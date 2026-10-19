Renault reinventează monovolumul Espace după 42 de ani. Noul concept electric are șase scaune rotative și un interior ca un living

Șase scaune rotative și un habitaclu care poate deveni spațiu de relaxare

Renault E-Space Concept măsoară 4,7 metri lungime, 2,02 metri lățime și 1,67 metri înălțime. Dimensiunile sunt apropiate de cele ale unor automobile precum Volkswagen ID. Buzz în versiunea cu ampatament scurt sau Kia PV5 Passenger.

Designul exterior păstrează proporțiile caracteristice unui monovolum, cu o caroserie relativ joasă, suprafețe vitrate generoase și un plafon care favorizează spațiul interior. Constructorul a ales o interpretare modernă a liniilor primelor generații Espace.

Una dintre particularități este suprafața vitrată extinsă, inspirată inclusiv de principiile arhitecturii Bauhaus. Geamurile laterale coboară mai mult decât la automobilele convenționale, oferind pasagerilor o vizibilitate foarte bună asupra împrejurimilor.

Accesul la interior se face prin portiere spate cu deschidere amplă, iar podeaua este complet plată. Cele șase scaune individuale sunt concepute pentru a permite transformarea rapidă a habitaclului.

Scaunele de pe al doilea rând se pot roti la 180 de grade, astfel încât pasagerii să stea față în față cu cei de pe ultimul rând. Renault compară această configurație cu spațiile pentru patru persoane întâlnite în trenurile franceze TGV.

Fiecare loc poate fi adaptat pentru activități diferite, de la conversații și lucru până la consum multimedia. Pasagerii beneficiază de mese pliabile și ecrane de 12,3 inchi montate în spatele tetierelor.

Într-o configurație cu patru locuri, interiorul poate include o masă centrală de mari dimensiuni, utilă pentru activități recreative sau profesionale. (Renault – comunicat oficial)