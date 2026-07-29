PlayStation Plus dă lovitura în august: trei jocuri foarte diferite și un bonus pentru fanii Marvel

Sony oferă și un pachet suplimentar pentru „Marvel Tōkon: Fighting Souls”. Acesta va deveni disponibil pe 6 august și va include avatare și elemente cosmetice inspirate de personajele Marvel.

Dying Light 2 este jocul principal al lunii

Cel mai important titlu al selecției este „Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition”. Jocul va fi disponibil atât pe PlayStation 4, cât și pe PlayStation 5. Acțiunea are loc într-un oraș postapocaliptic în care oamenii încearcă să supraviețuiască după răspândirea unui virus.

Îl controlezi pe Aiden Caldwell, un călător care își caută sora și încearcă să descopere adevărul despre propriul trecut. Orașul este împărțit între mai multe facțiuni, iar alegerile tale pot schimba anumite zone, misiuni și relații.

Jocul combină luptele corp la corp cu un sistem de parkour. Poți sări între acoperișuri, urca pe clădiri și evita străzile pline de infectați. Noaptea, creaturile devin mai agresive, iar deplasarea prin oraș devine considerabil mai periculoasă.

„Dying Light 2” poate fi parcurs și în modul cooperativ pentru până la patru jucători. Titlul a mai fost inclus în catalogul PlayStation Plus Extra și Premium, dar oferta din august îl transformă într-un joc lunar. După ce îl revendici, îl poți păstra în bibliotecă atât timp cât abonamentul tău rămâne activ.

Big Walk și Signalis completează o selecție neobișnuită

„Big Walk” este disponibil numai pe PlayStation 5. Jocul a fost realizat de House House, studioul cunoscut pentru „Untitled Goose Game”. De această dată, dezvoltatorii propun o aventură cooperativă în care explorarea și comunicarea sunt mai importante decât luptele.

Tu și prietenii tăi trebuie să traversați o lume deschisă, să rezolvați puzzle-uri și să găsiți metode prin care să rămâneți împreună. Unele provocări limitează comunicarea directă. Echipa trebuie să folosească obiectele din joc și semnalele disponibile pentru a-și transmite informații.