nu este complet rezolvată, condițiile meteo s-au îmbunătățit față de perioada în care incendiul s-a extins rapid. Românul spune că intensitatea vântului a scăzut, ceea ce permite acum desfășurarea intervențiilor aeriene.

„Situația nu este încă sută la sută sub control dar vântul s-a mai potolit și acum se pot face intervenții cu avioanele cisternă.”

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