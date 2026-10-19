Volkswagen recunoaște că ID. Buzz este prea scump. O nouă generație electrică promite prețuri mai mici și autonomie îmbunătățită

Un alt obiectiv este modernizarea interiorului. Volkswagen a început deja să reintroducă butoanele fizice pentru anumite funcții, după criticile primite pentru comenzile tactile ale generațiilor anterioare. (Auto Express)

Vânzările slabe din America arată de ce Volkswagen trebuie să schimbe strategia

La lansarea americană, ID. Buzz a atras atenția prin designul inspirat de microbuzele istorice Volkswagen, dar prețul de aproximativ 53.500 de euro, echivalentul a 60.000 de dolari, a fost considerat ridicat.

Autonomia versiunilor americane ajungea la aproximativ 377 de kilometri conform standardului EPA, în timp ce unele automobile electrice mai accesibile ofereau deja distanțe superioare între încărcări.

În trimestrul al treilea din 2026, Volkswagen a comercializat numai 432 de exemplare ID. Buzz în Statele Unite, reprezentând o scădere de aproximativ 82,5% față de perioada similară a anului precedent.

Compania a decis să nu comercializeze un model-year 2026 în Statele Unite, iar revenirea pe această piață a fost ulterior amânată până la anul-model 2028.

Scăderea vânzărilor demonstrează că nostalgia nu este suficientă pentru succesul unui automobil electric. Cumpărătorii compară autonomia, prețul, timpul de încărcare și dotările cu alternativele disponibile.

Pentru România, ID. Buzz rămâne un automobil interesant prin spațiul interior și caracterul său distinctiv. Poate fi utilizat atât ca vehicul familial, cât și pentru transport premium de persoane sau activități comerciale.