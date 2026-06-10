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Vacanțe și turism

Poți călători în Turcia doar cu cartea de identitate? Reguli actualizate pentru 2026 și detalii importante despre noul document electronic

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Poți călători în Turcia doar cu cartea de identitate? Reguli actualizate pentru 2026 și detalii importante despre noul document electronic
Turcia rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor

Turcia rămâne una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, iar mulți turiști se întreabă înainte de plecare dacă mai au nevoie de pașaport sau dacă pot intra în țară doar cu cartea de identitate.

Cuprins
  1. Cu ce documente pot intra românii în Turcia
  2. Ce valabilitate trebuie să aibă documentele
  3. Ce se întâmplă la frontieră dacă intri cu cartea de identitate
  4. Există probleme cu noua carte electronică de identitate?
  5. Ce documente suplimentare pot fi cerute turiștilor
  6. Atenție: regula se aplică doar turiștilor

Începând cu 21 mai 2024, autoritățile turce permit cetățenilor români să călătorească în Turcia folosind cartea de identitate sau cartea electronică de identitate aflată în termen de valabilitate. Măsura este valabilă și în 2026 și simplifică semnificativ călătoriile turistice.

Cu ce documente pot intra românii în Turcia

Pentru a intra pe teritoriul Turciei, cetățenii români trebuie să dețină unul dintre următoarele documente valabile: carte de identitate, carte electronică de identitate, pașaport simplu, pașaport simplu electronic, pașaport temporar, pașaport diplomatic sau pașaport de serviciu.

Pentru turiști, cea mai importantă schimbare este posibilitatea de a călători folosind exclusiv cartea de identitate, fără obligația de a prezenta un pașaport.

Cetățenii români pot sta sau tranzita teritoriul turc timp de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

Ce valabilitate trebuie să aibă documentele

Cartea de identitate sau cartea electronică de identitate trebuie să fie în termen de valabilitate pe întreaga perioadă a călătoriei. Autoritățile precizează că documentul poate fi utilizat inclusiv în ultima zi de valabilitate pentru ieșirea din Turcia.

În schimb, pentru cei care aleg să călătorească folosind pașaportul, regulile sunt mai stricte. Pașaportul trebuie să aibă o valabilitate de minimum 150 de zile de la data intrării în Turcia și să conțină cel puțin o pagină liberă.

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Ce se întâmplă la frontieră dacă intri cu cartea de identitate

La fiecare intrare în Turcia pe baza cărții de identitate sau a cărții electronice de identitate, poliția de frontieră turcă eliberează un formular special.

Pe acest document sunt înscrise numele și prenumele persoanei, cetățenia, sexul și data intrării în țară, fiind aplicată și ștampila de intrare.

Formularul trebuie păstrat pe întreaga durată a șederii și prezentat la eventualele controale efectuate de autoritățile turce, precum și la ieșirea din țară.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă turiștilor să verifice cu atenție completarea documentului și să se asigure că acesta este ștampilat corespunzător la intrare.

Există probleme cu noua carte electronică de identitate?

Cartea electronică de identitate este acceptată de autoritățile turce în aceleași condiții ca documentul clasic.

Totuși, MAE avertizează că procedurile de verificare la punctele de frontieră pot dura mai mult în cazul persoanelor care călătoresc cu cartea de identitate decât în cazul celor care folosesc pașaportul.

Pentru a evita eventualele neclarități, autoritățile recomandă ca intrarea și ieșirea din Turcia să se facă utilizând același document și același formular primit la frontieră.

Ce documente suplimentare pot fi cerute turiștilor

Deși nu mai este necesar pașaportul pentru călătoriile turistice, cetățenii români trebuie să poată demonstra scopul vizitei.

La controlul de frontieră, autoritățile turce pot solicita documente precum biletul de întoarcere, rezervarea la hotel sau alte dovezi privind cazarea și perioada șederii.

În cazul minorilor, se aplică regulile românești privind ieșirea din țară, inclusiv obligația prezentării declarațiilor notariale atunci când copilul călătorește fără unul dintre părinți.

Atenție: regula se aplică doar turiștilor

Posibilitatea de a intra în Turcia cu cartea de identitate este valabilă exclusiv pentru călătoriile în scop turistic.

Șoferii care desfășoară activități comerciale, inclusiv conducătorii de camioane, autocare, autobuze sau microbuze, trebuie să dețină în continuare un pașaport valabil și documentele specifice necesare pentru activitatea desfășurată.

Pentru turiștii români care aleg litoralul turcesc în această vară, regulile sunt însă simple: o carte de identitate valabilă este suficientă pentru intrarea în țară, cu condiția păstrării formularului primit la frontieră și respectării perioadei maxime de ședere.

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