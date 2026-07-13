Peste 4.400 de apeluri la Telefonul Vârstnicului. Singurătatea și lipsa sprijinului apasă tot mai greu asupra seniorilor
În spatele miilor de apeluri primite în numai șase luni se află oameni care caută informații simple, ajutor pentru îngrijire sau doar o voce care să le răspundă. Telefonul Vârstnicului, linia socială gratuită administrată de Fundația Regală Margareta a României, a înregistrat 4.425 de apeluri din întreaga țară în prima jumătate a anului 2026, potrivit comunicatului transmis de organizație.
Dintre persoanele care au apelat serviciul, 830 de seniori și aparținători au sunat pentru prima dată. Alte aproximativ 520 de persoane au revenit pentru a primi informații, consiliere socială, sprijin practic sau suport emoțional. Datele scot la lumină o realitate dificilă: 51% dintre apelanții noi locuiesc singuri.
Situația devine cu atât mai importantă într-o țară în care numărul persoanelor vârstnice este în creștere, în timp ce accesul la servicii sociale, medicale și de îngrijire rămâne inegal, mai ales în localitățile mici și în mediul rural.
Seniorii caută informații și ajutor pentru îngrijire
Cea mai frecventă nevoie semnalată la Telefonul Vârstnicului a fost accesul la informații clare și verificate. În primele șase luni ale anului, 309 seniori au primit explicații despre drepturi, servicii sociale, instituții, proceduri sau resurse disponibile în comunitatea lor.
Echipa liniei telefonice folosește o bază de date actualizată constant, care cuprinde aproximativ 1.500 de servicii dedicate persoanelor în vârstă. Printre acestea se numără instituții publice, furnizori de servicii sociale, organizații neguvernamentale, centre private și diferite resurse comunitare.
Pe locul al doilea în clasamentul solicitărilor se află îngrijirea și sprijinul necesar persoanelor dependente. Un număr de 209 apelanți au cerut informații despre îngrijirea la domiciliu, căminele pentru persoane vârstnice, serviciile medicale și sociale, procedurile de instituționalizare sau soluțiile pentru seniorii cu mobilitate redusă.
Alte 108 persoane au solicitat sprijin material ori financiar. Acestea au fost îndrumate către instituții și organizații care pot oferi alimente, produse de igienă, ajutoare de urgență sau tichete sociale. Problemele semnalate confirmă presiunea tot mai mare asupra persoanelor în vârstă, în condițiile în care numeroși pensionari continuă să lucreze din motive financiare.
Un apel săptămânal poate deveni cel mai așteptat moment
Dincolo de nevoile materiale, datele arată cât de apăsătoare poate deveni izolarea socială. Un număr de 69 de persoane au sunat pentru că se confruntau cu singurătatea, anxietatea, pierderea celor apropiați sau absența unui sprijin constant.
Pentru 145 de seniori, Telefonul Vârstnicului oferă și un serviciu de reapelare săptămânală. Aceștia sunt contactați periodic de membrii echipei sau de voluntari, iar conversațiile le oferă continuitate și sentimentul că există cineva interesat de ceea ce li se întâmplă.
„Singurătatea este tare grea, este un simplu cuvânt, însă un cuvânt pe care eu îl spun cu greutate. Pentru mine, în fiecare miercuri este sărbătoare, pentru că știu că trebuie să mă sune Alina”, povestește Maria, o beneficiară în vârstă de 79 de ani.
Mărturia sa arată că o conversație aparent obișnuită poate avea o importanță uriașă pentru o persoană care locuiește singură. Tehnologia încearcă să ofere noi soluții pentru combaterea singurătății în rândul seniorilor, însă contactul uman rămâne esențial.
Cine sună la Telefonul Vârstnicului
Femeile au reprezentat 60% dintre apelanții noi, iar bărbații 40%. Cea mai numeroasă categorie de vârstă a fost cea cuprinsă între 70 și 80 de ani, cu o pondere de 32%. Seniorii cu vârste între 80 și 90 de ani au reprezentat 15%, iar cei din categoria 65–70 de ani, 14%.
Un procent de 13% dintre apelanți a fost reprezentat de aparținători cu vârsta sub 50 de ani, care au căutat soluții pentru părinți, bunici sau alte persoane apropiate. În ceea ce privește locuința, 23% dintre apelanții noi trăiesc alături de partener, 17% cu alte persoane sau într-un cămin, iar numai 8% împreună cu copiii ori nepoții.
Telefonul Vârstnicului are acoperire națională. Cele mai multe solicitări au venit din București și Ilfov, urmate de Transilvania, Muntenia și Moldova. Aproximativ 37,3% dintre apelanți provin din mediul rural și din orașe mici, unde accesul la servicii sociale și informații poate fi mai dificil.
Linia gratuită 0800 460 001 este disponibilă de luni până vineri, între orele 08:00 și 20:00, precum și sâmbăta, între 08:00 și 16:00. Serviciul este operat de patru asistenți sociali, iar 13 voluntari pregătiți special participă la programul de reapelare săptămânală.