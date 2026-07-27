„Prenume” sau „nume”? Confuzia care apare inclusiv în acte și formulare
Completarea unui formular pare, la prima vedere, una dintre cele mai simple activități administrative. Cu toate acestea, una dintre cele mai frecvente greșeli întâlnite în documentele oficiale este confuzia dintre „nume” și „prenume”. Deși termenii sunt utilizați zilnic, nu puțini români îi încurcă atunci când completează cereri, contracte, formulare online sau documente emise de instituțiile publice. În unele cazuri, eroarea poate duce la completarea incorectă a actelor și chiar la întârzieri în procesarea acestora.
Ce înseamnă, de fapt, „nume” și „prenume”
Confuzia apare, în principal, din cauza modului în care sunt formulate unele documente sau a obișnuinței de a folosi expresia „nume și prenume” fără a face o distincție clară între cei doi termeni.
În limba română, numele reprezintă numele de familie, adică elementul comun membrilor aceleiași familii și cel care apare, de regulă, ultimul în exprimarea uzuală. În schimb, prenumele este numele primit la naștere și cel prin care o persoană este identificată în cadrul familiei sau al cercului apropiat.
De exemplu, în cazul unei persoane care se numește Maria Popescu, „Popescu” este numele de familie, iar „Maria” este prenumele. Dacă persoana are mai multe prenume, toate trebuie trecute în rubrica destinată prenumelui, exact așa cum apar în actele de identitate.
Tocmai această diferență simplă este trecută uneori cu vederea, iar multe persoane completează rubrica „Nume” cu numele complet sau inversează cele două informații.
De ce apar atât de des greșelile în formulare
O parte dintre erori sunt generate chiar de formularele diferite folosite de instituții și companii. Unele documente solicită „Nume” și „Prenume”, în timp ce altele folosesc formularea „Nume de familie” și „Prenume”, ceea ce reduce riscul de interpretare greșită.
Există însă și formulare în limbi străine, unde apar termeni precum „Last Name”, „Family Name”, „Surname”, „First Name” sau „Given Name”. Pentru persoanele care nu sunt familiarizate cu aceste expresii, completarea poate deveni și mai dificilă.
În plus, multe platforme online validează automat informațiile introduse. Dacă numele și prenumele sunt inversate, pot apărea neconcordanțe între formular și documentele oficiale, iar solicitarea poate necesita verificări suplimentare.
Acesta este motivul pentru care este recomandat ca datele personale să fie completate întotdeauna exact în ordinea în care apar în cartea de identitate, pașaport sau alte acte oficiale.
Expresia „nume și prenume” contribuie și ea la confuzie
În vorbirea de zi cu zi, expresia „nume și prenume” este folosită foarte des, însă mulți oameni ajung să creadă că termenul „nume” se referă la numele complet al unei persoane.
În realitate, atunci când un formular conține două rubrici separate, fiecare are un rol precis. Rubrica „Nume” este destinată exclusiv numelui de familie, iar rubrica „Prenume” trebuie completată cu unul sau toate prenumele din actele de identitate.
Dacă documentul solicită „Nume și prenume” într-o singură rubrică, atunci se completează numele complet al persoanei. În schimb, atunci când cele două câmpuri sunt separate, informațiile trebuie împărțite corespunzător.
Această diferență, deși pare minoră, poate evita numeroase erori administrative și poate reduce situațiile în care documentele trebuie refăcute.
Cum completezi corect documentele oficiale
Atunci când completezi un formular, este important să verifici cu atenție denumirea fiecărei rubrici înainte de a introduce datele personale. Dacă există câmpuri distincte pentru „Nume” și „Prenume”, primul trebuie completat cu numele de familie, iar al doilea cu prenumele sau prenumele înscrise în actele oficiale.
În cazul documentelor electronice, este recomandată și verificarea informațiilor înainte de trimitere, deoarece multe sisteme nu permit modificarea datelor după transmiterea formularului.
O atenție suplimentară este necesară și atunci când sunt completate documente pentru călătorii, înscrieri la examene, contracte sau formulare bancare, unde datele trebuie să corespundă în totalitate cu cele din actele de identitate.
Deși diferența dintre „nume” și „prenume” este una clară din punct de vedere administrativ, confuzia continuă să apară frecvent. O simplă verificare înainte de completarea unui formular poate preveni greșeli care, ulterior, pot necesita corectarea sau refacerea documentelor.