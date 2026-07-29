Poți construi un gard mai înalt decât al vecinului? Ce spune legea despre limitele proprietății

Ce prevede Codul civil despre înălțimea gardurilor

Potrivit art. 660 alin. (1) din Codul civil, zidul, șanțul sau orice altă despărțitură dintre două proprietăți — inclusiv gardul, indiferent de material — este prezumat a fi în proprietatea comună a vecinilor, dacă nu rezultă contrariul din titlul de proprietate sau dintr-un semn de necomunitate.

Limita de înălțime este stabilită însă de art. 662 alin. (2) din Codul civil, care prevede că, în lipsa unor dispoziții legale, a regulamentelor locale de urbanism sau a obiceiului locului, înălțimea zidului comun se stabilește de părți, dar nu poate depăși 2 metri, socotindu-se și coama zidului.

Această limită reprezintă regula generală aplicabilă gardurilor dintre proprietăți atunci când nu există alte prevederi urbanistice care stabilesc condiții diferite.

Poți avea un gard mai înalt decât cel al vecinului?

Da, este posibil ca gardul tău să fie mai înalt decât cel al vecinului.

De exemplu, dacă împrejmuirea vecinului are 1,50 metri, nimic nu împiedică realizarea unui gard de 1,80 metri sau chiar de până la 2 metri, atât timp cât sunt respectate prevederile legale și eventualele reguli stabilite prin documentațiile de urbanism.

În schimb, dacă se dorește construirea unui gard care depășește limita generală prevăzută de Codul civil, situația trebuie analizată în funcție de reglementările locale de urbanism și de autorizația emisă de autoritatea competentă. În anumite cazuri, în funcție de proiect și de amplasare, poate fi necesar și acordul vecinului, dacă acesta este prevăzut de documentația de urbanism sau dacă gardul este unul comun.

Există diferențe între gardul de la stradă și cel dintre vecini

Nu toate gardurile sunt supuse acelorași reguli.