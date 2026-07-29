Pericol la Salina Praid după detectarea unor mișcări în subteran. Ce înseamnă codul portocaliu emis, UE alocă bani pentru refacerea zonei
Situația de la Salina Praid continuă să fie atent monitorizată de autorități, după ce specialiștii au detectat în ultimele zile microvibrații în masivul de sare și o creștere a salinității pârâului Corund, fenomene care au determinat Societatea Națională a Sării (SALROM) să propună ridicarea nivelului de alertă la cod portocaliu. Deși măsura poate părea îngrijorătoare, autoritățile subliniază că aceasta are caracter exclusiv preventiv și nu presupune evacuarea populației din zonă.
- De ce a fost instituit codul portocaliu
- Ce înseamnă, de fapt, codul portocaliu
- Inundațiile de anul trecut au provocat pagube majore
- România primește peste 14 milioane de euro de la Uniunea Europeană
- Când ar putea începe lucrările de refacere
- Salina Praid rămâne un obiectiv strategic pentru turism și economie
În paralel, vin și vești importante privind refacerea salinei, una dintre cele mai importante atracții turistice și obiective economice din județul Harghita. Parlamentul European a aprobat alocarea a 14,34 milioane de euro pentru România, bani care vor contribui inclusiv la repararea pagubelor produse la Salina Praid în urma inundațiilor de anul trecut.
De ce a fost instituit codul portocaliu
Potrivit SALROM, în perioada 25-27 iulie au fost înregistrate două fenomene care au atras atenția specialiștilor: creșterea salinității pârâului Corund și apariția unor microvibrații detectate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
Analiza preliminară arată că aceste mișcări sunt compatibile cu procese naturale de redistribuire a tensiunilor din interiorul masivului de sare. Cu toate acestea, magnitudinea maximă a evenimentelor seismice a depășit pragul stabilit pentru codul galben de alertă, motiv pentru care specialiștii au propus trecerea la cod portocaliu.
SALROM precizează însă că aceste microvibrații nu indică automat o prăbușire iminentă, ci reprezintă un semnal care justifică monitorizarea permanentă și aplicarea unor măsuri suplimentare de prevenție.
Ce înseamnă, de fapt, codul portocaliu
Ridicarea nivelului de alertă nu înseamnă că locuitorii din zonă trebuie să își părăsească locuințele. Autoritățile explică faptul că instituirea codului portocaliu permite intensificarea supravegherii și mobilizarea tuturor instituțiilor implicate, astfel încât orice modificare a fenomenelor monitorizate să poată fi observată și gestionată în timp util.
În același timp, verificările efectuate cu drone, stații topografice automate și inspecțiile realizate direct în teren nu au identificat prăbușiri noi, deformări ale reliefului sau alte semne vizibile de instabilitate la suprafață.
Este important de precizat faptul că monitorizarea parametrilor seismici, geotehnici, hidrogeologici și topografici continuă fără întrerupere.
Inundațiile de anul trecut au provocat pagube majore
Problemele de la Salina Praid au început să se agraveze în urma inundațiilor severe din mai și iunie 2025, când precipitațiile abundente au afectat mai multe regiuni din România. În zona Praid, apele revărsate ale pârâului Corund au erodat o parte din albie, afectând infrastructura hidrotehnică a salinei și provocând inclusiv întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică.
Aceste pagube au determinat autoritățile române să solicite sprijin financiar european pentru refacerea infrastructurii și reducerea riscului producerii unor incidente similare în viitor.
România primește peste 14 milioane de euro de la Uniunea Europeană
Parlamentul European a aprobat utilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea statelor afectate de dezastre naturale în 2025. Astfel, din totalul de 144,1 milioane de euro alocat Spaniei, României și Ciprului, țara noastră va primi 14,34 milioane de euro.
Banii vor fi utilizați pentru acoperirea unei părți din costurile generate de inundațiile care au afectat regiunile Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est, inclusiv zona Salinei Praid, unde infrastructura critică a fost grav afectată.
Când ar putea începe lucrările de refacere
Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că toate etapele administrative necesare au fost demarate și că speră ca șantierul pentru refacerea Salinei Praid să fie deschis chiar în acest an.
Potrivit acesteia, fondurile necesare pentru începerea lucrărilor au fost deja alocate, iar indicatorii tehnici ai investiției au fost stabiliți. Obiectivul principal al proiectului este realizarea unor lucrări care să protejeze salina în cazul unor viituri similare celei produse anul trecut, prin devierea controlată a apelor și consolidarea infrastructurii afectate.
Salina Praid rămâne un obiectiv strategic pentru turism și economie
Pe lângă rolul său turistic, Salina Praid reprezintă și un obiectiv economic important pentru județul Harghita și pentru întreaga regiune.
Din acest motiv, autoritățile insistă că monitorizarea permanentă și investițiile în consolidarea infrastructurii sunt esențiale pentru protejarea obiectivului pe termen lung. Ridicarea nivelului de alertă la cod portocaliu nu trebuie interpretată ca un semnal de panică, ci ca o măsură preventivă menită să permită intervenția rapidă în cazul în care situația din subteran ar evolua.
În perioada următoare, specialiștii vor continua să analizeze toate datele colectate, iar eventualele decizii privind măsuri suplimentare vor fi luate în funcție de evoluția parametrilor monitorizați și de concluziile experților implicați în gestionarea situației.