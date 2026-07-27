„Prenume” sau „nume”? Confuzia care apare inclusiv în acte și formulare

În limba română, numele reprezintă numele de familie, adică elementul comun membrilor aceleiași familii și cel care apare, de regulă, ultimul în exprimarea uzuală. În schimb, prenumele este numele primit la naștere și cel prin care o persoană este identificată în cadrul familiei sau al cercului apropiat.

De exemplu, în cazul unei persoane care se numește Maria Popescu, „Popescu” este numele de familie, iar „Maria” este prenumele. Dacă persoana are mai multe prenume, toate trebuie trecute în rubrica destinată prenumelui, exact așa cum apar în actele de identitate.

Tocmai această diferență simplă este trecută uneori cu vederea, iar multe persoane completează rubrica „Nume” cu numele complet sau inversează cele două informații.

De ce apar atât de des greșelile în formulare

O parte dintre erori sunt generate chiar de formularele diferite folosite de instituții și companii. Unele documente solicită „Nume” și „Prenume”, în timp ce altele folosesc formularea „Nume de familie” și „Prenume”, ceea ce reduce riscul de interpretare greșită.

Există însă și formulare în limbi străine, unde apar termeni precum „Last Name”, „Family Name”, „Surname”, „First Name” sau „Given Name”. Pentru persoanele care nu sunt familiarizate cu aceste expresii, completarea poate deveni și mai dificilă.

În plus, multe platforme online validează automat informațiile introduse. Dacă numele și prenumele sunt inversate, pot apărea neconcordanțe între formular și documentele oficiale, iar solicitarea poate necesita verificări suplimentare.

Acesta este motivul pentru care este recomandat ca datele personale să fie completate întotdeauna exact în ordinea în care apar în cartea de identitate, pașaport sau alte acte oficiale.