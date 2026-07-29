Pericol la Salina Praid după detectarea unor mișcări în subteran. Ce înseamnă codul portocaliu emis, UE alocă bani pentru refacerea zonei

De ce a fost instituit codul portocaliu

Potrivit SALROM, în perioada 25-27 iulie au fost înregistrate două fenomene care au atras atenția specialiștilor: creșterea salinității pârâului Corund și apariția unor microvibrații detectate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Analiza preliminară arată că aceste mișcări sunt compatibile cu procese naturale de redistribuire a tensiunilor din interiorul masivului de sare. Cu toate acestea, magnitudinea maximă a evenimentelor seismice a depășit pragul stabilit pentru codul galben de alertă, motiv pentru care specialiștii au propus trecerea la cod portocaliu.

SALROM precizează însă că aceste microvibrații nu indică automat o prăbușire iminentă, ci reprezintă un semnal care justifică monitorizarea permanentă și aplicarea unor măsuri suplimentare de prevenție.

Ce înseamnă, de fapt, codul portocaliu

Ridicarea nivelului de alertă nu înseamnă că locuitorii din zonă trebuie să își părăsească locuințele. Autoritățile explică faptul că instituirea codului portocaliu permite intensificarea supravegherii și mobilizarea tuturor instituțiilor implicate, astfel încât orice modificare a fenomenelor monitorizate să poată fi observată și gestionată în timp util.

În același timp, verificările efectuate cu drone, stații topografice automate și inspecțiile realizate direct în teren nu au identificat prăbușiri noi, deformări ale reliefului sau alte semne vizibile de instabilitate la suprafață.

Este important de precizat faptul că monitorizarea parametrilor seismici, geotehnici, hidrogeologici și topografici continuă fără întrerupere.

Inundațiile de anul trecut au provocat pagube majore

Problemele de la Salina Praid au început să se agraveze în urma inundațiilor severe din mai și iunie 2025, când precipitațiile abundente au afectat mai multe regiuni din România. În zona Praid, apele revărsate ale pârâului Corund au erodat o parte din albie, afectând infrastructura hidrotehnică a salinei și provocând inclusiv întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică.