Razer lansează Kitsune Ryu Edition, fight stick-ul fără manetă pentru fanii Street Fighter 6 ajunge la nivel de colecție
Razer aduce un nou motiv de bucurie pentru pasionații jocurilor de lupte și pentru colecționarii de periferice premium. Compania a prezentat Razer Kitsune Ryu Edition, o versiune specială a fight stick-ului fără manetă, inspirată de unul dintre cele mai cunoscute personaje din istoria gamingului: Ryu din universul Street Fighter.
Noul model combină performanța unui controller creat pentru competiții cu estetica unui produs de colecție. Lansat în cadrul EVO 2026, evenimentul dedicat comunității de fighting games desfășurat în Las Vegas, Kitsune Ryu Edition este destinat jucătorilor care caută precizie de nivel profesionist, dar și fanilor care vor un accesoriu cu personalitate.
Ryu transformă Razer Kitsune într-un obiect de colecție pentru comunitatea Street Fighter
Designul noului fight stick este construit în jurul imaginii lui Ryu, luptătorul emblematic din Street Fighter 6. Carcasa superioară din aluminiu are un finisaj special și combină tonuri de alb și negru, inspirate de disciplina și concentrarea personajului.
Accentele de roșu completează aspectul general și trimit la energia specifică lui Ryu, unul dintre cei mai apreciați World Warriors din seria Street Fighter. Rezultatul este un produs care poate sta atât într-un setup de gaming modern, cât și într-o colecție dedicată jocurilor de lupte.
Razer mizează pe combinația dintre design exclusivist și performanță tehnică. Fiind produs într-o serie limitată, Kitsune Ryu Edition se adresează în special comunității FGC (Fighting Game Community), unde fiecare milisecundă și fiecare comandă executată corect pot face diferența într-un meci.
La nivel hardware, noul model păstrează caracteristicile care au făcut remarcat Razer Kitsune, un controller arcade premium construit pentru PlayStation 5 și PC.
În locul joystick-ului clasic, dispozitivul folosește patru butoane direcționale, o soluție gândită pentru un control mai exact și mai rapid. Pentru jucătorii de Street Fighter, asta înseamnă execuții mai consistente pentru mișcări precum Hadoken sau Shoryuken, unde precizia este esențială.
Performanță de turneu, iluminare RGB și design pregătit pentru competiții
Razer Kitsune Ryu Edition folosește switch-uri optice liniare Razer low-profile, dezvoltate pentru răspuns rapid și acționare precisă. Cursa redusă a butoanelor permite input-uri mai rapide, un avantaj important în jocurile competitive unde reacția imediată poate decide rezultatul unei runde.
Controllerul include și iluminare Razer Chroma RGB, care permite personalizarea efectelor luminoase și adaptarea aspectului dispozitivului după preferințele fiecărui jucător.
Pe lângă performanță, Razer pune accent și pe mobilitate. Designul subțire și portabil face ca dispozitivul să fie ușor de transportat la turnee sau întâlniri ale comunității de gaming. Cablul USB Type-C detașabil simplifică utilizarea, iar sistemul integrat de fixare ajută la menținerea unei conexiuni stabile în timpul jocului.
O funcție dedicată competițiilor este Tournament Lock, care dezactivează butoanele care nu sunt necesare în timpul meciurilor. Astfel, jucătorii reduc riscul unor apăsări accidentale și se pot concentra exclusiv pe strategie, timing și execuție.
Razer Kitsune Ryu Edition este disponibil pentru precomandă la un preț recomandat de 339,99 euro, exclusiv prin Razer.com și magazinele RazerStore din întreaga lume. Livrările sunt programate să înceapă în iulie 2026, iar produsul va ajunge ulterior și la anumiți retaileri în trimestrul al treilea al anului.
Pentru fanii Street Fighter, noul controller nu este doar un accesoriu de gaming, ci o combinație între tehnologie, performanță și nostalgia unui personaj care a definit genul fighting. Ryu rămâne simbolul disciplinei și al dorinței de perfecționare, iar 01 încearcă să transfere exact această idee într-un dispozitiv construit pentru competiție.