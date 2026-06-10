Poți călători în Turcia doar cu cartea de identitate? Reguli actualizate pentru 2026 și detalii importante despre noul document electronic

Cu ce documente pot intra românii în Turcia

Pentru a intra pe teritoriul Turciei, cetățenii români trebuie să dețină unul dintre următoarele documente valabile: carte de identitate, carte electronică de identitate, pașaport simplu, pașaport simplu electronic, pașaport temporar, pașaport diplomatic sau pașaport de serviciu.

Pentru turiști, cea mai importantă schimbare este posibilitatea de a călători folosind exclusiv cartea de identitate, fără obligația de a prezenta un pașaport.

Cetățenii români pot sta sau tranzita teritoriul turc timp de până la 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

Ce valabilitate trebuie să aibă documentele

Cartea de identitate sau cartea electronică de identitate trebuie să fie în termen de valabilitate pe întreaga perioadă a călătoriei. Autoritățile precizează că documentul poate fi utilizat inclusiv în ultima zi de valabilitate pentru ieșirea din Turcia.

În schimb, pentru cei care aleg să călătorească folosind pașaportul, regulile sunt mai stricte. Pașaportul trebuie să aibă o valabilitate de minimum 150 de zile de la data intrării în Turcia și să conțină cel puțin o pagină liberă.

Ce se întâmplă la frontieră dacă intri cu cartea de identitate

La fiecare intrare în Turcia pe baza cărții de identitate sau a cărții electronice de identitate, poliția de frontieră turcă eliberează un formular special.

Pe acest document sunt înscrise numele și prenumele persoanei, cetățenia, sexul și data intrării în țară, fiind aplicată și ștampila de intrare.