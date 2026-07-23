Pune aceste două ingrediente pe noptieră pentru a scăpa de ţânţari. Trucul redescoperit în fiecare vară

Mirosul său puternic este considerat neplăcut pentru țânțari, motiv pentru care multe persoane aleg să pună un pahar cu oțet alb în apropierea ferestrelor sau în încăperile unde apar frecvent insectele.

Există și varianta preparării unui repelent de casă. În acest caz, oțetul poate fi amestecat cu câteva picături de ulei esențial de eucalipt, iar soluția poate fi pulverizată pe tocurile ferestrelor, ale ușilor sau în alte zone prin care țânțarii pot pătrunde în locuință.

Pentru cei care preferă o capcană improvizată, poate fi folosit oțetul de mere într-o sticlă deschisă. Aroma dulce poate atrage țânțarii, iar odată intrați în recipient, aceștia întâmpină dificultăți în a mai ieși.

Plante care pot contribui la alungarea insectelor

Există și plante apreciate atât pentru aspectul lor decorativ, cât și pentru aroma intensă, care poate ajuta la ținerea țânțarilor la distanță.

Printre acestea se află mușcata lămâie (Pelargonium crispum), recunoscută pentru parfumul citric al frunzelor. Planta are nevoie de multă lumină solară sau de umbră parțială și produce flori în nuanțe de alb, roz sau mov.

Și busuiocul este menționat printre plantele folosite în acest scop. Cunoscut mai ales ca ingredient în bucătărie, acesta poate fi cultivat atât în ghiveci, cât și în grădină. Pentru o dezvoltare corespunzătoare are nevoie de căldură, lumină și udare moderată.

Lavanda completează lista plantelor recomandate. Pe lângă florile sale mov și parfumul intens, aceasta poate contribui la îndepărtarea țânțarilor. Are nevoie de soare și de un sol bine drenat, deoarece excesul de apă nu îi este favorabil.