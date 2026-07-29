PlayStation Plus dă lovitura în august: trei jocuri foarte diferite și un bonus pentru fanii Marvel
Sony a anunțat jocurile lunare oferite abonaților PlayStation Plus în august 2026. Selecția include „Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition”, „Big Walk” și „Signalis”, conform anunțului publicat pe blogul oficial PlayStation. Cele trei titluri vor putea fi revendicate în perioada 4–31 august de abonații Essential, Extra și Premium.
Lista nu este foarte lungă, dar acoperă mai multe tipuri de experiențe. Primești un joc postapocaliptic amplu, o aventură cooperativă construită în jurul comunicării și unul dintre cele mai apreciate titluri horror independente din ultimii ani.
Sony oferă și un pachet suplimentar pentru „Marvel Tōkon: Fighting Souls”. Acesta va deveni disponibil pe 6 august și va include avatare și elemente cosmetice inspirate de personajele Marvel.
Dying Light 2 este jocul principal al lunii
Cel mai important titlu al selecției este „Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition”. Jocul va fi disponibil atât pe PlayStation 4, cât și pe PlayStation 5. Acțiunea are loc într-un oraș postapocaliptic în care oamenii încearcă să supraviețuiască după răspândirea unui virus.
Îl controlezi pe Aiden Caldwell, un călător care își caută sora și încearcă să descopere adevărul despre propriul trecut. Orașul este împărțit între mai multe facțiuni, iar alegerile tale pot schimba anumite zone, misiuni și relații.
Jocul combină luptele corp la corp cu un sistem de parkour. Poți sări între acoperișuri, urca pe clădiri și evita străzile pline de infectați. Noaptea, creaturile devin mai agresive, iar deplasarea prin oraș devine considerabil mai periculoasă.
„Dying Light 2” poate fi parcurs și în modul cooperativ pentru până la patru jucători. Titlul a mai fost inclus în catalogul PlayStation Plus Extra și Premium, dar oferta din august îl transformă într-un joc lunar. După ce îl revendici, îl poți păstra în bibliotecă atât timp cât abonamentul tău rămâne activ.
Big Walk și Signalis completează o selecție neobișnuită
„Big Walk” este disponibil numai pe PlayStation 5. Jocul a fost realizat de House House, studioul cunoscut pentru „Untitled Goose Game”. De această dată, dezvoltatorii propun o aventură cooperativă în care explorarea și comunicarea sunt mai importante decât luptele.
Tu și prietenii tăi trebuie să traversați o lume deschisă, să rezolvați puzzle-uri și să găsiți metode prin care să rămâneți împreună. Unele provocări limitează comunicarea directă. Echipa trebuie să folosească obiectele din joc și semnalele disponibile pentru a-și transmite informații.
Al treilea titlu este „Signalis”, disponibil în versiunea pentru PlayStation 4. Este un joc survival horror inspirat de producțiile clasice ale genului. Acțiunea urmărește un android numit Elster, care se trezește într-o instalație abandonată și încearcă să găsească o persoană importantă din trecutul său.
Jocul combină explorarea, puzzle-urile și administrarea atentă a resurselor. Muniția este limitată. Inventarul este mic. Povestea folosește elemente SF, horror cosmic și imagini suprarealiste. „Signalis” a fost apreciat și pentru finalurile sale, unele dintre ele fiind greu de descoperit fără mai multe parcurgeri.
Selecția arată că jocurile PlayStation Plus nu trebuie să fie asemănătoare pentru a forma o lună bună. Dying Light 2 oferă zeci de ore de acțiune, Big Walk este conceput pentru serile cu prietenii, iar Signalis se adresează celor care preferă experiențele întunecate și personale.
Fanii Marvel primesc avatare și poziții speciale
Abonații PlayStation Plus vor putea revendica din 6 august și un pachet pentru „Marvel Tōkon: Fighting Souls”. Jocul de lupte este dezvoltat de Arc System Works, studioul responsabil pentru seria „Guilty Gear” și „Dragon Ball FighterZ”.
Pachetul include cinci avatare inspirate de Captain America, Storm, Spider-Man, Doctor Doom și Ghost Rider. Jucătorii primesc și poziții speciale pentru ecranul cu rezultatele, destinate unui grup de 20 de personaje. Printre acestea se află Spider-Man, Ms. Marvel, Star-Lord și Peni Parker.
„Marvel Tōkon: Fighting Souls” folosește lupte între echipe formate din câte patru personaje. Proiectul a fost una dintre surprizele prezentate de Sony la un eveniment State of Play, iar stilul vizual amintește de animațiile japoneze și de benzile desenate Marvel.
Jocurile lunare din iulie trebuie revendicate înainte de 3 august. Din 4 august, acestea vor fi înlocuite de noua selecție. Chiar dacă nu intenționezi să le instalezi imediat, adaugă-le în bibliotecă. În acest fel, le vei putea descărca ulterior, atât timp cât ai un abonament PlayStation Plus activ.