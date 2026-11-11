Pisicile miaună mai des când oamenii lor sunt prin preajmă. Un experiment explică ce încearcă să obțină

Rezultatele, publicate în revista științifică Animal Behaviour, susțin ideea că mieunatul are un rol important în comunicarea dintre pisici și oameni. Animalele nu păreau doar să vocalizeze la întâmplare, ci își orientau adesea comportamentul către persoana care le putea ajuta.

Pisicile au miaunat mult mai des când oamenii erau în apropiere

Naila Fukimoto și colegii săi au selectat 38 de pisici ai căror stăpâni raportaseră că animalele obișnuiau să miaune frecvent, în special atunci când era vorba despre mâncare. Fiecare pisică a primit o recompensă alimentară într-o cutie mică, prevăzută cu orificii. Animalul putea simți mirosul gustării, dar nu avea cum să o scoată fără ajutor.

Cercetătorii au observat reacțiile pisicilor timp de un minut, în două situații diferite. În primul caz, o persoană se afla în cameră și îi acorda atenție animalului. În al doilea, pisica era lăsată singură, fără niciun om în încăpere.

Diferența a fost evidentă. În prezența unei persoane, cercetătorii au înregistrat 86 de mieunături. Când pisicile erau singure, numărul a scăzut la doar 20. Analiza statistică a arătat că probabilitatea ca un animal să miaune era de peste 16 ori mai mare atunci când un om se afla în cameră.

Comportamentul sugerează că pisicile își adaptează reacțiile în funcție de prezența unei persoane care ar putea interveni. Dacă nu aveau cui să-i atragă atenția, vocalizau mult mai puțin.

Privirea pisicii era îndreptată spre omul care putea rezolva problema

Mieunatul nu a fost singurul comportament urmărit în timpul experimentului. Cercetătorii au observat și direcția în care priveau animalele. De multe ori, pisicile se uitau către persoana aflată în cameră, apoi își îndreptau privirea spre cutia cu mâncare, alternând între cele două.

Această reacție poate fi interpretată ca o încercare de a atrage atenția omului asupra problemei. În loc să vocalizeze fără o direcție precisă, animalele păreau să comunice cu un interlocutor anume și să-i semnaleze că au nevoie de ajutor.