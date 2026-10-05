Piatra neagră din Roma antică a păstrat un mister aproape 3.000 de ani. Ce au găsit arheologii sub ea

Cercetările moderne au oferit însă un răspuns mult mai neașteptat. În 2020, arheologii au folosit scanarea laser 3D pentru a documenta structura aflată sub monument. Sarcofagul descoperit acolo era gol.

Ce este, de fapt, Lapis Niger

Lapis Niger se află în Forumul Roman și reprezintă un sanctuar foarte vechi, ale cărui origini sunt plasate până în secolul al IX-lea î.e.n. Complexul include un bloc conic din rocă vulcanică și o parte dintr-un stâlp pătrat acoperit cu o inscripție într-o formă arhaică a latinei, scrie IFLScience.

Scrierea este atât de veche, încât poate părea apropiată de greacă pentru un cititor modern, deși textul este unul dintre exemplele timpurii de latină veche.

În jurul structurii centrale se afla un altar în formă de U, despre care există ipoteza că ar fi fost însoțit inițial de lei sculptați în piatră. Deasupra și în jurul acestui ansamblu se afla suprafața care a dat numele monumentului: dale de marmură neagră delimitate de un zid din marmură albă.

Locul a fost tratat cu respect și teamă de locuitorii Romei antice. Exista credința că zona era asociată cu ghinionul, iar distrugerea monumentului ar fi putut atrage un blestem.

Tocmai vechimea sa a făcut ca scopul inițial să devină greu de stabilit. Pentru romanii care au trăit mult mai târziu, Lapis Niger era deja un vestigiu al unui trecut îndepărtat.

Romulus, Faustulus și regii Romei, printre teoriile antice

Una dintre cele mai răspândite explicații lega Lapis Niger de Romulus, personajul considerat fondatorul Romei și primul rege al orașului. Scrieri antice menționează ideea că Romulus ar fi fost îngropat în acel loc și că leii din apropiere ar fi avut rolul de a păzi mormântul.