Poți construi un gard mai înalt decât al vecinului? Ce spune legea despre limitele proprietății
Construirea unui gard este una dintre cele mai frecvente lucrări realizate de proprietarii de case, însă puțini știu că există reguli legale privind amplasarea, înălțimea și modul în care acesta poate fi ridicat. Deși, la prima vedere, pare că fiecare poate construi orice dorește pe propriul teren, legislația din România stabilește limite și condiții care trebuie respectate.
- Ce prevede Codul civil despre înălțimea gardurilor
- Poți avea un gard mai înalt decât cel al vecinului?
- Există diferențe între gardul de la stradă și cel dintre vecini
- Când este necesară autorizația de construire
- Cum influențează amplasarea gardului drepturile proprietarilor
- Ce trebuie să verifici înainte de a construi un gard
O întrebare des întâlnită este dacă un proprietar poate ridica un gard mai înalt decât cel al vecinului. Răspunsul nu este unul simplu, deoarece depinde atât de prevederile Codului civil, cât și de regulamentele locale de urbanism și de situația concretă a terenului.
Ce prevede Codul civil despre înălțimea gardurilor
Potrivit art. 660 alin. (1) din Codul civil, zidul, șanțul sau orice altă despărțitură dintre două proprietăți — inclusiv gardul, indiferent de material — este prezumat a fi în proprietatea comună a vecinilor, dacă nu rezultă contrariul din titlul de proprietate sau dintr-un semn de necomunitate.
Limita de înălțime este stabilită însă de art. 662 alin. (2) din Codul civil, care prevede că, în lipsa unor dispoziții legale, a regulamentelor locale de urbanism sau a obiceiului locului, înălțimea zidului comun se stabilește de părți, dar nu poate depăși 2 metri, socotindu-se și coama zidului.
Această limită reprezintă regula generală aplicabilă gardurilor dintre proprietăți atunci când nu există alte prevederi urbanistice care stabilesc condiții diferite.
Poți avea un gard mai înalt decât cel al vecinului?
Da, este posibil ca gardul tău să fie mai înalt decât cel al vecinului.
De exemplu, dacă împrejmuirea vecinului are 1,50 metri, nimic nu împiedică realizarea unui gard de 1,80 metri sau chiar de până la 2 metri, atât timp cât sunt respectate prevederile legale și eventualele reguli stabilite prin documentațiile de urbanism.
În schimb, dacă se dorește construirea unui gard care depășește limita generală prevăzută de Codul civil, situația trebuie analizată în funcție de reglementările locale de urbanism și de autorizația emisă de autoritatea competentă. În anumite cazuri, în funcție de proiect și de amplasare, poate fi necesar și acordul vecinului, dacă acesta este prevăzut de documentația de urbanism sau dacă gardul este unul comun.
Există diferențe între gardul de la stradă și cel dintre vecini
Nu toate gardurile sunt supuse acelorași reguli.
Gardul dintre proprietăți este analizat în principal prin prisma dispozițiilor Codului civil (art. 660-663) și a relațiilor de vecinătate.
În schimb, gardul construit la stradă intră și sub incidența regulamentelor locale de urbanism. Primăriile pot stabili prin Planul Urbanistic General (PUG) sau prin Regulamentul Local de Urbanism condiții privind înălțimea maximă admisă, materialele utilizate ori gradul de transparență al împrejmuirii.
Din acest motiv, înaintea începerii lucrărilor este recomandată verificarea cerințelor aplicabile în localitatea unde se află imobilul.
Când este necesară autorizația de construire
În cele mai multe situații, realizarea unui gard nou necesită respectarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
În funcție de caracteristicile lucrării, proprietarul poate avea nevoie de Certificat de Urbanism, iar ulterior de Autorizație de Construire, emisă de autoritatea administrației publice locale.
Există și situații în care sunt executate doar lucrări de întreținere sau reparații ale unui gard existent. În funcție de natura intervenției și de prevederile aplicabile, acestea pot beneficia de un regim diferit. Tocmai de aceea, înainte de începerea oricărei lucrări este recomandată verificarea condițiilor impuse de compartimentul de urbanism al primăriei.
Cum influențează amplasarea gardului drepturile proprietarilor
Locul în care este construit gardul este la fel de important precum înălțimea acestuia.
Dacă împrejmuirea este amplasată pe linia de hotar, aceasta poate avea regimul unui gard comun, iar modificarea sau reconstruirea sa trebuie realizată cu respectarea drepturilor ambilor proprietari. Conform art. 661 din Codul civil, anumite semne fizice — de exemplu, culmea zidului dreaptă și perpendiculară spre un fond, dar înclinată spre celălalt — pot indica proprietatea exclusivă a unuia dintre vecini, răsturnând astfel prezumția de comunitate.
În schimb, atunci când gardul este construit integral pe terenul unui singur proprietar, acesta îi aparține exclusiv. Chiar și în această situație, gardul trebuie să respecte autorizația emisă, regulamentele locale și normele privind raporturile de vecinătate prevăzute de Codul civil.
Pentru evitarea unor eventuale litigii, specialiștii recomandă identificarea exactă a limitelor proprietății înainte de turnarea fundației, pe baza documentației cadastrale.
Ce trebuie să verifici înainte de a construi un gard
Înainte de începerea lucrărilor, proprietarii ar trebui să parcurgă câțiva pași importanți.
În primul rând, este necesară verificarea limitelor de proprietate din documentele cadastrale. Ulterior, este recomandată solicitarea unui Certificat de Urbanism, pentru a afla condițiile aplicabile terenului respectiv.
De asemenea, dacă gardul urmează să fie amplasat pe linia de hotar sau afectează o împrejmuire comună, este indicată discutarea proiectului cu vecinul înainte de începerea lucrărilor.
Respectarea acestor etape poate preveni conflictele și eventualele probleme juridice care pot apărea ulterior.