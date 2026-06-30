Razer lansează Kitsune Ryu Edition, fight stick-ul fără manetă pentru fanii Street Fighter 6 ajunge la nivel de colecție

Ryu transformă Razer Kitsune într-un obiect de colecție pentru comunitatea Street Fighter

Designul noului fight stick este construit în jurul imaginii lui Ryu, luptătorul emblematic din Street Fighter 6. Carcasa superioară din aluminiu are un finisaj special și combină tonuri de alb și negru, inspirate de disciplina și concentrarea personajului.

Accentele de roșu completează aspectul general și trimit la energia specifică lui Ryu, unul dintre cei mai apreciați World Warriors din seria Street Fighter. Rezultatul este un produs care poate sta atât într-un setup de gaming modern, cât și într-o colecție dedicată jocurilor de lupte.

Razer mizează pe combinația dintre design exclusivist și performanță tehnică. Fiind produs într-o serie limitată, Kitsune Ryu Edition se adresează în special comunității FGC (Fighting Game Community), unde fiecare milisecundă și fiecare comandă executată corect pot face diferența într-un meci.

La nivel hardware, noul model păstrează caracteristicile care au făcut remarcat Razer Kitsune, un controller arcade premium construit pentru PlayStation 5 și PC.

În locul joystick-ului clasic, dispozitivul folosește patru butoane direcționale, o soluție gândită pentru un control mai exact și mai rapid. Pentru jucătorii de Street Fighter, asta înseamnă execuții mai consistente pentru mișcări precum Hadoken sau Shoryuken, unde precizia este esențială.

Performanță de turneu, iluminare RGB și design pregătit pentru competiții

Razer Kitsune Ryu Edition folosește switch-uri optice liniare Razer low-profile, dezvoltate pentru răspuns rapid și acționare precisă. Cursa redusă a butoanelor permite input-uri mai rapide, un avantaj important în jocurile competitive unde reacția imediată poate decide rezultatul unei runde.

Controllerul include și iluminare Razer Chroma RGB, care permite personalizarea efectelor luminoase și adaptarea aspectului dispozitivului după preferințele fiecărui jucător.