Renault reinventează monovolumul Espace după 42 de ani. Noul concept electric are șase scaune rotative și un interior ca un living
Într-o perioadă în care aproape orice automobil de familie trebuie să arate ca un SUV, Renault încearcă să readucă în atenție o categorie pe care industria auto a abandonat-o treptat: monovolumele. Constructorul francez a prezentat la Salonul Auto de la Paris conceptul E-Space, o reinterpretare complet electrică a celebrului Espace din 1984, automobilul care a contribuit la popularizarea ideii de habitaclu modular în Europa.
Noul Renault E-Space Concept nu încearcă să concureze prin putere sau accelerații spectaculoase, ci prin modul în care folosește spațiul disponibil. Interiorul include șase scaune individuale care pot fi rotite, mese pliabile, ecrane multimedia și chiar un mic frigider. Pentru familiile din România obișnuite cu versatilitatea modelelor Dacia Jogger sau a monovolumelor clasice, propunerea Renault ar putea reprezenta o direcție interesantă pentru viitoarele automobile de familie.
Șase scaune rotative și un habitaclu care poate deveni spațiu de relaxare
Renault E-Space Concept măsoară 4,7 metri lungime, 2,02 metri lățime și 1,67 metri înălțime. Dimensiunile sunt apropiate de cele ale unor automobile precum Volkswagen ID. Buzz în versiunea cu ampatament scurt sau Kia PV5 Passenger.
Designul exterior păstrează proporțiile caracteristice unui monovolum, cu o caroserie relativ joasă, suprafețe vitrate generoase și un plafon care favorizează spațiul interior. Constructorul a ales o interpretare modernă a liniilor primelor generații Espace.
Una dintre particularități este suprafața vitrată extinsă, inspirată inclusiv de principiile arhitecturii Bauhaus. Geamurile laterale coboară mai mult decât la automobilele convenționale, oferind pasagerilor o vizibilitate foarte bună asupra împrejurimilor.
Accesul la interior se face prin portiere spate cu deschidere amplă, iar podeaua este complet plată. Cele șase scaune individuale sunt concepute pentru a permite transformarea rapidă a habitaclului.
Scaunele de pe al doilea rând se pot roti la 180 de grade, astfel încât pasagerii să stea față în față cu cei de pe ultimul rând. Renault compară această configurație cu spațiile pentru patru persoane întâlnite în trenurile franceze TGV.
Fiecare loc poate fi adaptat pentru activități diferite, de la conversații și lucru până la consum multimedia. Pasagerii beneficiază de mese pliabile și ecrane de 12,3 inchi montate în spatele tetierelor.
Într-o configurație cu patru locuri, interiorul poate include o masă centrală de mari dimensiuni, utilă pentru activități recreative sau profesionale. (Renault – comunicat oficial)
Renault propune o alternativă la SUV-uri, dar nu confirmă producția de serie
Habitaclul include o consolă multifuncțională cu purificator de aer, compartiment frigorific și controllere pentru jocuri video. Constructorul a integrat inclusiv un joc fizic Connect 4, detaliu care subliniază orientarea conceptului către timpul petrecut împreună.
Iluminarea ambientală este distribuită în mai multe zone ale interiorului, iar plafonul panoramic integrează un sistem de iluminare pentru citit.
Planșa de bord este dominată de un ecran panoramic curbat, denumit OpenR Panorama, care se întinde pe o mare parte din lățimea habitaclului. Acesta este completat de un ecran multimedia central.
Ambele ecrane sunt concepute pentru a putea pivota, permițând adaptarea experienței digitale la diferite scenarii de utilizare.
Volanul compact utilizează tehnologie steer-by-wire, ceea ce înseamnă că legătura dintre comenzile șoferului și direcția roților se realizează electronic, fără o conexiune mecanică tradițională permanentă în arhitectura prezentată.
Această soluție oferă designerilor mai multă libertate în organizarea habitaclului, însă implementarea sa pe automobilele de serie presupune sisteme redundante de siguranță.
Pentru piața românească, ideea unui automobil de familie foarte modular nu este deloc nouă. Renault Espace a avut o prezență importantă în Europa, iar Dacia Jogger demonstrează că există în continuare cerere pentru automobile practice, cu multe locuri și costuri relativ accesibile.
Diferența este că E-Space Concept mută accentul de la simpla capacitate de transport către confortul pasagerilor și transformarea automobilului într-un spațiu de petrecere a timpului.
Un asemenea model ar putea fi interesant pentru familiile care călătoresc frecvent, dar și pentru transportul premium de persoane sau servicii de mobilitate.
Totuși, Renault nu a prezentat specificațiile bateriei, autonomia sau puterea sistemului de propulsie. De asemenea, compania nu a confirmat existența unui program de producție și nici o eventuală dată de lansare.
Conceptul reprezintă în primul rând o demonstrație de design și tehnologie, nu un automobil care poate fi comandat în viitorul apropiat.
Chiar și în aceste condiții, Renault transmite un mesaj interesant: automobilul de familie nu trebuie să fie obligatoriu un SUV pentru a fi modern, spațios și atractiv.