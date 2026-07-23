Pune aceste două ingrediente pe noptieră pentru a scăpa de ţânţari. Trucul redescoperit în fiecare vară
Vara vine cu zile lungi, concedii și seri petrecute în aer liber, însă odată cu temperaturile ridicate își fac apariția și țânțarii. Pentru multe persoane, adevărata problemă începe noaptea, când bâzâitul insectelor în jurul patului poate transforma somnul într-o experiență neplăcută. Din acest motiv, în fiecare sezon cald revin în atenție diferite soluții naturale, iar unul dintre cele mai cunoscute remedii este din nou popular pe rețelele de socializare. Trucul presupune folosirea a doar două ingrediente pe care majoritatea oamenilor le au deja în casă: lămâia și cuișoarele.
Remediul cu lămâie și cuișoare, redescoperit în fiecare sezon cald
În ultimii ani, numeroși utilizatori de pe TikTok și Instagram au readus în atenție un remediu vechi, transmis din generație în generație. Cei care îl folosesc spun că amplasarea unei jumătăți de lămâie în care sunt înfipte cuișoare pe noptieră sau în apropierea unei ferestre poate reduce semnificativ prezența țânțarilor în timpul nopții.
Popularitatea acestui truc se datorează simplității sale. Nu implică utilizarea unor substanțe chimice și poate fi pregătit în doar câteva minute.
Efectul este explicat prin combinația dintre aroma citrică a lămâii și uleiurile esențiale eliberate de cuișoare. Lămâia conține compuși aromatici, precum limonenul și citralul, ale căror mirosuri sunt considerate neplăcute pentru țânțari. În același timp, cuișoarele conțin eugenol, un ulei esențial cu aromă puternică, despre care diverse studii au observat că are proprietăți repelente împotriva unor insecte.
Prin combinarea celor două ingrediente, uleiurile esențiale și compușii aromatici sunt eliberați treptat în aer, creând un mediu pe care țânțarii tind să îl evite.
Cum se prepară remediul
Prepararea acestui remediu natural este foarte simplă și nu necesită ingrediente speciale.
Pașii sunt următorii:
- se taie o lămâie în două;
- în pulpa fiecărei jumătăți se introduc între 15 și 30 de cuișoare;
- jumătățile se așază pe noptieră, lângă fereastră sau în locul unde se dorește îndepărtarea țânțarilor.
Pe măsură ce trece timpul, aroma începe să își piardă din intensitate. Din acest motiv, este recomandat ca lămâia să fie înlocuită la fiecare una sau două zile pentru ca mirosul să rămână suficient de puternic.
Oțetul, un alt remediu folosit împotriva țânțarilor
Pe lângă combinația dintre lămâie și cuișoare, oțetul este un alt ingredient folosit frecvent în încercarea de a ține insectele la distanță.
Mirosul său puternic este considerat neplăcut pentru țânțari, motiv pentru care multe persoane aleg să pună un pahar cu oțet alb în apropierea ferestrelor sau în încăperile unde apar frecvent insectele.
Există și varianta preparării unui repelent de casă. În acest caz, oțetul poate fi amestecat cu câteva picături de ulei esențial de eucalipt, iar soluția poate fi pulverizată pe tocurile ferestrelor, ale ușilor sau în alte zone prin care țânțarii pot pătrunde în locuință.
Pentru cei care preferă o capcană improvizată, poate fi folosit oțetul de mere într-o sticlă deschisă. Aroma dulce poate atrage țânțarii, iar odată intrați în recipient, aceștia întâmpină dificultăți în a mai ieși.
Plante care pot contribui la alungarea insectelor
Există și plante apreciate atât pentru aspectul lor decorativ, cât și pentru aroma intensă, care poate ajuta la ținerea țânțarilor la distanță.
Printre acestea se află mușcata lămâie (Pelargonium crispum), recunoscută pentru parfumul citric al frunzelor. Planta are nevoie de multă lumină solară sau de umbră parțială și produce flori în nuanțe de alb, roz sau mov.
Și busuiocul este menționat printre plantele folosite în acest scop. Cunoscut mai ales ca ingredient în bucătărie, acesta poate fi cultivat atât în ghiveci, cât și în grădină. Pentru o dezvoltare corespunzătoare are nevoie de căldură, lumină și udare moderată.
Lavanda completează lista plantelor recomandate. Pe lângă florile sale mov și parfumul intens, aceasta poate contribui la îndepărtarea țânțarilor. Are nevoie de soare și de un sol bine drenat, deoarece excesul de apă nu îi este favorabil.
De ce unii oameni sunt înțepați mai des decât alții
Un alt aspect legat de țânțari este motivul pentru care unele persoane par să fie înțepate mai frecvent decât altele.
Transpirația și temperatura corpului joacă un rol important. Atunci când o persoană transpiră, organismul eliberează compuși precum acidul lactic, acidul uric și amoniacul, substanțe pe care țânțarii le pot detecta chiar și în concentrații foarte mici.
În plus, insectele identifică și dioxidul de carbon eliminat în timpul respirației. Cu ajutorul receptorilor senzoriali, acestea reușesc să localizeze mai ușor persoanele din apropiere.