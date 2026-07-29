Rezultatele financiare ale Aurora în România. Câți bani au cheltuit românii în magazinele cu produse ieftine în 2025
Lanțul ucrainean de magazine Aurora, cunoscut pentru produsele comercializate la prețuri care pornesc de la 1 leu, și-a consolidat prezența pe piața din România, unde a depășit pragul de 60 de magazine în numai doi ani de la intrare. Cu toate acestea, planurile de dezvoltare nu au fost îndeplinite în ritmul estimat inițial, iar obiectivele financiare stabilite pentru 2025 au rămas sub nivelul așteptărilor, potrivit datelor prezentate de companie și informațiilor financiare raportate.
Extinderea mai lentă a influențat rezultatele financiare din România
Aurora Multimarket, companie din portofoliul Horizon Capital, și-a propus ca în 2025 să ajungă la venituri de 40 de milioane de euro pe piața românească. Ținta nu a fost însă atinsă.
La începutul acestui an, într-un interviu acordat publicației ucrainene LIGA.net, directorul executiv al companiei, Taras Panasenko, a declarat că vânzările realizate în România au fost de 26 de milioane de dolari, TVA inclus.
Potrivit acestuia, principalul motiv pentru care obiectivul nu a fost îndeplinit îl reprezintă faptul că ritmul de deschidere a magazinelor a fost mai redus decât cel prevăzut în planurile inițiale.
În prezent, rețeaua Aurora numără peste 60 de magazine pe piața locală, deschise în decurs de doi ani de la debutul activității în România.
Datele financiare arată o cifră de afaceri de aproape 100 de milioane de lei
Conform datelor raportate la Ministerul Finanțelor, Aurora a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri netă de aproape 100 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 20 de milioane de euro.
În același timp, veniturile companiei s-au ridicat la aproape 23 de milioane de euro. La finalul anului trecut, compania avea 614 angajați în România.
Comparativ, în 2024, Aurora raportase o cifră de afaceri de 32 de milioane de lei pe piața locală, ceea ce evidențiază o creștere a afacerilor în anul următor.
Tot în cursul anului trecut, retailerul ucrainean și-a extins prezența și în Capitală, prin deschiderea primelor magazine din București.
România reprezintă o pondere redusă în afacerile grupului
Deși rețeaua s-a dezvoltat pe piața românească, România are în continuare o contribuție modestă la rezultatele totale ale grupului.
Presa din Ucraina notează că vânzările realizate în România reprezintă aproximativ 2% din totalul încasărilor lanțului Aurora, care ajung la un miliard de dolari.
Între timp, grupul și-a continuat evoluția la nivel general. Taras Panasenko a anunțat recent că, în primele șase luni ale acestui an, cifra de afaceri a grupului a crescut până la 549,4 milioane de euro.
Directorul executiv nu a precizat însă care este contribuția pieței din România la acest rezultat.
Produsele ucrainene sunt prezente și în magazinele din România
Pe lângă dezvoltarea rețelei de magazine, compania a oferit și informații despre furnizorii ale căror produse ajung pe rafturile unităților deschise în România.
Taras Panasenko a declarat că 37 de producători din Ucraina sunt prezenți în magazinele Aurora din România.
Compania continuă astfel să își desfășoare activitatea pe piața locală, după ce a depășit pragul de 60 de unități comerciale, însă ritmul de expansiune mai redus față de estimările inițiale a influențat atât planurile de dezvoltare, cât și obiectivele financiare stabilite pentru anul 2025.