Rezultatele financiare ale Aurora în România. Câți bani au cheltuit românii în magazinele cu produse ieftine în 2025

La începutul acestui an, într-un interviu acordat publicației ucrainene LIGA.net, directorul executiv al companiei, Taras Panasenko, a declarat că vânzările realizate în România au fost de 26 de milioane de dolari, TVA inclus.

Potrivit acestuia, principalul motiv pentru care obiectivul nu a fost îndeplinit îl reprezintă faptul că ritmul de deschidere a magazinelor a fost mai redus decât cel prevăzut în planurile inițiale.

În prezent, rețeaua Aurora numără peste 60 de magazine pe piața locală, deschise în decurs de doi ani de la debutul activității în România.

Datele financiare arată o cifră de afaceri de aproape 100 de milioane de lei

Conform datelor raportate la Ministerul Finanțelor, Aurora a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri netă de aproape 100 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 20 de milioane de euro.

În același timp, veniturile companiei s-au ridicat la aproape 23 de milioane de euro. La finalul anului trecut, compania avea 614 angajați în România.

Comparativ, în 2024, Aurora raportase o cifră de afaceri de 32 de milioane de lei pe piața locală, ceea ce evidențiază o creștere a afacerilor în anul următor.

Tot în cursul anului trecut, retailerul ucrainean și-a extins prezența și în Capitală, prin deschiderea primelor magazine din București.