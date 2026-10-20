Patru liceeni din Galați au găsit o utilizare neașteptată pentru astronomie. Proiectul care poate face clădirile mai eficiente

Prototipul conectează mai multe funcții ale unei încăperi la un controller ESP32. Senzorii urmăresc prezența persoanelor, temperatura, umiditatea, lumina și vibrațiile, iar informațiile sunt folosite pentru comenzi automate.

Sistemul poate stinge lumina când încăperea nu este utilizată, poate porni ventilația atunci când temperatura crește și poate regla jaluzelele. Ideea este ca echipamentele să funcționeze coordonat, în loc să reacționeze separat la schimbările din cameră.

Proiectul pornește de la situații întâlnite frecvent în clădiri, precum iluminatul rămas aprins într-un spațiu gol. Automatizarea urmărește să adapteze funcționarea echipamentelor la utilizarea efectivă a încăperii.

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Cum ar putea astronomia să reducă încălzirea unei camere

Componenta astronomică a proiectului pornește de la experiența competițională a doi dintre membri. Rareș și David au participat la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică, unde au obținut medalii de bronz, argint și aur.

Pentru o versiune viitoare, echipa propune calcularea poziției Soarelui în funcție de coordonatele clădirii, dată și oră. Astfel, sistemul ar putea anticipa momentul în care o fereastră urmează să fie expusă direct radiației solare.

Într-o zi călduroasă, jaluzelele s-ar putea închide înainte ca încăperea să se încălzească puternic. Mecanismul ar urmări reducerea căldurii care pătrunde prin ferestre și, implicit, a necesarului de răcire.