Peste 4.400 de apeluri la Telefonul Vârstnicului. Singurătatea și lipsa sprijinului apasă tot mai greu asupra seniorilor

Situația devine cu atât mai importantă într-o țară în care numărul persoanelor vârstnice este în creștere, în timp ce accesul la servicii sociale, medicale și de îngrijire rămâne inegal, mai ales în localitățile mici și în mediul rural.

Seniorii caută informații și ajutor pentru îngrijire

Cea mai frecventă nevoie semnalată la Telefonul Vârstnicului a fost accesul la informații clare și verificate. În primele șase luni ale anului, 309 seniori au primit explicații despre drepturi, servicii sociale, instituții, proceduri sau resurse disponibile în comunitatea lor.

Echipa liniei telefonice folosește o bază de date actualizată constant, care cuprinde aproximativ 1.500 de servicii dedicate persoanelor în vârstă. Printre acestea se numără instituții publice, furnizori de servicii sociale, organizații neguvernamentale, centre private și diferite resurse comunitare.

Pe locul al doilea în clasamentul solicitărilor se află îngrijirea și sprijinul necesar persoanelor dependente. Un număr de 209 apelanți au cerut informații despre îngrijirea la domiciliu, căminele pentru persoane vârstnice, serviciile medicale și sociale, procedurile de instituționalizare sau soluțiile pentru seniorii cu mobilitate redusă.

Alte 108 persoane au solicitat sprijin material ori financiar. Acestea au fost îndrumate către instituții și organizații care pot oferi alimente, produse de igienă, ajutoare de urgență sau tichete sociale. Problemele semnalate confirmă presiunea tot mai mare asupra persoanelor în vârstă, în condițiile în care numeroși pensionari continuă să lucreze din motive financiare.

Un apel săptămânal poate deveni cel mai așteptat moment

Dincolo de nevoile materiale, datele arată cât de apăsătoare poate deveni izolarea socială. Un număr de 69 de persoane au sunat pentru că se confruntau cu singurătatea, anxietatea, pierderea celor apropiați sau absența unui sprijin constant.