Volkswagen recunoaște că ID. Buzz este prea scump. O nouă generație electrică promite prețuri mai mici și autonomie îmbunătățită
Volkswagen ID. Buzz a fost unul dintre cele mai interesante automobile electrice lansate în ultimii ani, însă succesul său de imagine nu s-a transformat automat în volume comerciale spectaculoase. Inspirat de celebrul microbuz Volkswagen din anii ’60, modelul combină designul nostalgic cu o platformă electrică modernă, dar prețul ridicat și autonomia relativ modestă au limitat atractivitatea sa pentru numeroși cumpărători.
Constructorul german pregătește acum o nouă generație ID. Buzz, iar directorul mărcii Volkswagen, Thomas Schäfer, a confirmat că viitorul model trebuie să devină mai accesibil. Declarațiile au fost făcute la Salonul Auto de la Paris din octombrie 2026, unde oficialii companiei au discutat despre utilizarea unei platforme noi, capabile să reducă costurile și să îmbunătățească performanțele automobilelor electrice.
Noua platformă SSP ar putea reduce costurile și îmbunătăți autonomia
Actualul Volkswagen ID. Buzz utilizează platforma MEB, dezvoltată pentru primele generații de automobile electrice moderne ale grupului german.
Această arhitectură a permis lansarea mai multor modele, inclusiv ID.3 și ID.4, dar constructorul pregătește înlocuirea treptată cu platforme mai avansate.
Viitoarea generație ID. Buzz va utiliza arhitectura Scalable Systems Platform, SSP, proiectată pentru a susține numeroase automobile electrice din portofoliul Volkswagen Group.
Principalul avantaj urmărit este reducerea costurilor de dezvoltare și producție prin standardizarea componentelor și utilizarea unor soluții tehnice comune.
Platforma SSP ar trebui să permită dezvoltarea unor sisteme de încărcare mai performante, autonomie îmbunătățită și integrarea unei arhitecturi software mai moderne.
Thomas Schäfer a recunoscut că actualul ID. Buzz are o structură a costurilor care limitează competitivitatea comercială. În consecință, noua generație va trebui să ofere o combinație mai bună între preț și caracteristicile tehnice.
Constructorul analizează inclusiv utilizarea bateriilor litiu-fier-fosfat, LFP, pentru anumite configurații. Acestea pot fi mai ieftine decât bateriile care utilizează chimii bogate în nichel și cobalt, în funcție de construcție și de condițiile pieței.
Un alt obiectiv este modernizarea interiorului. Volkswagen a început deja să reintroducă butoanele fizice pentru anumite funcții, după criticile primite pentru comenzile tactile ale generațiilor anterioare. (Auto Express)
Vânzările slabe din America arată de ce Volkswagen trebuie să schimbe strategia
La lansarea americană, ID. Buzz a atras atenția prin designul inspirat de microbuzele istorice Volkswagen, dar prețul de aproximativ 53.500 de euro, echivalentul a 60.000 de dolari, a fost considerat ridicat.
Autonomia versiunilor americane ajungea la aproximativ 377 de kilometri conform standardului EPA, în timp ce unele automobile electrice mai accesibile ofereau deja distanțe superioare între încărcări.
În trimestrul al treilea din 2026, Volkswagen a comercializat numai 432 de exemplare ID. Buzz în Statele Unite, reprezentând o scădere de aproximativ 82,5% față de perioada similară a anului precedent.
Compania a decis să nu comercializeze un model-year 2026 în Statele Unite, iar revenirea pe această piață a fost ulterior amânată până la anul-model 2028.
Scăderea vânzărilor demonstrează că nostalgia nu este suficientă pentru succesul unui automobil electric. Cumpărătorii compară autonomia, prețul, timpul de încărcare și dotările cu alternativele disponibile.
Pentru România, ID. Buzz rămâne un automobil interesant prin spațiul interior și caracterul său distinctiv. Poate fi utilizat atât ca vehicul familial, cât și pentru transport premium de persoane sau activități comerciale.
Totuși, prețul ridicat limitează publicul potențial, în special într-o piață în care cumpărătorii acordă o importanță considerabilă costurilor de exploatare.
Noua generație ar putea deveni mai atractivă dacă Volkswagen reușește să reducă prețul fără să compromită autonomia sau confortul.
Constructorul intenționează să păstreze elementele vizuale care au făcut celebru modelul, dar designerul Andreas Mindt a sugerat că reinterpretarea retro trebuie să evolueze pentru a nu deveni repetitivă.
Nu există încă o dată oficială de lansare pentru a doua generație ID. Buzz. Primele automobile bazate pe platforma SSP sunt așteptate până la sfârșitul deceniului, ceea ce sugerează că înlocuitorul actualului model ar putea apărea ulterior.
Deocamdată, Volkswagen confirmă direcția de dezvoltare, nu specificațiile finale sau un preț concret.
Succesul viitorului ID. Buzz va depinde de capacitatea constructorului de a combina designul recognoscibil cu avantajele economice și tehnice pe care cumpărătorii le așteaptă de la un automobil electric modern.