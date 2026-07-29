Ultima ora
România se împrumută din nou cu miliarde de euro. Ce sunt eurobondurile și ce înseamnă pentru români datoria făcută de stat
ECONOMIE

Rezultatele financiare ale Aurora în România. Câți bani au cheltuit românii în magazinele cu produse ieftine în 2025

Rezultatele financiare ale Aurora în România. Câți bani au cheltuit românii în magazinele cu produse ieftine în 2025
Aurora a raportat aproape 100 de milioane de lei cifră de afaceri în România
Ionuț Vieriu
de Ionuț Vieriu
Google Urmărește pe Google

Lanțul ucrainean de magazine Aurora, cunoscut pentru produsele comercializate la prețuri care pornesc de la 1 leu, și-a consolidat prezența pe piața din România, unde a depășit pragul de 60 de magazine în numai doi ani de la intrare. Cu toate acestea, planurile de dezvoltare nu au fost îndeplinite în ritmul estimat inițial, iar obiectivele financiare stabilite pentru 2025 au rămas sub nivelul așteptărilor, potrivit datelor prezentate de companie și informațiilor financiare raportate.

Cuprins
  1. Extinderea mai lentă a influențat rezultatele financiare din România
  2. Datele financiare arată o cifră de afaceri de aproape 100 de milioane de lei
  3. România reprezintă o pondere redusă în afacerile grupului
  4. Produsele ucrainene sunt prezente și în magazinele din România

Extinderea mai lentă a influențat rezultatele financiare din România

Aurora Multimarket, companie din portofoliul Horizon Capital, și-a propus ca în 2025 să ajungă la venituri de 40 de milioane de euro pe piața românească. Ținta nu a fost însă atinsă.

La începutul acestui an, într-un interviu acordat publicației ucrainene LIGA.net, directorul executiv al companiei, Taras Panasenko, a declarat că vânzările realizate în România au fost de 26 de milioane de dolari, TVA inclus.

Potrivit acestuia, principalul motiv pentru care obiectivul nu a fost îndeplinit îl reprezintă faptul că ritmul de deschidere a magazinelor a fost mai redus decât cel prevăzut în planurile inițiale.

În prezent, rețeaua Aurora numără peste 60 de magazine pe piața locală, deschise în decurs de doi ani de la debutul activității în România.

Datele financiare arată o cifră de afaceri de aproape 100 de milioane de lei

Conform datelor raportate la Ministerul Finanțelor, Aurora a încheiat anul 2025 cu o cifră de afaceri netă de aproape 100 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 20 de milioane de euro.

În același timp, veniturile companiei s-au ridicat la aproape 23 de milioane de euro. La finalul anului trecut, compania avea 614 angajați în România.

Comparativ, în 2024, Aurora raportase o cifră de afaceri de 32 de milioane de lei pe piața locală, ceea ce evidențiază o creștere a afacerilor în anul următor.

Tot în cursul anului trecut, retailerul ucrainean și-a extins prezența și în Capitală, prin deschiderea primelor magazine din București.

România reprezintă o pondere redusă în afacerile grupului

Deși rețeaua s-a dezvoltat pe piața românească, România are în continuare o contribuție modestă la rezultatele totale ale grupului.

Presa din Ucraina notează că vânzările realizate în România reprezintă aproximativ 2% din totalul încasărilor lanțului Aurora, care ajung la un miliard de dolari.

Între timp, grupul și-a continuat evoluția la nivel general. Taras Panasenko a anunțat recent că, în primele șase luni ale acestui an, cifra de afaceri a grupului a crescut până la 549,4 milioane de euro.

Directorul executiv nu a precizat însă care este contribuția pieței din România la acest rezultat.

Produsele ucrainene sunt prezente și în magazinele din România

Pe lângă dezvoltarea rețelei de magazine, compania a oferit și informații despre furnizorii ale căror produse ajung pe rafturile unităților deschise în România.

Taras Panasenko a declarat că 37 de producători din Ucraina sunt prezenți în magazinele Aurora din România.

Compania continuă astfel să își desfășoare activitatea pe piața locală, după ce a depășit pragul de 60 de unități comerciale, însă ritmul de expansiune mai redus față de estimările inițiale a influențat atât planurile de dezvoltare, cât și obiectivele financiare stabilite pentru anul 2025.

„Banii puşi la bancă în timpul căsniciei pe numele lui se împart la divorţ?”. Ce spune legea în România
Revista presei
Femeia.ro
Cine este și cu ce se ocupa Andreea-Mihaela Băluță, femeia de care edilul a divorțat după 20 de ani de mariaj FOTO
Hit.ro
Au apărut ochelarii de soare care recunosc clădirile și obiectele din jur și îți explică ce privești
Romania TV
Cine este și ce avere are Elenita, soția lui Alfred Simonis, gazda parangheliei PSD care a imflamat România
Hope.ro
Filmul românesc „Eu contez”, premiat de public la București și nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film
Adevarul
Cum au putut fi aduși 28.000 de oameni să termine calea ferată din Defileul Jiului. „Ultimul asalt al muntelui”
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
„Pot să mă cert cu partenerul în fața copilului?”. Un psiholog a lămurit dilema cu care mulți părinți se confruntă EXCLUSIV
Zooland.ro
Capibarele par blânde și liniștite când trăiesc în grup, dar în spatele acestei imagini se ascunde o realitate surprinzătoare